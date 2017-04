საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონი გახდა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudoistebi [2] => evropis-chempioni [3] => qartveli-dziudoistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124707 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudoistebi [2] => evropis-chempioni [3] => qartveli-dziudoistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124707 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudoistebi [2] => evropis-chempioni [3] => qartveli-dziudoistebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudoistebi [2] => evropis-chempioni [3] => qartveli-dziudoistebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124707) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4041,15003,15036,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124578 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-22 17:43:29 [post_date_gmt] => 2017-04-22 13:43:29 [post_content] => ქართველი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ლატვიის დედაქალაქ რიგაში გამართულ მოჭადრაკე ქალთა ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ნანა ძაგნიძემ პირველი ადგილი დაიკავა. sportall.ge- ს ინფორმაციით, საქართველოს ნომერ პირველი მოჭადრაკე დღეს გამართულ მე-11 ტურის შეხვედრაში რუს ნატალია პოგონინას შეხვდა და პარტია საყაიმო ანგარიშით დაასრულა, რის შემდეგაც ნანა ძაგნიძემ 8,5 ქულა დააგროვა და უახლოესი მდევარი ალექსანდრა გორიაჩკინა ნახევარი ქულით ჩამოიტოვა. ჩემპიონატზე გადამწყვეტი მე-10 ტური გამოდგა, რომელშიც ძაგნიძემ პოლონელი მონიკა სოცკო დაამარცხა, 8 ქულით პირველ ადგილზე დამკვიდრდა და მთავარ კონკურენტ რუს ალექსანდრა გორიაჩკინას ნახევარი ქულით გაუსწრო. ამ უკანასკნელმა ბოლო ტურში თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა. [post_title] => ქართველი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე ევროპის ჩემპიონი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-mochadrake-nana-dzagnidze-evropis-chempioni-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 17:43:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 13:43:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124578 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124533 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-22 11:08:01 [post_date_gmt] => 2017-04-22 07:08:01 [post_content] => სერია ა 2017/18 წლების სეზონიდან არბიტრების ვიდეოდახმარების სისტემას შემოიღებს. იტალია სამსაჯო სკანდალებს ებრძვის. არბიტრების ვიდეოდახმარების (VAR) სისტემა უკვე მომდევნო სეზონიდან ამოქმედება. „ამ სისტემას ჩემპიონატის სტარტიდანვე მთელი სეზონის განმავლობაში გამოვიყენებთ. ჩვენ ველით ფიფას თანხმობას. იტალიის თასის ფინალში VAR არ იმოქმედებს“, - განაცხადა იტალიის მსაჯთა ასოციაციის თავკაცმა მარჩელო ნიჩიმ. ადრე ცნობილი გახდა, რომ ფიფა VAR-ის სისტემას რუსეთის სტადიონებზე დააყენებს, სადაც კონფედერაციის მატჩები უნდა ჩატარდეს. სისტემა 2016 წლის მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატზე დატესტეს, რომელიც იაპონიაში ჩატარდა. [post_title] => იტალიაში მსაჯებს ვიდეო დაეხმარება: ახალი სისტემა ახალი სეზონიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => italiashi-msajebs-video-daekhmareba-akhali-sistema-akhali-sezonidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 11:08:01 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 07:08:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124533 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124530 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-22 10:59:42 [post_date_gmt] => 2017-04-22 06:59:42 [post_content] => ლიბერტადორესის თასზე დიქტორმა შეცდომით გამოაცხადა წუთიერი დუმილი იმ მოთამაშის სახსოვრად, რომელიც მოედანზე იყო. დიქტორმა რიკარდო ოლივეირა 36 წლის ასაკში ჩადო მიწაში. ლიბერტადორესის თასის მატჩში კოლუმბიურ „სანტა ფესა“ და ბრაზილიურ „სანტოსს“ შორის კურიოზული შემთხვევა მოხდა. კოლუმბიელთა სტადიონზე დიქტორმა წუთიერი დუმილი გამოაცხადა. „ქალბატონები და ბატონებო, გთხოვთ ფეხზე ადგეთ. ცხადდება წუთიერი დუმილი „სანტოსის“ მწვრთნელის რიკარდო ოლივეირას საპატივსაცემოდ“, - თქვა ხმამ. ჩართეს მგლოვიარე მარში, ყველა ფეხზე ადგა. „სანტა ფესა“ და „სანტოსის“ ფეხბურთელებიც მოედნის შუაგულში ჩუმად იდგნენ. კურიოზი კი ისაა, რომ რიკარდო ოლივეირა, რომელსაც მიუძღვნეს ეს წუთიერი დუმილი, „სანტოსის“ სხვა ფეხბურთელებთან ერთდ მოედანის ცენტრალურ ნაწილში იდგა. დიქტორმა მისი გვარი აურია კლუბის ლეგენდის ალეხანდრო დე კარვალიო კანეკოს გვარში, რომელიც ბრაზილიურ გუნდში 60-იან წლებში გამოდიოდა და 18 აპრილს გარდაიცვალა. „მართალი გითხრათ, არც კი შემიმჩნევია შეცდომა“, - თქვა მატჩის შემდეგ „ცოცხალ-მკვდარმა“ რიკარდომ. თამაში 0:0 დასრულდა. ეს რიკარდო ოლივეირა შეიძლება გახსოვდეთ, ის ხომ ევროპაში „ვალენსიაშ“, „ბეტისში“, „მილანსა“ და „სარაგოსაში“ თამაშობდა, „სანტოსში“ კი 2015 წლიდანაა. [post_title] => ცოცხალი ფეხბურთელი მიწაში ჩადეს: წუთიერი დუმილი მოედანზე მყოფი ფეხბურთელისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cockhali-fekhburteli-miwashi-chades-wutieri-dumili-moedanze-myofi-fekhburtelistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 10:59:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 06:59:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124530 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124578 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-22 17:43:29 [post_date_gmt] => 2017-04-22 13:43:29 [post_content] => ქართველი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ლატვიის დედაქალაქ რიგაში გამართულ მოჭადრაკე ქალთა ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ნანა ძაგნიძემ პირველი ადგილი დაიკავა. sportall.ge- ს ინფორმაციით, საქართველოს ნომერ პირველი მოჭადრაკე დღეს გამართულ მე-11 ტურის შეხვედრაში რუს ნატალია პოგონინას შეხვდა და პარტია საყაიმო ანგარიშით დაასრულა, რის შემდეგაც ნანა ძაგნიძემ 8,5 ქულა დააგროვა და უახლოესი მდევარი ალექსანდრა გორიაჩკინა ნახევარი ქულით ჩამოიტოვა. ჩემპიონატზე გადამწყვეტი მე-10 ტური გამოდგა, რომელშიც ძაგნიძემ პოლონელი მონიკა სოცკო დაამარცხა, 8 ქულით პირველ ადგილზე დამკვიდრდა და მთავარ კონკურენტ რუს ალექსანდრა გორიაჩკინას ნახევარი ქულით გაუსწრო. ამ უკანასკნელმა ბოლო ტურში თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა. [post_title] => ქართველი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე ევროპის ჩემპიონი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-mochadrake-nana-dzagnidze-evropis-chempioni-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 17:43:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 13:43:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124578 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 353 [max_num_pages] => 118 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => efccf06a35068b2b9f554c63be1dbe7e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )