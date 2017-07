საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარეს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => israeli [2] => qneseti [3] => saqartvelos-premier-ministris-viziti-israelshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149078 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => israeli [2] => qneseti [3] => saqartvelos-premier-ministris-viziti-israelshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149078 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => israeli [2] => qneseti [3] => saqartvelos-premier-ministris-viziti-israelshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => israeli [2] => qneseti [3] => saqartvelos-premier-ministris-viziti-israelshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149078) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,813,1298,17573) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148875 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-25 11:08:49 [post_date_gmt] => 2017-07-25 07:08:49 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილოს III-მ გვირგვინიანი ოქროს ჯვრით, გვირგვინითა და ვარსკვლავით დააჯილდოვა. პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქისგან მსგავსი ჯილდო უმაღლესი თანამდებობის პირმა პირველად მიიღო. თეოფილოს III-მ აღნიშნა, რომ მისთვის, წმინდა მიწაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მასპინძლობა დიდი პატივია. "თქვენს ქვეყანას და ხალხს - საქართველოსა და ქართველებს განსაკუთრებული კავშირი აქვთ იერუსალიმთან, წმინდა მიწასა და იერუსალიმის საპატრიარქოსთან. გადმოცემის თანახმად, წმინდა ნინო, თქვენი ქვეყნის განმანათლებელი, იყო იერუსალიმის პატრიარქის, იუბენალის დისშვილი. გარდა ამისა, ჩვენ კიდევ ბევრი სხვა ისტორიული და კულტურული ფაქტორი გვაკავშირებს. იერუსალიმის საპატრიარქომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მართლმადიდებლობის დაცვაში", - ბრძანა პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნა თეოფილოს მესამის წვლილი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებაში და მას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მიწვევა გადასცა. "ნება მომეცით, მოგიწვიოთ საქართველოში. მართალია, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა უკვე მოგიწვიათ საქართველოში, მაგრამ მოხარული ვიქნებით, პირადადაც გიმასპინძლოთ", - მიმართა პრემიერმა პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქს. https://www.youtube.com/watch?v=Ap3fnzGeGDw [post_title] => იერუსალიმის პატრიარქის ჯილდო კვირიკაშვილს - "საქართველოს განსაკუთრებული კავშირი აქვს იერუსალიმთან" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ierusalimis-patriarqis-jildo-kvirikashvils-saqartvelos-gansakutrebuli-kavshiri-aqvs-ierusalimtan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 12:24:51 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 08:24:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148819 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 22:21:55 [post_date_gmt] => 2017-07-24 18:21:55 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. "სეკულარიზმი არ გვინდაო როცა ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ნუთუ ივანიშვილის იდეოლოგიური ხაზის წინააღმდეგ მიდის? თუ მოხდა ამ ათეისტი ოლიგარქის ტრანსფორმაცია? თუ მასეა, ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა, შესაწირები, კვირიკაშვილის მიერ კაზანტიპის დახურვისა არ იყოს, ყველა იმ ღონისძიების აკრძალვა, სადაც მოკლე კაბები შეიძლება ეცვათ. საცურაო კოსტუმებიან ანაკლიის ჯემფესტს მალევე რომ მიახურავს, ეს ისედაც ნათელია). მერე მთავრობას მისდგება და ყველას მოსთხოვს წვერების მოშვებას და თვითონაც გაწვერიანდება. ბოლოს შვიდ მილიარდს დაურიგებს მოსახლეობას, თითოს 1900 დოლარის ოდენობით და საარჩევნო დაპირებებიც შესრულებული ექნება ღვთისა და ერის წინაშე. ამინ!", - წერს გოცირიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყაზბეგში სასტუმრო „სნოს“ გახნისას განაცხადა, რომ საქართველოში სეკულარიზმი, თავისი კლასიკური გაგებით, უადგილოა. "რწმენას ჩვენი ერისთვის მხოლოდ რელიგიური დანიშნულება არ აქვს. დღეს სახელმწიფო და ეკლესია დამოუკიდებელია", - განაცხადა მან. სეკულარიზმი რწმენის თავისუფლებას გულისხმობს. სეკულარიზმში საერო ცხოვრება, გამოყოფილია სასულიერო ცხოვრებისაგან. ამავდროულად, სეკულარიზმი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ნეიტრალურია ყველა სარწმუნოების მიმართ და მეტიც სახელმწიფო არ უწევს ფინანსურ დახმარებას არც ერთ რელიგიას. [post_title] => "ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhla-nakhet-sololakidan-samebamde-mukhlebze-khokhva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 23:44:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 19:44:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148796 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 19:25:24 [post_date_gmt] => 2017-07-24 15:25:24 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ისრაელს ეწვია. ორი ქვეყნის პრემიერმინისტრის პირისპირ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკური თანამშრომლობის გააქტიურების მნიშვნელობაზე. აღინიშნა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის მონაცემების ზრდის დინამიკა და ამ მიმართულებით არსებული კიდევ უფრო დიდი პოტენციალი. საუბარი შეეხო უსაფრთხოების სფეროში ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას. "ქართულ-ებრაული ისტორიის 2600 წელი გვაკავშირებს - ასი ათასობით ებრაელი საქართველოდან, ამჟამად აქ ცხოვრობს. მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა, მათი დიდი ნაწილი, მათ შორის, აქ დამსწრე პირები, ჩემს გულითად მეგობრად მოვიხსენიო. ორივე ქვეყანას დაცული და პროგრესზე ორიენტირებული მომავალი სურს. ჩვენს სახელმწიფოებს ბუნებრივი ადამიანური ურთიერთსიმპათიაც აკავშირებთ - ეს განპირობებულია როგორც ისრაელში მცხოვრებ ქართველთა წვლილით, ასევე საერთო სიმპათიებითა და ერთმანეთის კულტურის ღრმა პატივისცემით. მიმაჩნია, რომ თითოეული ჩვენგანი მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე იმყოფება - აქ წარმოდგენილი ორივე მხარე ერთნაირადაა შეშფოთებული სირიაში მიმდინარე მოვლენების გარეგანი ეფექტებით, რამაც სხვა, კონფლიქტში ნაკლებად ჩართულ ქვეყნებზეც შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ისლამური ტერორის დასამარცხებლად თანამშრომლობა გვმართებს", - განაცხადა ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრმა ბენიემინ ნეთანიაჰუმ. გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ქართული მხარე ძალიან მოწადინებულია, გააღრმავოს ორმხრივი ურთიერთობები ამ განსაკუთრებულ ქვეყანასთან. მან პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ოფიციალური შეხვედრა გამართა და თბილისში მოიწვია. ისრაელის პრემიერმა მოწვევა მიიღო და განსაკუთრებული გაოცება გამოხატა, საქართველოში ისრაელის მოქალაქეების მიმართ გამოხატულ სითბოზე. "ებრაელებსა და ქართველებს შორის პირადი კავშირები და ურთიერთობები მართლაც სამაგალითოა. ამ მხრივ, 2017 წელი განსაკუთრებულია, რადგანაც სწორედ წელს აღინიშნება ჩვენს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25-ე წლისთავი, მაგრამ ჩვენს ურთიერთობებს, როგორც უკვე აღინიშნა, საუკუნეების წინ ჩაეყარა საფუძველი. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენს ერებს შორის არსებული ამ განსაკუთრებული მეგობრობით. ორმხრივი ურთიერთობები ისრაელსა და საქართველოს შორის სწრაფად ვითარდება, ხოლო მაღალი რანგის ვიზიტები კიდევ უფრო აძლიერებს ამ მუხტს. ქართული მხარე განუხრელად მიჰყვება ისრაელის სახელმწიფოსთან პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების გზას. ბატონი პრემიერ-მინისტრო, ნება მომეცით, მოგიწვიოთ საქართველოში, რათა თქვენ თავად იხილოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და კიდევ ერთხელ შეიგრძნოთ ის დამოკიდებულება და სენტიმენტები, რომლებიც ქართველებს გააჩნიათ ებრაელი ხალხის მიმართ.", - განაცხადა კვირიკაშვილმა. 