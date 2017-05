საქართველოს რკინიგზა რუსთავის 2-ის სიუჟეტს ეხმაურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => rkinigza [2] => siudjeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132140 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => rkinigza [2] => siudjeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132140 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => rkinigza [2] => siudjeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => rkinigza [2] => siudjeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132140) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1242,192,15843) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. [post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmith-is-koncertze-daswrebis-msurveltatvis-damatebiti-matareblebi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:43:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:43:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131280 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-16 15:02:25 [post_date_gmt] => 2017-05-16 11:02:25 [post_content] => საკაბელო ტელევიზიები კომპანია GMR-ს განცხადებით მიმართავენ. შპს GMR-ისადმი მიმართვა ტელეკომპანიების გავრცელების პირობებს შეეხება. როგორც განცხადების ავტორები აღნიშნავენ, კომპანია GMR ამ ეტაპისთვის არ ფლობს არანაირ უფლებას, წაუყენოს რაიმე სახის მოთხოვნა ავტორიზებულ პირებს და მოსთხოვოს მათ ტელეარხების ტრანსლირების შეწყვეტა. მათივე განმარტებით, იმ შემთხევაში, თუ არ შეიცვლება პოზიცია, საკაბელო ტელევიზიები არხების სიგნალს გათიშავენ. მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საერთო მიმართვას უცვლელად გთავაზობთ: „➡ შპს GMR-ს ➡ ტელეკომპანიებს - „იმედი“; „მაესტრო“; „რუსთავი-2“; „კომედი არხი“; „მარაო“; ჯი-დი-ეს“ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულმა პირებმა მიიღეს წერილობითი შეტყობინება, რომ უახლოეს პერიოდში შპს GMR მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას ტელეარხების - იმედი; მაესტრო; რუსთავი-2; კომედი არხი; მარაო; ჯიდიესი-ს მიერ წარმოებული კონტენტის კომერციულ დისტრიბუციასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს რომ საკაბელო ოპერატორებისგან ტელეარხების სიგნალის გავრცელების სანაცვლოდ მოითხოვენ ანაზღაურებას. შეტყობინებაში ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მითითებულია, რომ ვინც 20 მაისამდე არ მიმართავს კომპანია GMR-ს, მითითებული ტელეარხების ტრანსლირების უფლება შეუწყდებათ 01 ივნისიდან. წერილის შინაარსიდანვე ირკვევა, რომ კომპანია GMR ამ ეტაპისთვის არ ფლობს არანაირ უფლებას, წაუყენოს რაიმე სახის მოთხოვნა ავტორიზებულ პირებს და მოსთხოვოს მათ ტელეარხების ტრანსლირების შეწყვეტა. შესაბამისად, არ ვცნობთ და არ ვიღებთ შესასრულებლად მიღებულ შეტყობინებას. ამასთან ერთად, როგორც არ უნდა განვითარდეს სამართლებრივი ურთიერთობა თავად სამაუწყებლო კომპანიებსა და შპს GMR-ს შორის, ჩვენი კატეგორიული გადაწყვეტილებაა, რომ არ დავეთანხმებით შეტყობინებაში მითითებული ტელეკომპანიების სიგნალის ტრანზიტისთვის გადასახადის დაწესებას. იმ შემთხევაში, თუ თქვენი მხრიდან არ შეიცვლება პოზიცია, ჩვენ მივიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას არხების სიგნალის გათიშვასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, საბოლოო ნაბიჯის გადადგმამდე გაითვალისწინოთ რომ, საკაბელო ოპერატორები ხელს უწყობენ სამაუწყებლო კომპანიებს სიგნალის გავრცელებაში საქართველოს მასშტაბით, რაც უშუალოდ განსაზღვრავს არხების ყურებადობის მაჩვენებელს და სარეკლამო ბაზრის მასშტაბებს. კერძო ტელეკომპანიების შემოსავალს წარმოადგენს კომერციული რეკლამა, რომელიც გათვლილია საქართველოს მოსახლეობაზე. ტელეარხზე რეკლამის განთავსების ძირითად ინდიკატორს წარმოადგენს მაუწყებლის გავრცელების არეალი და ყურებადობა, რაშიც ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს სწორედ სატრანზიტო კომპანიები ასრულებენ. ამრიგად, საკაბელო ოპერატორი გიწევთ რა მომსახურებას ქართულ ტელეარხებს სიგნალის გავრცელებაში, გეხმარებათ მიიღოთ შემოსავალი და ამისათვის თანხაც უნდა გადაიხადოს? რა თქმა უნდა ეს ყოველგვარ საღ აზრს მოკლებულია. მეტი სიცხადისთვის განვმარტავთ, რომ ყველა უცხოური ფასიანი ტელეარხი, რომლებიც საკაბელო ტელევიზიების პაკეტშია განთავსებულია, გვთავაზობენ სპეციალურ ვერსიებს, რომლებიც შექმნილია საერთაშორისო ბაზრისთვის. ისინი ქმნიან სატელევიზიო პროდუქტს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედი საკაბელო ოპერატორებისთვის, რომელთა დაინტერესებაც არ არის რეკლამიდან მიღებული შემოსავალი და უმეტესად ისინი თავისუფალია სარეკლამო ჭრებისგან. გარდა ამისა, შეტყობინებაში მითითებული სამი ტელეკომპანია - იმედი; მაესტრო და რუსთავი-2 წარმოადგენთ საერთო მაუწყებელს, რომლებიც სარგებლობთ სავალდებულო ტრანზიტის მოთხოვნის უფლებით (ე.წ. Must Carry), რაც გულისხმობს იმას, რომ „საერთო მაუწყებლებს უფლება აქვთ მოსთხოვონ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებს, სატელევიზიო არხი განათავსონ მომხმარებლისათვის შეთავაზებულ ყველა პაკეტში“. ამავე დროს საქართველოს კანონის „მაუწყებლობის შესახებ“ მე-401 მუხლის I ნაწილი გართმევთ უფლებას მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირებისგან მოითხოვოთ ანაზღაურება სატელევიზიო სიგნალის ტრანზიტის სანაცვლოდ. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ, არაერთმა კერძო მაუწყებელმა მოახდინა ლიცენზიის მოდიფიცირება და გახდა საერთო მაუწყებელი, სწორედ იმისთვის, რომ კანონის ძალით მოეთხოვათ სატრანზიტო ოპერატორებისთვის, განეთავსებინათ ტელეარხები ყველა სამომხმარებლო პაკეტში. ოპერატორებისგან უარის შემთხვევაში, ისინი მიმართავენ საჩივრით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და ამ გზით აიძულებენ საკაბელო ტელევიზიებს გაავრცელონ მათი სატელევიზო პროგრამები. აქვე გვინდა შეგახსენოთ, რომ საკაბელო ტელევიზიების შექმნის დღიდან, ყველა მაუწყებლის მთავარ ინტერესს წარმოადგენდა საკაბელო ოპერატორების პაკეტში მოხვედრა. გვახსოვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც საკაბელო ოპერატორმა გათიშა ქართული ტელეარხი და ამას მოჰყვა მძაფრი რეაქციები თავად მაუწყებელთა ხელმძღვანელობის მხრიდან. საინტერსოა, ახლა აღარ წარმოადგენს თქვენს ინტერესს და აღარ აქვს მნიშვნელობა, იქნებიან თუ არა ტელეარხები განთავსებული საკაბელო ოპერატორების პაკეტებში? განვმარტავთ, რომ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირები, სააბონენტო გადასახადს ვიღებთ ტექნიკურ მომსახურებაში. არც ერთი აბონენტი ქართული ტელეარხების საყურებლად არ ირჩევს საკაბელო ტელევიზიის მომსახურებას. ამის საშუალება მათ უფასოდაც აქვთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მულტიფლექს ან/და თანამგზავრული სისტემების გამოყენებით. თქვენი სიგნალი ყველა მოქალაქესთან რომ მივიდეს, ამაში თავად იხდით სოლიდურ თანხებს. უცნაურია, მაგრამ ახლა საკაბელო ოპერატორებს სთხოვთ გადასახადს იმაში, რომ თქვენი სატელევიზიო სიგნალი გაავრცელონ. ეს ყველაფერი სრულიად ალოგიკურია. ეს ნიშნავს, რომ იმ თანხების ამოღებას, რომელსაც ხარჯავთ, რომ სატელევიზიო პროგრამების თავისუფლად ვრცელდებოდეს ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, აპირებთ ამოიღოთ საკაბელო ოპერატორებისგან და უშუალოდ მოსახლეობისგან, რადგან ფასიან ტრანზიტზე შეთანხმება ავტომატურად გამოიწვევს სააბონენტო ტარიფის შესაბამისად გაზრდას, რაც თავის მხრივ აისახება მოსახლეობაზე და შედეგად მივიღებთ მათ დიდ უკმაყოფილებას. კიდევ უფრო მეტი სიცხადისთვის, გეტყვით, რომ აბონენტები ირჩევენ საკაბელო ოპერატორების მომსახურებას მსოფლიოს წამყვანი ტელეარხების საყურებლად, რომლის მიღების საშუალებაც მათ სხვა გზებით არ აქვთ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ წერილში მითითებული გარემოებები და შეცვალოთ თქვენი პოზიცია. სხვა შემთხვევაში, შეტყობინებაში მითითებული სატელევიზიო კომპანიების სიგნალი გაითიშება საკაბელო ოპერატორების ქსელიდან“, – ნათქვამია განცხადებაში. [post_title] => საკაბელო ტელევიზიებმა შესაძლოა, ქართული არხები გათიშონ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakabelo-televiziebma-shesadzloa-qartuli-arkhebi-gatishon [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 15:02:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 11:02:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131280 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131161 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-16 13:12:24 [post_date_gmt] => 2017-05-16 09:12:24 [post_content] => ქართული არხები შესაძლოა ფასიანი გახდეს. ამის გამო, „სილქნეტის“ მომხმარებელს პაკეტის ღირებულება გაუძვირდება. კომპანიამ თავის მომხმარებელს შესაძლო ცვლილებების შესახებ, ეკრანებიდან შეატყობინა. “გვსურს შეგატყობინოთ არასასიამოვნო სიახლე. რუსთავი 2, მაესტრო და იმედი აბონენტებისთვის საზიანოდ შეთანხმდნენ, რომ ფასიანი გახადონ მათი ჩვენება, რამაც შეიძლება გააძვიროს პაკეტის ღირებულება”, – ატყობინებს კომპანია მომხმარებელს. რეალურად, შესაძლოა, გაძვირდეს არა სამი, არამედ 6 არხი ამ შეტყობინებაში მხოლოდ რუსთავი 2–ზე, იმედზე და მაესტროზეა საუბარი, თუმცა "ფორტუნასთან" სილქნეტის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ შესაძლოა, ფასიანი სხვა ქართული არხებიც გახდეს. " კომპანია სილქნეტმა მომხმარებლებს მიაწოდა ინფორმაცია ზოგიერთ ქართულ არხზე ფასის შესაძლო დაწესების თაობაზე. ესენია: რუსთავი 2, მაესტრო, ჯიდიესის და იმედი, ასევე მარაო დაკომედი არხი. შექმნილია შუამავალი კომპანია შპს GMR, რომელიც აღნიშნული ტელე არხებისაგან მინიჭებული უფლებით კომერციულად გაავრცელებს ამ 6 არხის მიერ წარმოებულ კონტენტს. შეტყობინება დაგზავნილია 50-მდე საკაბელო მაუწყებელთან, მათ შორის სილქნეტთან. