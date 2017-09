საქართველოს დრამატული ბედი: გუშინ ვინც გავამწარეთ, დღეს ის უნდა დაგვეხმაროს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160832 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160832 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160832) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18707,340,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160583 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 13:48:19 [post_date_gmt] => 2017-09-06 09:48:19 [post_content] => "ეტიჰეიდ სთეიდიუმს” შეშლილი სტუმრები ეწვივნენ. ექსცენტრიულმა მთამსვლელებმა ”მანჩესტერ სიტის” სტადიონის სახურავზე აძრომა მოახერხეს და სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღეს, თუმცა სტადიონის დაცვამ ისინი დროულად შენიშნა და დააკავა. აღმოჩნდა, რომ ალპინისტთა ჯგუფს ელი ლოუ ხელმძღვანელობდა, რომელიც ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც წარმატებით დალაშქრა ბლექპულის და სტელს ტორპ პარკის კოშკები. აღსანიშნავია, რომ ამ ბოლო დროს პოპულარული გუნდების სტადიონების სახურავები ალპინისტებისთვის სასურველ სამიზნედ იქცა. სხვადასხვა ჯგუფები ახლო წარსულში ”ვესტ ჰემის”, ”ლივერპულის”, ”არსენალის” და ”მანჩესტერ იუნაიტედის” საშინაო არენებსაც ეწვივნენ. ზემოდან დავხედოთ სტადიონს: ეტიჰადს შეშლილი ალპინისტები დააცხრნენ (ფოტო)

"ადიდასმა" მადრიდის "რეალის" გულშემატკივრებისათვის ძველებური ფორმები დაამზადა. ამიერიდან სამეფო კლუბის ფანებს შეეძლებათ ისეთი მაისურები შეიძინონ, როგორსაც "რეალის" ფეხბურთელები გასული საუკუნის 80-იან წლებში ატარებდნენ. მაისურები იასამნისფერია და დეტალურადაა მიმსგავსებული მადრიდელთა ძველ ფორმებს. მეტი დამაჯერებლობისათვის, "ადიდასმა" მათზე თავისი ძველი ლოგოტიპი დაიტანა. რეალური ნოსტალგია: ადიდასმა „სამეფო კლუბი" წარსულში დააბრუნა (ფოტო)

ევრობასკეტი 2017-ის B ჯგუფის მასპინძელ ისრაელის ნაკრებს, რომელიც 5 სექტემბერს საქართველოსთან ოვერტაიმში 105:91 დამარცხდა, სასტუმროში დაბრუნების შემდეგ უსიამოვნო სიურპრიზი დახვდა. ისრაელის ნაკრების კალათბურთელების სასტუმრო ოთახებში აღარც ფული იყო და აღარც საკრედიტო ბარათები. ისრაელის ნაკრები, როგორც ყველა B ჯგუფის მონაწილე გუნდი, თელ-ავივში სასტუმრო "ჰილტონშია" გაჩერებული. გაქურდულთა შორისაა ლიტვის ნაკრების მოთამაშე დონატას მოტეიუნასიც, რომელსაც 6000 ევრო მოპარეს და ასევე, ისრაელის ნაკრების წევრები: ფორვარდი ელიშაი კადირი, რომელმაც 1000 შეკელი და 250 ევრო დაკარგა, მასპინძლების მცველ იოთამ ჰალპერინს საკრედიტო ბარათი, 200 შეკელი, 200 ევრო და ძვირფასი საათი მოპარეს. გაქურდულია ისრაელის ნაკრების ვარსკვლავი ომრი კასპიც, რომლის დანაკარგიც ჯერჯერობით უცნობია. როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, მიმდინარეობს გამოძიება: ამოწმებენ სასტუმროს თანამშრომლებსა და ვიდეოკამერების ჩანაწერებს. Sportall.ge

ძარცვა ევრობასკეტზე: საქართველოსთან თამაშის მერე ისრაელი გაძარცვეს ზემოდან დავხედოთ სტადიონს: ეტიჰადს შეშლილი ალპინისტები დააცხრნენ (ფოტო)

"ეტიჰეიდ სთეიდიუმს" შეშლილი სტუმრები ეწვივნენ. ექსცენტრიულმა მთამსვლელებმა "მანჩესტერ სიტის" სტადიონის სახურავზე აძრომა მოახერხეს და სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღეს, თუმცა სტადიონის დაცვამ ისინი დროულად შენიშნა და დააკავა. აღმოჩნდა, რომ ალპინისტთა ჯგუფს ელი ლოუ ხელმძღვანელობდა, რომელიც ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც წარმატებით დალაშქრა ბლექპულის და სტელს ტორპ პარკის კოშკები. აღსანიშნავია, რომ ამ ბოლო დროს პოპულარული გუნდების სტადიონების სახურავები ალპინისტებისთვის სასურველ სამიზნედ იქცა. სხვადასხვა ჯგუფები ახლო წარსულში "ვესტ ჰემის", "ლივერპულის", "არსენალის" და "მანჩესტერ იუნაიტედის" საშინაო არენებსაც ეწვივნენ.