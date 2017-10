საქართველოს ისტორიისა და ანბანის შესახებ ვიდეორგოლი შეიქმნა – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kulturis-saministro [1] => qartuli-wignis-erovnuli-centri [2] => qartuli-anbani [3] => niaz-diasamidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171741 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kulturis-saministro [1] => qartuli-wignis-erovnuli-centri [2] => qartuli-anbani [3] => niaz-diasamidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171741 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2363 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kulturis-saministro [1] => qartuli-wignis-erovnuli-centri [2] => qartuli-anbani [3] => niaz-diasamidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kulturis-saministro [1] => qartuli-wignis-erovnuli-centri [2] => qartuli-anbani [3] => niaz-diasamidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171741) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2363,12685,10961,8846) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152904 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-10 16:32:16 [post_date_gmt] => 2017-08-10 12:32:16 [post_content] => ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებს საქართველოში 6 თვით ჩამოაბრძანებენ. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ცნობით, შეთანხმება საქართველოსა და ინდოეთს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღწეული. მოლაპარაკებებში საქართველოს საპატრიარქო, კულტურისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროები იყვნენ ჩართული. კულტურის სამინისტროს ცნობით, ეროვნული მუზეუმის გარდა, ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები სამების საკათედრო ტაძარშიც იქნება დასვენებული. ისტორიული წყაროების თანახმად, კახეთის დედოფალი 1613 წელს, შაჰ - აბასის ლაშქრობის დროს დაატყვევეს. დედოფალმა სარწმუნოების შეცვლაზე უარი თქვა და 1624 წელს მირზაში წამებით აღესრულა. წმინდა ნაწილებს ინდოეთის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ექსპედიციების დროს წლების განმავლობაში ეძებდნენ. არქეოლოგებმა ინდოეთში, გოაში მდებარე ქრისტიანული ტაძრის ნანგრევებში ქეთევან დედოფლის სხეულის ნაწილს მიაგნეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის არქეოლოგიური ინსტიტუტის სამეცნიერო გამოცემა Archaeology Magazine ავრცელებდა.გამოცემის ცნობით, არქეოლოგებმა ქრისტიანული ტაძრის ნანგრევებში ქვის სარკოფაგი გახსნეს, სადაც აღმოჩენილ ხელის ძვალს ექპსერტიზა ცაუტარდა. ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ ხელის ძვალი არის ქართული წარმოშობის და დიდი ალბათობით სწორედ წამებით მოკლულ ქეთევან დედოფალს ეკუთვნის. არქეოლოგიური გათხრები ინდოეთის ქალაქ გოაში 2000 წელს დაიწყო. 2006 წელს, გაწმენდითი სამუშაოების დროს კი, დაგრასას მონასტრის მოციქულთა მხარეს ე. წ . პატარა ტაძრის ნანგრევებში ქეთევნ დედოფლის მარჯვენა ხელის ძვლის ფრაგმენტი ქვის სარკოფაგში პირველდ გამოჩნდა. როგორც ჩანს, აქ ბერები იკრიბებოდნენ და წმინდა ნაწილებსაც აქვე ინახავდნენ. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების ჩამობრძანების საკითხი საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს. ნინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე, „ფრანი", „რეგიონი", რობი კუხიანიძე - როდის გაიმართება „არტ გენი"

ფოლკლორული ფესტივალი „არტ გენი" უკვე ტრადიციად იქცა - 17 ივლისს თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი მუსიკალურ ღონისძიებას ისევ უმასპინძლებს. ბილეთების შეძენა უკვე შეგიძლიათ საიტზე tkt.ge. რაც შეეხება პროგრამას, ის უკვე შედგენილია. ხალხური სიმღერების ანსამბლებთან ერთად, რომლებიც თბილისს სხვადასხვა რეგიონიდან ეწვევა, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ნინო ქათამაძე, რობი კუხიანიძე და „აუთსაიდერი", „რეგიონი", „ფრანი", ნიაზ დიასამიძე, „Asea Sool", „სუხიშვილები". „არტ გენი" 17 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. აბონემენტის ფასი 97 ლარი გახლავთ, ცალკეულ დღეებზე დასწრება 17, 22, 29 ლარად იქნება შესაძლებელი. 