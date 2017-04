საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => aghdgoma [2] => epistole [3] => saaghdgomo-epistole [4] => saaghdgomo-epistole-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => aghdgoma [2] => epistole [3] => saaghdgomo-epistole [4] => saaghdgomo-epistole-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 685 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => aghdgoma [2] => epistole [3] => saaghdgomo-epistole [4] => saaghdgomo-epistole-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => aghdgoma [2] => epistole [3] => saaghdgomo-epistole [4] => saaghdgomo-epistole-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5345,14826,685,14827,14829) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123001 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-16 09:03:20 [post_date_gmt] => 2017-04-16 05:03:20 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს დუშეთში, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში შეხვდა. გიორგი მარგველაშვილმა მრევლს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა და ამ დღის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ისაუბრა. "ოცი საუკუნის წინ მაცხოვარი ჩვენი ცოდვებისთვის ჩავიდა ჯოჯოხეთში და აღდგა იმისათვის, რომ ახალი სიცოცხლე მიეცა კაცობრიობისათვის. ყოველ წელს ჩვენ ვზეიმობთ ბოროტების დამარცხებას სიკეთისა და სიყვარულის მიერ. ქრისტე აღდგა! ყველას გილოცავთ!" - განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სააღდგომო მილოცვაში. პრეზიდენტი აღდგომას დუშეთში შეხვდა "მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად წელში გაიმართება და დაიბრუნებს იმ დიდებას, რომელიც ჩვენ ყველას ასე გვენატრება. პირველი ალბათ ის იქნება, რომ ჩვენ ერთმანეთის სიყვარულს დავიბრუნებთ და ერი გამთლიანდება. ერის გამთლიანების გარეშე ქვეყნის დიდება ვერ მიიღწევა",- განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერმა ასევე ისაუბრა პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეს ძირითად აქცენტებზე და აღნიშნა, რომ ეპისტოლეს ღერძი იყო პავლე მოციქულის სიტყვები - "სხვის დასანახად გაკეთებული სიკეთე ცოდვად იქცევა და სიმართლე, რაც არ უნდა მყარი იყოს, თუ ქედმაღლობით ვატარეთ, აუცილებლად დაიმსხვრევა". "ყველა ჩვენგანი ისურვებდა, საქართველოს მიეღწიოს იმ მდგომარეობისთვის, როდესაც ერი და ბერი გაერთიანდება. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ნამდვილად აქეთ მივდივართ, რადგან ერისა და ბერის ერთიანობა იყო ყველაფერი კარგის საწინდარი საქართველოს ყველაზე ძლიერების ჟამს. ამიტომ, ჩვენ ვფიქრობთ, აუცილებელი იქნება, ერი და ბერი გაერთიანდეს", - აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. საზეიმო ლიტურგიას, პრემიერთან ერთად, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. "აუცილებელი იქნება, ერი და ბერი გაერთიანდეს"-პრემიერი წირვას სამებაში დაესწრო

სასოწარკვეთა და სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულება უპატიებელი ცოდვაა, ამის შესახებ პატრიარქი საკუთარ სააღდგომო ეპისტოლეში