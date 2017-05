საქართველოს მეტოქეები მსოფლიოზე: სერბეთი, გერმანია და… (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => wilisyra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128381 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => wilisyra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128381 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => wilisyra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => wilisyra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128381) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (340,156,632) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128378 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-07 17:53:15 [post_date_gmt] => 2017-05-07 13:53:15 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას „გოლდენ სტეიტმა“ გასვლითი მატჩიც მოუგო „იუტა ჯაზს“ და დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალურ სერიაში 3:0 დაწინაურდა. წინა მატჩებისგან განსხვავებით, ამჯერად გვარიანად გაუჭირდათ ოკლენდელებს, თუმცა დასკვნითი პერიოდში სტუმრებმა იძალეს და საბოლოოდ 102:91 გაიმარჯვეს. ქართველი ცენტრი ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო და მოედანზე მთლიანობაში 12 წუთი გაატარა. ფაჩულიამ საკმაოდ შედეგიანად ითამაშა: 5-დან 3 ორქულიანი და 1 საჯარიმო ჩააგდო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა საბოლოოდ 7 ქულა, 4 მოხსნა, 1 პასი და 1 დაფარება მიითვალა. „გოლდენ სტეიტს“ 38 ქულით და 13 მოხსნით კევინ დიურანტმა ულიდერა. 23 ქულა ჩააგდო სტეფ კარიმ, ხოლო სასტარტო ხუთულის დანარჩნი წევრებმა - კლეი ტომპსონმა და დრეიმონდ გრინმა 10-ქულიან ზღვარს ვერ უწიეს. გრინმა 9 ქულა მიითლა, ტომპსონმა კი - 6. „იუტაში“ 29 ქულით საუკეთსო იყო გორგან ჰეივარდი, ხოლო რუდი გობერმა 21 ქულა და 14 მოხსნა მიითვალა. სერიის შემდეგი მატჩი 9 მაისს, კვლავ სოლტ ლეიკ სიტიში გაიმართბა, რომელიც, თუ „გოლდენ სტეიტმა“ მოიგო, სერიის უკანასკნელი შეხვედრა აღმოჩნდება. [post_title] => უკვე 3:0: რთული გამარჯვება იუტაში და ზაზას 7 ქულა

სარბოლო გუნდმა, Williams Martini Racing-მა ფანებისთვის კონკურსი გამოაცხადა, რომლის გამარჯვებულიც მიიღებს უფლებას სილვერსტოუნში, კოლექტივის ავტოფარეხში ღამე გაატაროს. როგორც ცნობილია, ლოგინს "ფორმულა ერთის" ორ ბოლიდს შორის დადგამენ. კონკურსში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ 25 წელს გადაცილებულ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც ბელგიაში, იტალიაში, გერმანიაში, რუსეთში, ესპანეთში ან დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობენ. კონკურსანტებმა უნდა შეადგინოს მოთხრობა, რომელიც ას სიტყვაზე გრძელი არ იქნება იმის შესახებ, თუ რატომ უყვართ რბოლა და რატომ იმსახურებენ ღამის ავტოფარეხში გატარებას. მოთხრობის დაწერა შესაძლებელია ინგლისურ, ფრანგულ, იტალიურ, რუსულ ან გერმანულ ენაზე. საკონკურსო ნამუშევარი Airbnb-ის ექაუნთიდან უნდა იყოს გაგზავნილი, განაცხადები 20167 წლის 16 მაისამდე მიიღება, გამარჯვებულს თან ერთი ადამიანის წაყვანა შეუძლია. მათ ელით შეხვედრა Williams Martini Racing-ის წარმომადგენელთან კლერ უილიამსთან, პილოტ ფელიპე მასასთან და გუნდის სხვა მექანიკოსებთან და ინჟინრებთან. Williams-ის ავტოფარეხში გამარჯვებულები ღამეს ასევე Martini Art-ის ნახატების კოლექციასთან ერთადაც გაატარებენ. პრიზს გამარჯვებული 14-16 ივლისს დიდი ბრიტანეთის გრან პრის მსვლელობისას მიიღებს. [post_title] => Williams გუნდის ფანებს ავტოფარეხში ღამის გათენებას სთავაზობს

კატალონიის "ბარსელონას" მცველის, ხერარდ პიკეს შვილი სახლში მადრიდის "რეალის" მოთამაშის, ხამეს როდრიგესის მაისურს ინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ პიკე ცნობილია თავისი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებით "რეალისადმი", როგორც ჩანს, მისი შვილი მის აზრს არ იზიარებს. ხამეს როდრიგესის მეუღლემ, დანიელა ოსპინამ, რომელიც "არსენალის " გოლკიპერის, დევიდ ოსპინას უმცროსი დაა, ჟურნალ Don Juan-თან საუბარში შაკირასთან სტუმრობის დეტალები გაიხსენა. "მე და ჩემი ქალიშვილი სალომეა ბარსელონაში შაკირას შევხვდით. ჩვენ მისი გულშემატკივრები ვართ. როდესაც მან თავის ვაჟს, მილანს ჩვენი თავი წარუდგინა და უთხრა, რომ ჩვენ ხამესის ოჯახის წევრები ვართ, მილანმა "აღიარა", რომ მას სახლში ხამესის მადრიდის "რეალის", 10-ნომრიანი მაისური აქვს", - განუცხადა როდრიგესის მეუღლემ კოლუმბიურ ჟურნალს. პიკე მუდმივად აკრიტიკებს "რეალს", როდესაც საშუალება ეძლევა. გამორჩეულად ცუდი ურთიერთობა მას გუნდის კაპიტან სერხიო რამოსთან აქვს. [post_title] => შვილი ვერ გაუზრდია: პიკეს ბიჭი მტრის მაისურს ინახავს 