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ ეს სიახლე შესაძლოა აისახოს პაკეტების ფასზე", – განუცხადეს "ფორტუნას" სილქნეტში. როგორც სილქნეტში განგვიმარტეს, გაძვირდება თუ არა ქართული არხები ამას კომპანია GMR გადაწყვეტს. კომპანიას ამ ტელეარხების რეტრანსლირების უფლება 1 ივნისიდან ენიჭება. "ფორტუნა" GMR–ის დირექტორს ზურაბ ნაყეურს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მათი წერილობითი მიმართვის შემდეგ, სილქნეტი MGR-ს არ დაკავშირებია და განცხადება სილქმა მათთან შეთანხმების გარეშე გაავრცელა. ტარიფებისა და ვადების შეთანხმება კი სწორედ ამ ორ კომპანიას შორის უნდა მოხდეს. "ჩვენი არაერთგზის მცდელობის მიუხედავად, სილქნეტი წერილის მიღების შემდეგ არ დაგვკავშირებია", – განაცხადა ზურაბ ნაყეურმა "ფორტუნასთან". ამ სიახლესთან დაკავშირებით, აღნიშნულ ტელეარხებს საკუთარი პოზიცია და განმარტება არ გაუვრცელებიათ. მიმდინარე მოვლენებს "რუსთავი 2"–ის დირექტორი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში ეხმაურება და სილქნეთს მიმართავს, პაკეტიდან რუსული არხები ამოიღოს. "ისე, საკუთარი მოგების მარჟის შემცირებას, ათასი იდიოტური უსახელო არხის ამოღებას და სხვა მისთანებს თუ გადავდებთ, ტექნიკური თვალსაზრისით რუსული პროპაგანდის გავრცელების მთავარი პლატფორმა რომ ხართ, ძვირფასო სილქნეტო, ამოიღეთ რუსული ტელევიზიები და დაზოგეთ ფულიც და ქვეყანაც", – წერს რუსთავი 2–ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. საზოგადოებრივი აზრი დაიტესტა სილკის მიერ მომხმარებელთან გაგზავნილ მესიჯებს, საზოგადოების დიდი ნაწილი მათ "დატესტვად" თვლის და ვარაუდის დონეზე კომპანიის მიერ გაკეთებულ ასეთ განცხადებას, უპასუხისმგებლოს უწოდებს. თუ კომპანიამ მართლაც საზ. აზრი დატესტა, მათ ამაზე ცალსახად უარყოფითი პასუხი მიიღეს. "ფორტუნასთან" სილკის მომხმარებელთა ნაწილი ამბობს, რომ სხვა საკაბელო ტელევიზიას აირჩევს, ნაწილი კი ამბობს, რომ ამ არხების ყურებას საერთოდ შეწყვეტს. Media Rights Georgia საქართველოში მოქმედი 6 ტელეარხის რეტრანსლირების უფლება, შესაძლოა ერთ კომპანიას მიენიჭოს. Media Rights Georgia ახლადშექმნილი კომპანიაა, რომელიც საქართველოში დაახლოებით 2 კვირის წინ დარეგისტრირდა. მისი ერთ–ერთი დირექტორი კი მაესტროს ყოფილი დირექტორი ზურაბ ნაყეურია. MRG-მ უკვე მიმართა საკაბელო კომპანიებს წერილით, რომ 1 ივნისიდან ტელეარხების: იმედი, რუსთავი 2, მაესტრო, GDS, კომერდი არხი, მარაო, - რეტრანსლირების უფლება მათ შესაძლოა შეუჩერდეთ, თუ ნებართვის მისაღებად MRG-ს არ მიმართავენ. MRG-სგან წერილი საქართველოში მოქმედმა თითქმის ყველა საკაბელო ოპერატორმა მიიღო. საკაბელოთა ასოციაციამ კი განცხადებით საქართველოს ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას მიმართა. ასოციაციაში განმარტავენ, რომ 1 კომპანიის მიერ 6 არხის რეტრანსლირების ექსკლუზიური უფლება სააბონენტო გადასახადს გაზრდის, თავისუფალი კონკურენციის პირობებს კი შეზღუდავს. კომისიაში „საქმის კურსს“ განუცხადეს, რომ ასოციაციის განცხადების შესწავლა უკვე დაიწყო. საკაბელო ტელევიზიებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ თუ MRG პოზიციებს არ შეცვლის, ისინი ქართული არხების სიგნალის გათიშვის გადაწყვეტილებას მიიღებენ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ქართული არხები ფასიანი ხდება?! – მიზეზები და მხარეების პოზიციები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-arkhebi-fasiani-khdeba-mizezebi-da-mkhareebis-poziciebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 15:04:57 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 11:04:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131161 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. 