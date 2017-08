საქართველოს მთავარი პროკურატურა სააკაშვილთან დაკავშირებით პოლონეთს მიმართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => mtavari-prokuratura [2] => polonetshi-chasvla [3] => mimartva-polonets ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151493 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => mtavari-prokuratura [2] => polonetshi-chasvla [3] => mimartva-polonets ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151493 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 57 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => mtavari-prokuratura [2] => polonetshi-chasvla [3] => mimartva-polonets ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => mtavari-prokuratura [2] => polonetshi-chasvla [3] => mimartva-polonets ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151493) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17895,671,17894,57) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149321 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 18:36:00 [post_date_gmt] => 2017-07-26 14:36:00 [post_content] => საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ოლქის გუბერნატოს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა „Обозреватель“ ავრცელებს. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ ინფორმაცია მათ ჟურნალისტს უკრაინის საემიგრაციო სამსახურმა დაუდასტურა. სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე ინფორმაცია, სოციალური ქსელით რადას დეპუტატმა და უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მრჩეველმაც გაავრცელეს. უკრაინის საემიგრაციო სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზი არასწორი ინფორმაცია გახდა, რომელიც 2015 წელს სააკაშვილმა მათ უკრიანის მოქალაქეობის მიღებისას მიაწოდა. "2015 წელს სააკაშვილმა ანკეტაში მიუთითა, რომ მის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის გამოძიება - არც უკრაინაში და არც მის ფარგლებს გარეთ. მაშინ როცა, მასზე საქართველოში დაპატიმრების სანქცია არსებობდა", - განმარტავენ უკრიანის საემიგრაციო სამსახურში. სააკაშვილი აცხადებდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმებას გეგმავდა. "დადასტურებულად ვიცი, რომ გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკომ მისცა დავალება თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში მოპოვებულ იქნას ისეთი მასალები, რომელთა საფუძველზე მე და დავით საყვარელიძეს ჩამოგვართმევენ უკრაინის მოქალაქეობას", - განაცხადა მან დაახლოებით, ორი თვის წინ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკომ 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. [post_title] => მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvils-ukrainis-moqalaqeoba-chamoartves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 20:29:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 16:29:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136888 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-07 12:30:08 [post_date_gmt] => 2017-06-07 08:30:08 [post_content] => საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის თანამდებობაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი ბადაშვილი დაინიშნა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მისი დანიშვნის ბრძანებას ხელი დღეს მოეწერა. გიორგი ბადაშვილი 1981 წელს ქ. თბილისში დაიბადა. 2003 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. გიორგი ბადაშვილმა კარიერა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში 2006 წლის ივლისიდან დაიწყო და სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებდა. 29.05.2013-22.11.2013წწ. საქართველოს შს სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტი) დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2013 წლის 22 ნოემბრიდან საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საგამოძიებო ნაწილის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა. 2014 წლის 21 იანვრიდან - 2015 წლის 2 დეკემბრამდე ეკავა საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობა. 2015-2017 წლებში მუშაობდა საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. [post_title] => გიორგი ბადაშვილი მთავარი პროკურორის მოადგილედ დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-badashvili-mtavari-prokuroris-moadgiled-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 12:30:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 08:30:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133488 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-23 14:27:44 [post_date_gmt] => 2017-05-23 10:27:44 [post_content] => კლინიკა „ლანცეტის“ დირექტორი თაღლითობისთვის დააკავეს. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, კლინიკაში პაციენტებს ორგანოებს უნერგავდა ქირურგი, რომელსაც შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა. "თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12 კმ.-ზე მდებარე სამედიცინო დაწესებულება შპს „ლანცეტის“ დირექტორმა ფ.ჯ-მ, რომელსაც სანებართვო მოწმობის შესაბამისად, მოპოვებული ჰქონდა ორგანოთა გადანერგვისა და ტრანსპლანტაციის ნებართვა, 2016 წლის დასაწყისში აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან მოიწვია ქირურგ-ტრანსპლანტოლოგი მ.