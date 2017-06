საქართველოს რკინიგზა CER-ის ყოველწლიურ შეხვედრას მასპინძლობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => cer ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140274 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => cer ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140274 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1242 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => cer ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => cer ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140274) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16674,1242) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137156 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 12:56:38 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:56:38 [post_content] => საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა, ახალი სარკინიგზო პროექტის - „სამხრეთი-დასავლეთი“-ის აქტივიზების საკითხი განიხილეს. სარკინიგზო დერეფნის განვითარებისათვის დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, სპარსეთის ყურესა და ინდოეთიდან ევროპის მიმართულებით საკონტეინერო ტვირთგადაზიდვას ეხება. თბილისში დღეს გამართულ შეხვედრაზე, მხარეთა წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, ევროპის მიმართულებით ტვირთბრუნვის დროის მაჩვენებელი შესამჩნევად შემცირდება. დღეს არსებული მდგომარეობით, სპარსეთის ყურესა და ინდოეთის რეგიონიდან ევროპის მიმართულებით დიდი მოცულობის ტვირთის საზღვაო გზით გადაზიდვას 30-40 დღე-ღამე სჭირდება. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის სარგინიგზო ხაზით ამავე ტვირთის გადაზიდვა კი გაცილებით მოკლე დროში გახდება შესაძლებელი. ამ სარკინიგზო მონაკვეთზე კი კონკურენტუნარიანი ტარიფის დაწესებაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდება. „ამ პროექტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მეშვეობით ორი დიდი ეკონომიკის უმოკლესი და უსწრაფესი გზით ერთმანეთთან დაკავშირებაა შესაძლებელი. ამასთან, თუ ტვირთი ჩვენს დერეფანში იმოძრავებს, გაიზრდება უსაფრთხოების ხარისხი და მომსახურების ფასიც იქნება მისაღები. შესაბამისად, დღევანდელი შეხვედრა გადამწყვეტია, რადგან სწორედ დღეს დაისახა ის გადამწყვეტი ღონისძიებები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში ეს პროექტი უნდა აამუშავოს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს პროექტი გაზრდის ტვირთბრუნვას როგორც ირანის, ასევე აზერბაიჯანისა და საქართველოს რკინგიზებზე, ხოლო ჩვენს ცნობიერებაში გაჩნდება თვისობრივად ახალი ლოგისტიკური პროდუქტი, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედ საქართველოს რკინიგზა გახლავთ“, - აღნიშნა “GR logistics & terminals”- ის დირექტორმა ლევან სულაბერიძემ. პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ასევე ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ. მისი განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალიან საინტერესოა. "დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი ორ ქვეყანას შორის სარკინიგზო მიმოსვლას გაააქტიურებს. ყველასათვის ცნობილია, რომ სარკინიგზო მიმოსავლას ალტერნატივა არ აქვს - უფრო უსაფრთხოა, იაფია და სწრაფია. ამ პროცესების განვითარებას კი მოჰყვება თანმდევი ინფრასტრუქტურის განვითარებაც“, – აღნიშნა მან. ზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა კი ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპას, პაკისტანს, ინდოეთსა და ირანს შორის დიდი ტვირთბრუნვაა და ამ დერეფანს დიდი პერსპექტივა აქვს. ,, ჩვენ გვსურს შევქმნათ ერთიანი სატარიფო სისტემა, რათა ამ ტვირთის კონტორლი შევძლოთ. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე თავისუფალი სავაჭრო ზონა შექმნა. ეს მუშაობის ხარისხის, ტვირთბრუნვის გაუმჯობესებისა და ტვირთის კომფორტული გადაადგილების იმპულსებს იძლევა“,-აღნიშნა აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა. საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ, აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ ჯავიდ გურბანოვმა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ შეხვედრის შედეგების ამსახველ შესაბამის დოკუმენტს ხელი დღესვე მოაწერეს. სამი ქვეყნის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა ახალი პროექტი განიხილეს

ანაკლიაში რკინიგზის ხაზი გავა და აეროპორტი აშენდება. ამის შესახებ კომპანია "ანაკლია სითის" აღმასრულებელმა დირექტორმა, ქეთი ბოჭორიშვილმა გადაცემა "ანალიტიკაში" განაცხადა. მისი თქმით, ანაკლიაში აეროპორტი შედარებით მოგვიანებით აშენდება, მაგრამ ეს იქნება საერთაშორისო აეროპორტი. როგორც ბოჭორიშვილი აცხადებს, მსგავსი მასშტაბური პროექტები, როგორც წესი, სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში პროექტის ინიციატორი კერძო სექტორია. "იცით, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები "თიბისი ჯგუფი“ და "კონტი ჯგუფია", ანუ ანაკლიის პროექტს კერძო სექტორი უძღვება, რაც, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დააჩქარებს ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რადგან გადაკვეთა არაერთგზის იქნება - იგივე საჯარო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის კუთხით. ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს არამარტო გზები, არამედ რკინიგზა და სხვა დამატებითი ინფრასტუქტურა, რომელიც მათ შორის პორტის და ქალაქის მშენებლობისთვის იქნება საჭირო", - აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. ანაკლიაში საერთაშორისო აეროპორტი და რკინიგზა აშენდება

26 მაისს, საქართველოს რკინიგზამ, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, მგზავრებს განსაკუთრებული სიურპრიზები მოუმზადა. იმ ადამიანებმა, რომლებმაც მგზავრობა სწორედ 26 მაისს გადაწყვიტეს, მატარებლებში სხვადასხვა სახის საჩუქრები მიიღეს. როგორც "ფორტუნას" რკინიგზიდან აცნობეს, სპეციალურად ამ დღისათვის მოწვეულმა კონსულტანტებმა მატარებლებში ვიქტორინები გაათამაშეს. გამარჯვებულებმა კი, სამახსოვრო პრიზები მიიღეს. ყველა მატარებლებში დაჯილდოვდნენ გამორჩეული მგზავრები, რომლებმაც წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად იმგზავრეს. "აღსანიშნავია ის, რომ სწორედ 26 მაისს, თბილისი - ბათუმის მატარებელში აღმოჩნდა ის მგზავრი, რომელსაც წლის განმავლობაში მატარებლით მგზავრობის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი დაუფიქსირდა. ეს ქალბატონი ნინო ბაკურაძე არის, რომლისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოს რკინიგზის საჩუქარი", - აცხადებენ საქართველოს რკინიგზაში. მათივე ინფორმაციით, რკინიგზის ყველა მგზავრისათვის, ყოველ 26 მაისის მატარებლით მგზავრობა დაუვიწყარი იქნება. საჩუქრები მატარებელში - რა მოხდა 26 მაისს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sachuqrebi-matarebelshi-ra-mokhda-26-maiss "დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი ორ ქვეყანას შორის სარკინიგზო მიმოსვლას გაააქტიურებს. ყველასათვის ცნობილია, რომ სარკინიგზო მიმოსავლას ალტერნატივა არ აქვს - უფრო უსაფრთხოა, იაფია და სწრაფია. ამ პროცესების განვითარებას კი მოჰყვება თანმდევი ინფრასტრუქტურის განვითარებაც“, – აღნიშნა მან. ზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა კი ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპას, პაკისტანს, ინდოეთსა და ირანს შორის დიდი ტვირთბრუნვაა და ამ დერეფანს დიდი პერსპექტივა აქვს. ,, ჩვენ გვსურს შევქმნათ ერთიანი სატარიფო სისტემა, რათა ამ ტვირთის კონტორლი შევძლოთ. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე თავისუფალი სავაჭრო ზონა შექმნა. ეს მუშაობის ხარისხის, ტვირთბრუნვის გაუმჯობესებისა და ტვირთის კომფორტული გადაადგილების იმპულსებს იძლევა“,-აღნიშნა აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა. საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ, აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ ჯავიდ გურბანოვმა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ შეხვედრის შედეგების ამსახველ შესაბამის დოკუმენტს ხელი დღესვე მოაწერეს. [post_title] => სამი ქვეყნის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა ახალი პროექტი განიხილეს