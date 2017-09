საქართველოს გვერდით არის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე აშშ – ლევან იზორია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => saqartvelo-ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163202 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => saqartvelo-ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163202 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => saqartvelo-ashsh ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => saqartvelo-ashsh ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163202) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1107,15562) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156861 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-25 10:50:16 [post_date_gmt] => 2017-08-25 06:50:16 [post_content] => თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბორჯომის ხეობაში ცოცხალ ძალასთან ერთად საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეციალური ტექნიკა და ცეცხლმაქრი საშუალებებია მობილიზებული. უწყების განმარტებით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ლევან იზორია, დღეს საგანგებო შტაბში პრემიერმინისტრთან გამართულ თათბირს დაესწრო, სადაც სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს. მინისტრმა სამხედრო მოსამახურეებს ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ გარკვეული შედეგი დღეს მიღწეული იქნება. ბორჯომის ხეობაში, ცოცხალ ძალასთან ერთად, სამხედრო ძალების სპეციალური ტექნიკაა მობილიზებული საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს პირადად მიუსამძიმრა. ლევან იზორიამ მწუხარება გამოხატა ქართველი სამხედრო მოსამსახურის მდინარი ბებიაშვილის დაღუპვის გამო. მინისტრის ინფორმაციით, სამი დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. „ჩვენ ღრმა მწუხარებას გამოვხატავთ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურის მდინარი ბებიაშვილის დაღუპვის გამო. წუხელ პატრულირებისას, როდესაც ის თავის ფუნქციებს ასრულებდა, ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ტერორისტული აქტი და დადგა ეს სამწუხარო შედეგი. გვყავს ასევე სამი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე. ღვთის წყალობით მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მათ შორის, ერთ-ერთი სამხედრო მოსამსახურის, რომლის მდგომარეობა იყო სტაბილურად მძიმე, გვაქვს ძალიან პოზიტიური დინამიკა, ბოლო ინფორმაციის თანახმად. მძიმედ დაიჭრა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურე. სერიოზულ ტეროტრისტულ აქტთან გვქონდა საქმე, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ეს მისია არის ძალიან საპასუხისმგებლო, რისკიანი, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მისიის ღირსეულად შესრულებას ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ამ წუთებში ჩვენ მივიღეთ სამძიმარი აშშ-ს ელჩისგან, ნატო-ს წარმომადგენლობისგან საქართველოში, ასევე, ჩვენს წარმომადგენლობას ბრიუსელში დაუკავშირდა ნატო-ს გენერალური მდივანი და მისი მოადგილე, გამოხატეს სამძიმარი ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველანი ამ მძიმე წუთებში ოჯახთან ერთად ვართ", - აღნიშნა თავდაცვის მინისტრმა. ავღანეთში დაღუპულ 25 წლის ახალგაზრდას სამშობლოში კვირას გადმოასვენებენ. მდინარი ბებიაშვილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტოთუბნის მკვიდრია.

ლევან იზორიამ ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს პირადად მიუსამძიმრა საქართველოში აშშ-ის ელჩი, იან კელი, საქართველოს, ავღანეთში ქართველი სამხედროს დაღუპვის გამო, სამძიმარს უცხადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ელჩმა თავდაცვის მინისტრს ტელეფონით ესაუბრა და განაცხადა, რომ ის მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და უსამძიმრებს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრებს. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას სამხედრო მოსამსახურის, უმცროსი სერჟანტის მდინარი ბებიაშვილის დაღუპვის გამო, ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს თავდაცვის მინისტრი, ლევან იზორიაც. „ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამ II ქვეითი ბრიგადის 23-ე ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტის მდინარი ბებიაშვილის გარდაცვალების გამო. უმცროსი სერჟანტი გუშინ საღამოს ავღანეთის რესპუბლიკაში ბატალიონის ოცეულის ფარგლებში ამერიკელ და ადგილობრივ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ახორციელებდა პატრულირებას, რა დროსაც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ტერორისტული აქტი. გვყავს ასევე სამი სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილი. ორი მათგანის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მესამე სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერი კეთდება, რათა მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ჩვენ ამ მძიმე წუთებში ვდგავართ დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის გვერდით და გამოვხატავთ ღრმა მწუხარებას", - განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა.

იან კელი საქართველოს, ავღანეთში ქართველი სამხედროს დაღუპვის გამო, სამძიმარს უცხადებს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბორჯომის ხეობაში ცოცხალ ძალასთან ერთად საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეციალური ტექნიკა და ცეცხლმაქრი საშუალებებია მობილიზებული. უწყების განმარტებით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ლევან იზორია, დღეს საგანგებო შტაბში პრემიერმინისტრთან გამართულ თათბირს დაესწრო, სადაც სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს. მინისტრმა სამხედრო მოსამახურეებს ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ გარკვეული შედეგი დღეს მიღწეული იქნება.

ბორჯომის ხეობაში, ცოცხალ ძალასთან ერთად, სამხედრო ძალების სპეციალური ტექნიკაა მობილიზებული