კ, რომელსაც არ გააჩნდა საქართველოს სახელმწიფო სერტიფიკატი არცერთ საექიმო სპეციალობაში. მისი საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, ფ.ჯ-მ მასმედიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით, პაციენტების მიზიდვის მიზნით გაავრცელა განცხადებები, მომზადდა სატელევიზიო სიუჟეტები, რომ თითქოსდა შპს „ლანცეტში“ თურქეთის რესპუბლიკიდან მოწვეული ჰყავდათ ტრანსპლანტაციის დარგის სპეციალისტები და ღვიძლით დაავადებული პაციენტებისთვის ტარდებოდა უფასო კონსულტაციები. 2016 წლის 12 თებერვალს საქართველოს მოქალაქეებმა - გ.ჩ-მ და კ.კ-მ გამოკვლევების ჩატარებისა და კონსულტაციის მიღების მიზნით მიაკითხეს დასახელებულ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ფ.ჯ-მ და მისი დავალებით კლინიკის თანამშრომლებმა, ნდობის მოპოვების მიზნით განუცხადეს, რომ თითქოსდა კლინიკაში თურქეთიდან მოწვეული იყო ტრანსპლანტაციის სპეციალისტთა ჯგუფი, რომელსაც გაკეთებული ჰქონდა გადანერგვის არაერთი წარმატებული ოპერაცია. კონსულტაციებისა და შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარების შემდეგ, კ.კ-ს და გ.ჩ-ს მოტყუებით განუცხადეს, რომ თითქოსდა მათ სასწრაფოდ ესაჭიროებოდათ ღვიძლის გადანერგვა, რის სანაცვლოდაც 2016 წლის 28 თებერვალს შპს „ლანცეტის“ თანადამფუძნებელი და დირექტორი ფ.ჯ. მოტყუებით, მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა კ.კ-ს კუთვნილ ფულად თანხას 99204 ლარის ოდენობით, ხოლო გ.ჩ-ს შემთხვევაში, 2016 წლის 07 მარტს ბრალდებულის დავალებით, ოპერაციის ჩატარებამდე, დაჩქარებული წესით, მოტყუებით გაფორმდა ხელშეკრულება ვალის აღიარების შესახებ, რომლის შესაბამისადაც პაციენტ გ.ჩ-ს კლინიკის იურისტისთვის 2016 წლის 10 აპრილამდე უნდა გადაეხადა 40000 აშშ დოლარის ოდენობის თანხა. ოპერაციის ჩატარებამდე, შპს ,,ლანცეტის“ დირექტორი ფ.ჯ. ვალდებული იყო პაციენტების, დონორების და მისი ოჯახის წევრებისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია იმ რისკების შესახებ, რაც ახლდა ღვიძლის გადანერგვას და ასევე მოეხდინა მათი წარდგენა ტრანსპლანტაციის საბჭოს წინაშე და თანხმობა აეღო ოპერაციის ჩატარებაზე, რაც მის მიერ არ იქნა შესრულებული. აღნიშნული მოთხოვნების უგულებელყოფით 2016 წლის 03 მარტს მოქალაქეებს კ.კ-ს, ხოლო იმავე წლის 08 მარტს, გ.ჩ-ს ჩაუტარდა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა პაციენტთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. სახელმწიფო ლიცენზიისა და ნებართვის გარეშე ჩატარებული ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციების შედეგად კ.კ. კლინიკაში გარდაიცვალა 2016 წლის 10 მარტს, ხოლო გ.ჩ. 2016 წლის 15 მარტს. შპს ,,ლანცეტის“ დირექტორის ფ.ჯ.-ს მიმართ წარდგენილი ბრალდება სასჯელის სახედ და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ექვსიდან ცხრა წლამდე ვადით. საქმეზე გრძელდება გამოძიება ამ დანაშაულში ჩართული კლინიკის სხვა თანამშრომლების მიმართ,“ - ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => ორგანოების გადანერგვა არალიცენზირებული ქირურგების მიერ - "ლანცეტის" დირექტორი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => organoebis-gadanergva-aralicenzirebuli-qirurgebis-mier-lancetis-direqtori-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 14:27:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 10:27:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133488 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149321 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 18:36:00 [post_date_gmt] => 2017-07-26 14:36:00 [post_content] => საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ოლქის გუბერნატოს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა „Обозреватель“ ავრცელებს. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ ინფორმაცია მათ ჟურნალისტს უკრაინის საემიგრაციო სამსახურმა დაუდასტურა. სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე ინფორმაცია, სოციალური ქსელით რადას დეპუტატმა და უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მრჩეველმაც გაავრცელეს. უკრაინის საემიგრაციო სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზი არასწორი ინფორმაცია გახდა, რომელიც 2015 წელს სააკაშვილმა მათ უკრიანის მოქალაქეობის მიღებისას მიაწოდა. "2015 წელს სააკაშვილმა ანკეტაში მიუთითა, რომ მის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის გამოძიება - არც უკრაინაში და არც მის ფარგლებს გარეთ. მაშინ როცა, მასზე საქართველოში დაპატიმრების სანქცია არსებობდა", - განმარტავენ უკრიანის საემიგრაციო სამსახურში. სააკაშვილი აცხადებდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმებას გეგმავდა. "დადასტურებულად ვიცი, რომ გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკომ მისცა დავალება თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში მოპოვებულ იქნას ისეთი მასალები, რომელთა საფუძველზე მე და დავით საყვარელიძეს ჩამოგვართმევენ უკრაინის მოქალაქეობას", - განაცხადა მან დაახლოებით, ორი თვის წინ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკომ 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. [post_title] => მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvils-ukrainis-moqalaqeoba-chamoartves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 20:29:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 16:29:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0f4f0bc1ea3fecb1917cd2e57d5d4ec9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )