საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პროცედურა ზუსტდება.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159200 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159200 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2872 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159200) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2872,15522) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154892 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 13:14:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 09:14:40 [post_content] => პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, გიორგი აბაშიშვილი, იმედს გამოთქვამს, რომ ოპოზიციასთან დიალოგის პროცესი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო. ამ განცხადებით გიორგი აბაშიშვილი უმრავლესობისა და ოპოზიციის დღეს დაგეგმილ შეხვედრას გამოეხმაურა. ”ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მმართველი პოლიტიკური გუნდის მიერ მოხდა გარკვეულწილად გადაფასება და აღიარება იმ შეცდომების, რომელიც დიალოგის არქონას უკავშირდება. შესაბამისად, ჩიხიდან გამოსვლის გზა და პირველი ნაბიჯები იქნა შემოთავაზებული. ეს მისასალმებელია. გამოვთქვამთ იმედს, რომ დიალოგის პროცესი დაემყარება კონსენსუსის მიღების იმედს. იმის გათვალისწინებით, რომ უახლოესი წარსული არ იძლევა ნდობის მაღალ რესურსს, იმედს გამოვთქვამთ, რომ დიალოგის პროცესი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო,” - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის შეხვედრა პარლამენტში, დღეს, 17:00 საათზეა ჩანიშნული. [post_title] => იმედია, დიალოგი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორიც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო - გიორგი აბაშიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imedia-dialogi-ar-iqneba-isetive-fasaduri-rogoric-sakonstitucio-komisiis-saqmianoba-iyo-giorgi-abashishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 13:14:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 09:14:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153307 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 17:34:51 [post_date_gmt] => 2017-08-11 13:34:51 [post_content] => "შინდისის ბრძოლა გმირობისა და თავდადების სიმბოლოა," - ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში შინდისის ბრძოლის 9 წლისთავთან დაკავშირებით. "შინდისის ბრძოლა 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ეპიზოდია. 11 აგვისტოს სოფელ შინდისთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების II ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეული უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება რუსულ მოტომსროლელ ასეულთან. ქართველმა მებრძოლებმა წინააღმდეგობა ბოლომდე გასწიეს. 17 მათგანი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. ეს დღე მაგალითია იმისა, რომ არ არსებობს პატარა და დიდი ბრძოლები, რადგან ნებისმიერი მასშტაბის ბრძოლა შესაძლებელია, გმირობისა და თავდადების სიმბოლოდ, სამშობლოსადმი მსახურების გაკვეთილად გადაიქცეს მომავალი თაობებისთვის. მთელ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად, პატივს მივაგებ სამშობლოსათვის თავგანწირულ გმირთა ნათელ ხსოვნას,“ - აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. [post_title] => შინდისის ბრძოლა გმირობისა და თავდადების სიმბოლოა - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shindisis-brdzola-gmirobisa-da-tavdadebis-simboloa-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 17:34:51 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 13:34:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153307 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148682 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-24 15:53:30 [post_date_gmt] => 2017-07-24 11:53:30 [post_content] => „სამწუხაროდ, აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზების გამო, რომელსაც არანაირი ტიპის ლოგიკა არ ჰქონდა, არ მომეცა საშუალება, რომ BLACK SEA ARENA-ზე თეონა ცირამუა დამეჯილდოვებინა,“ - ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, გიორგი აბაშიშვილმა, გორის ქალთა კაპელას ხელმძღვანელის ღირსების ორდენით დაჯილდოების ჩაშლასთან დაკავშირებით გააკეთა. „გამომდინარე იქიდან, რომ კომუნიკაცია ყველა მიმართულებით არსებობდა, ვიცოდი, რომ თეონა ცირამუას პრეზიდენტის ღირსების ორდენით დაჯილდოება უნდა მომხდარიყო BLACK SEA ARENA-ზე,“ - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა ად დასძინა, რომ სწორედ ამიტომ არის მისთვის გაუგებარი ის, რაც გუშინ მოხდა. [post_title] => აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზების გამო, არ მომეცა საშუალება, თეონა ცირამუა დამეჯილდოვებინა - გიორგი აბაშიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => absoluturad-gaugebari-mizezebis-gamo-ar-momeca-sashualeba-teona-ciramua-damejildovebina-giorgi-abashishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 16:13:37 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 12:13:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148682 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 154892 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 13:14:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 09:14:40 [post_content] => პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, გიორგი აბაშიშვილი, იმედს გამოთქვამს, რომ ოპოზიციასთან დიალოგის პროცესი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო. ამ განცხადებით გიორგი აბაშიშვილი უმრავლესობისა და ოპოზიციის დღეს დაგეგმილ შეხვედრას გამოეხმაურა. ”ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მმართველი პოლიტიკური გუნდის მიერ მოხდა გარკვეულწილად გადაფასება და აღიარება იმ შეცდომების, რომელიც დიალოგის არქონას უკავშირდება. შესაბამისად, ჩიხიდან გამოსვლის გზა და პირველი ნაბიჯები იქნა შემოთავაზებული. ეს მისასალმებელია. გამოვთქვამთ იმედს, რომ დიალოგის პროცესი დაემყარება კონსენსუსის მიღების იმედს. იმის გათვალისწინებით, რომ უახლოესი წარსული არ იძლევა ნდობის მაღალ რესურსს, იმედს გამოვთქვამთ, რომ დიალოგის პროცესი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო,” - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის შეხვედრა პარლამენტში, დღეს, 17:00 საათზეა ჩანიშნული. [post_title] => იმედია, დიალოგი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორიც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო - გიორგი აბაშიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imedia-dialogi-ar-iqneba-isetive-fasaduri-rogoric-sakonstitucio-komisiis-saqmianoba-iyo-giorgi-abashishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 13:14:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 09:14:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 24 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 410a430f6ddc07e3980caaa704691c89 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )