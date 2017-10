საქართველოს მასშტაბით ხმის მიცემის პროცესი დასრულებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => cesko [2] => khmis-datvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178646 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => cesko [2] => khmis-datvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178646 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => cesko [2] => khmis-datvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => cesko [2] => khmis-datvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178646) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,1138,20547) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178586 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 18:59:44 [post_date_gmt] => 2017-10-21 14:59:44 [post_content] => "თამარ ჟვანიას ჰპირდებიან, თუ მათთვის სასურველ გაყალბებულ შედეგს დააყენებს, 10 მილიონი გადაურიცხონ ოფშორულ ზონაში,“ - ეს განცხადება „საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის" თბილისის მერობის კანდიდატმა, გიორგი გუგავამ ლიდერთა საბჭოს მიერ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გუგავას თქმით, ცესკო-ს თავმჯდომარე, თამარ ჟვანია მმართველ გუნდისგან ინსტრუქციებს იღებს. „ცნობილი გამყალბებელი ქალბატონი, თამარ ჟვანია მთელ წინასაარჩევნო პროცესში და დღესაც აქტიურ კოორდინაციაში იმყოფება „ოცნების“ ცენტრალურ შტაბთან, იღებს მათგან სპეციალურ ინსტრუქციებს, ამუშავებენ ერთად გაყალბების სქემებს. ცნობილი გამყალბებელი თამარ ჟვანია და "ოცნება" გაყალბების სქემებს ერთად ამუშავებენ - გიორგი გუგავა
2017-10-21

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, 17:00 საათისთვის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა 1 262 809 ამომრჩეველმა მიიღო. როგორც ცესკო-ს სპიკერმა ანა მიქელაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, 17:00 საათზე საქართველოს მასშტაბით 36.7-იანი აქტივობა დაფიქსირდა. ცესკო-ს მონაცემებით, ამომრჩევლის ყველაზე მაღალი აქტივობა 53.4% კვლავ რაჭა-ლეჩხუმში ფიქსირდება. ყველაზე დაბალი აქტივობა კი ისევ შიდა ქართლშია, სადაც ამომრჩევლის მხოლოდ 31.5%-მა დააფიქსირა თავისი არჩევანი. რაც შეეხება თბილისს, ცესკო-ს მონაცემებით, დედაქალაქში 17:00 საათზე ამომრჩევლის 34.7%-იანი აქტივობა ფიქსირდება. ცესკო ამომრჩეველს საარჩევნო უბნებზე მისვლის და ხმის მიცემისკენ მოუწოდებს. 17:00 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა 1 262 809 ამომრჩეველმა მიიღო - ცესკო
2017-10-21

ევროპული საქართველოს პრესსპიკერი, ირაკლი კიკნაველიძე, „ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს მთელ ქვეყანაში ტექნიკური პრობლემები დამახასიათებელია. კიკნაველიძე განსაკუთრებით მარნეულის რეგიონს გამოყოფს. მისი თქმით, „ქართული ოცნება" ცდილობს, აჰმედ იმამყულიევს მოგებული არჩევნები მოჰპაროს. „ჩვენ გვახსოვს წინა საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც იმამყულიევმა პირველივე ტურში მოიგო მაჟორიტარული არჩევნები და მარნეულში პროვოკაცია მოეწყო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. დაახლოებით ასეთ უსახურ მცდელობას ვხედავთ ახლაც. ყოველ წუთს სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა სოფელში ჩნდებიან „ქართული ოცნების" აქტივისტები, ან თავად „ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატები და ცდილობენ პროვოკაციის მოწყობას, რაშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანდიდატები და აქტივისტები არავითან შემთვევაში არ აყვებიან," - განაცხადა ირაკლი კიკნაველიძემ. კიკნაველიძის თქმით, დღეს დილით ასეთივე დაპირისპირების და პროვოცირების მცდელობა იყო ახალციხეში, სადაც, როგორც კიკნაველიძე ამბობს, „ევროპულ საქართველოს" გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. „ქართული ოცნება" ცდილობს, აჰმედ იმამყულიევს მოგებული არჩევნები მოჰპაროს - ირაკლი კიკნაველიძე
2017-10-21

"თამარ ჟვანიას ჰპირდებიან, თუ მათთვის სასურველ გაყალბებულ შედეგს დააყენებს, 10 მილიონი გადაურიცხონ ოფშორულ ზონაში," - ეს განცხადება „საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის" თბილისის მერობის კანდიდატმა, გიორგი გუგავამ ლიდერთა საბჭოს მიერ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გუგავას თქმით, ცესკო-ს თავმჯდომარე, თამარ ჟვანია მმართველ გუნდისგან ინსტრუქციებს იღებს. „ცნობილი გამყალბებელი ქალბატონი, თამარ ჟვანია მთელ წინასაარჩევნო პროცესში და დღესაც აქტიურ კოორდინაციაში იმყოფება „ოცნების" ცენტრალურ შტაბთან, იღებს მათგან სპეციალურ ინსტრუქციებს, ამუშავებენ ერთად გაყალბების სქემებს. ცნობილი გამყალბებელი თამარ ჟვანია და "ოცნება" გაყალბების სქემებს ერთად ამუშავებენ - გიორგი გუგავა
2017-10-21