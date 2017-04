საქართველოს ეროვნული ნაკრები მენდელეევის ოლიმპიადაზე იასპარეზებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => demirelis-koleji [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => mendeleevis-olimpiada [3] => erovnuli-nakrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124340 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => demirelis-koleji [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => mendeleevis-olimpiada [3] => erovnuli-nakrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124340 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8143 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => demirelis-koleji [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => mendeleevis-olimpiada [3] => erovnuli-nakrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => demirelis-koleji [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => mendeleevis-olimpiada [3] => erovnuli-nakrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124340) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8143,14972,14971,13253) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116851 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-22 14:17:02 [post_date_gmt] => 2017-03-22 10:17:02 [post_content] => იაზროვნეთ არასტანდარტულად, ყოველთვის იფიქრეთ, რომ არ აირჩიოთ ჩვეულებრივი გზა, - ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 2016-2017 წლების ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსში გამარჯვებულ ახალგაზრდა გამომგონებლებს, რომლებსაც დღეს ზუგდიდის ტექნოლოგიურ პარკში შეხვდა. გამარჯვებულმა გუნდის Smart Kids-ის წევრები სენაკში, მე-8კლასის მოსწავლეები არიან, ხოლო მათი პროექტის სახელწოდებაა - „გეოლოგიური საფრთხეები“. ინოვაციური პროექტი წარმოადგენს შეტყობინების სისტემას მეწყერსაშიში ზონებისთვის, რომელიც განსაკუთრებული სიზუსტით, საიმედოობითა და სტაბილურობით გამოირჩევა. ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსში გამარჯვების შედეგად, გუნდი 2017 წლის 1-5 მაისს მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების აერონავტიკის და კოსმოსის ეროვნული სააგენტოს (NASA) უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში. პრემიერმა ახალგაზრდა გამომგონებლებს მიღწეული წარმატება მიულოცა და აღნიშნა, რომ ახალი ტექნოლოგიური პარკი ნიჭიერ ახალგაზრდებს, მსგავსი ინოვაციური იდეების ხორცშესხმაში შეუწყობს ხელს. "ინოვაციების ცენტრის სიმბოლო არის საფრენი აპარატი ფილმ "შერეკილებიდან" და იმიტომ, რომ თუ ადამიანმა არასტანდარტულად არ იაზროვნე და ინოვაციურად არ იფიქრე, დიდ შედეგს ვერ მიაღწევ. იქნები წარმატებული, მაგრამ ვერ იქნები ძალიან წარმატებული. ძალიან წარმატებულები რომ ვიყოთ, არაორდინალურად უნდა ვიაზროვნოთ. ეს არის მთავარი ხაზი, რასაც ეს ცენტრი ემსახურება", - მიმართა პრემიერმა ახალგაზრდა გამომგონებლებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ზუგდიდის ტექნოლოგიური პარკი დაათვალიერა, სამუშაო პროცესს გაეცნო და ესაუბრა ახალგაზრდა ინოვატორებს, რომლებიც ტექნოპარკში სხვადასხვა პროექტზე მუშაობენ. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მსგავსი ტექნოლოგიური პარკები ყველა ქალაქში გაიხსნება, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში არსებული პოტენციალის ათვისებას. "ყველგან მივცეცმთ საშუალებას ახალგაზრდებს, გახდნენ დამსაქმებლები და შექმნან საკუთარი, ინოვაციასა და მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ბიზნესი. ტექნოლოგიური პარკის სიმბოლო გამოხატავს იმ სულისკვეთებას, რომლითაც უნდა იყოს გამსჭვალული თითოეული ახალგაზრდა, რომელიც ამ ცენტრში შემოაბიჯებს - იაზროვნოს არაორდინალურად, განსხვავებულად და შექმნას პრობლემების გადაწყვეტის ისეთი გზები, რომელიც ახალ ბიზნესს მისცემს მიმართულებას. ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომელსაც, დარწმუნებული ვარ, დიდი წარმატებით შევასრულებთ", - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე ისაუბრა დამწყები ბიზნესის - "სტარტაპის" დაფინანსების ფონდის შესახებ, რომელმაც უკვე 60-ზე მეტი ახალი წინადადება დააფინანსა და ამ მიმართულებით მუშაობას განაგრძობს. "ჩვენ ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. პირველი დაფინანსების ციკლი შედგა საერთაშორისო საბჭოს განხილვის შედეგად, რომლის ფარგლებში, თბილისში მოწვეული გვყავდა "სილიკონ ველიდან", კალიფორნიიდან, წამყვანი დირექტორები და კომპანიების მმართველები, რომლებმაც ტრენინგი ჩაუტარეს ადგილობრივ დამწყებ მეწარმეებს. შემდგომ ეტაპებზეც აუცილებლად გვექნება საერთაშორისო ჩართულობა, მაგრამ ჩვენთვის მთავარია, ჩვენი მოქალაქეები აღვზარდოთ ამ სულისკვეთებით",- აღნიშნა პრემიერმა. ახალგაზრდებმა გიორგი კვირიკაშვილს ტექნოლოგიური პარკის გახსნისთვის მადლობა გადაუხადეს და აღნიშნეს, რომ ცენტრი მათ ინოვაციური იდეების ხორცშესხმაში დაეხმარება. [post_title] => ქუთაისელმა ახალგაზრდებმა დიაბეტიკებისთვის უნიკალური პროდუქტი შექმნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaiselma-akhalgazrdebma-diabetikebistvis-unikaluri-produqti-sheqmnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 12:32:11 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 08:32:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 114504 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-13 12:54:02 [post_date_gmt] => 2017-03-13 08:54:02 [post_content] => დემირელის კოლეჯის მოსწავლე კარლო ხუციშვილი საზოგადოებას კიდევ ერთ ინოვაციურ გამოგონებას სთავაზობს. Non stop – ასე ეწოდება მოდერნიზირებულ ეტლს, რომელიც მეთორმეტე კლასელმა ინოვატორმა შექმნა. ახალი ტექნოლოგიური გამოგონება ეტლით მოსარგებლეთათვისაა შექმნილი, რომლის საშუალებითაც შშმ პირები ფაქტობრივად "შეუჩერებლად" - დაბრკოლებების სწრაფი გადალახვით შეძლებენ გადაადგილებას და დანიშნულების ადგილის მიღწევას. ახალი გამოგონების საშუალებით, შესაძლებელია ეტლით მოსარგებლისთვის უსაფრთხოდ გადაადგილება სხვისი დახმარების გარეშე. იგი იძლევა გზის კონტროლის და ეტლის ამინდის შესაბამისად ადაპტირების საშუალებასაც. ამასთან, აღნიშნული პროექტით შეიძლება ეტლის მორგება ხელის მტევნის პრობლემის მქონე, ეტლით მოსარგებლე პირებზე. მნიშვნელოვანია ისი, რომ სპეციალური პროგრამა და GPS აგვარებს პარკირების პრობლემას. ახალგაზრდების პროექტისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდია და გამომგონებლების შემდგომი ეტაპი ინოვაციური ეტლის მაქსიმალურად დახვეწა, გაუმჯობესება და ბიზნეს პარტნიორის მოძიებაა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე უკვე არაერთი პროექტის ავტორია. ახალგზარდა გამომგონებელი უკვე სამჯერ იყო მილენიუმის გამომგონებელთა პროექტის ფინალისტი. მის სხვადასხვა გამარჯვებებსა და წარმატებებს შორისაა: ნასაში მოგზაურობა, წლის ინოვატორის ტიტული, IYIPO-ს ოქროს მედალი, პირველი ადგილის ათასწლეულის გამომგონებელთა კონკურსში და სხვა მრავალი აღიარება. წელს კარლომ ახალი პროექტი თავის მეგობრებთან, ეტლით მოსარგებლე ახალგაზრდებთან ერთად შექმნა და მილენიუმი გამომგონებელთა პროექტის ფინალშიც მოხვდნენ. პროექტი Non Stop - შშმპ ეტლების უსაზღვრო შესაძლებლობების სრულიად ახალი მოდელია. მასზე კარლომ ნინო აბელაშვილთან ერთად იმუშავა. "ინოვაციების ცენტრის სიმბოლო არის საფრენი აპარატი ფილმ "შერეკილებიდან" და იმიტომ, რომ თუ ადამიანმა არასტანდარტულად არ იაზროვნე და ინოვაციურად არ იფიქრე, დიდ შედეგს ვერ მიაღწევ. იქნები წარმატებული, მაგრამ ვერ იქნები ძალიან წარმატებული. ძალიან წარმატებულები რომ ვიყოთ, არაორდინალურად უნდა ვიაზროვნოთ. ეს არის მთავარი ხაზი, რასაც ეს ცენტრი ემსახურება", - მიმართა პრემიერმა ახალგაზრდა გამომგონებლებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ზუგდიდის ტექნოლოგიური პარკი დაათვალიერა, სამუშაო პროცესს გაეცნო და ესაუბრა ახალგაზრდა ინოვატორებს, რომლებიც ტექნოპარკში სხვადასხვა პროექტზე მუშაობენ. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მსგავსი ტექნოლოგიური პარკები ყველა ქალაქში გაიხსნება, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში არსებული პოტენციალის ათვისებას. "ყველგან მივცეცმთ საშუალებას ახალგაზრდებს, გახდნენ დამსაქმებლები და შექმნან საკუთარი, ინოვაციასა და მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ბიზნესი. ტექნოლოგიური პარკის სიმბოლო გამოხატავს იმ სულისკვეთებას, რომლითაც უნდა იყოს გამსჭვალული თითოეული ახალგაზრდა, რომელიც ამ ცენტრში შემოაბიჯებს - იაზროვნოს არაორდინალურად, განსხვავებულად და შექმნას პრობლემების გადაწყვეტის ისეთი გზები, რომელიც ახალ ბიზნესს მისცემს მიმართულებას. ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომელსაც, დარწმუნებული ვარ, დიდი წარმატებით შევასრულებთ", - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე ისაუბრა დამწყები ბიზნესის - "სტარტაპის" დაფინანსების ფონდის შესახებ, რომელმაც უკვე 60-ზე მეტი ახალი წინადადება დააფინანსა და ამ მიმართულებით მუშაობას განაგრძობს. "ჩვენ ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. პირველი დაფინანსების ციკლი შედგა საერთაშორისო საბჭოს განხილვის შედეგად, რომლის ფარგლებში, თბილისში მოწვეული გვყავდა "სილიკონ ველიდან", კალიფორნიიდან, წამყვანი დირექტორები და კომპანიების მმართველები, რომლებმაც ტრენინგი ჩაუტარეს ადგილობრივ დამწყებ მეწარმეებს. შემდგომ ეტაპებზეც აუცილებლად გვექნება საერთაშორისო ჩართულობა, მაგრამ ჩვენთვის მთავარია, ჩვენი მოქალაქეები აღვზარდოთ ამ სულისკვეთებით",- აღნიშნა პრემიერმა. ახალგაზრდებმა გიორგი კვირიკაშვილს ტექნოლოგიური პარკის გახსნისთვის მადლობა გადაუხადეს და აღნიშნეს, რომ ცენტრი მათ ინოვაციური იდეების ხორცშესხმაში დაეხმარება. 