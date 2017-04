საქართველოს რკინიგზის ახალი შესაძლებლობები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => infrastruqtura [2] => saqartvelos-rkinigza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => infrastruqtura [2] => saqartvelos-rkinigza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1242 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => infrastruqtura [2] => saqartvelos-rkinigza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => infrastruqtura [2] => saqartvelos-rkinigza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1405,1242,3657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122032 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 12:11:44 [post_date_gmt] => 2017-04-12 08:11:44 [post_content] => თბილისში საფეხმავლო ზონები იზრდება. როგორც საკრებულოში დედაქალაქის მერმა, დავით ნარმანიამ განაცხადა, ძველი თბილისის არეალში, 8 ქუჩა საფეხმავლო ზონად მოეწყობა. როგორც „ფორტუნას“ მერიაში განუცხადეს, წელს იგეგმება ორბელიანის მოედანზე, ავტომობილებისთვის ფურცელაძის ქუჩის ჩაკეტვა. ამ ქუჩაზე გადაადგილება მხოლოდ ფეხით იქნება შესაძლებელი. ასევე, საფეხმავლო გახდება: ერეკლე მეორის ქუჩა, ალექსანდრე დიუმას ქუჩა და გორგასლის პირველი შესახვევი. მერიამ თბილისის კონკრეტული ქუჩების საფეხმავლო ზონებად გადაკეთება ჯერ კიდევ წინა წლიდან დაიწყო. ამ დროისთვის საფეხმავლო ქუჩების სტატუსი მიენიჭა ბოტანიკურის ქუჩას, შარდენს – ბამბისა და რკინის რიგს, ასევე აღმაშენებლის გამზირს ზაარბრუკენის მოედნამდე. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, თბილისის მერია უახლოეს მომავალში დაიწყებს პროექტ „ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპს, რომელიც ორბელიანის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას მოიცავს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მერიამ მოსახლეობის თხოვნითა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სტიმულირების მიზნით, ძველი თბილისის ქუჩების საფეხმავლო ზონად გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. თბილისში საფეხმავლო ქუჩების რაოდენობა იზრდება

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ყველაზე მსხვილი კომპონენტი სივრცითი მოწყობის 2017 – 2020 წლების სამოქმედო გეგმა წარადგინა. პროექტის პრეზენტაციამდე გეგმასთან დაკავშირებით, ქვეყნის პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. პრემიერის განცხადებით, ქვეყნის განვითარების ხედვა გარდამტეხ როლს შეასრულებს საქართველოს სწრაფ განვითარებასა და წინსვლაში, რაც ახალ შესაძლებლობებს ქმნის მოსახლეობისთვის. მისივე თქმით, მთავრობის ოთხ პუნქტიანი გეგმის მასშტაბური კომპონენტია სივრცითი მოწყობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ 1000 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის მშენებლობა–რეკონსტრუქცია მოხდება, ასევე 500 000 აბონენტი 24 საათიანი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი. „გარდა ამისა, გადაწყდება ნაგავსაყრელების პრობლემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და 2500 პროექტისთვის 2017 –2020 წლებში 10 მილიარდი ლარის ინვესტიცია ჩაიდება. მხოლოდ 2017 წელს კი მილიარდ ორას სამოცი მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები განხორციელდება", – განაცხადა პრემიერმა. მისივე თქმით, სივრცითი მოწყობის ფარგლებში ქვეყანას ექნება ახალი გზები, მაგისტრალები, აეროპორტები, ხიდები და გვირაბები და 40 000 სამუშაო ადგილი. სამინისტროს ანგარიშისა და სამომავლო გეგმების პრეზენტაციაზე სიტყვით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრიც ზურაბ ალავიძეც წარსდგა. როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, განსაზღვრულია ის მიდგომები, რომლითაც ქვეყნის ყველა მოქალაქე საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში შეძლებს მიიღოს განათლება, დასაქმდეს და თავად დაასაქმოს. მისივე თქმით, სრული დატვირთვით ამუშავებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა მოსახლეობას არსებული შესაძლებლობების რეალიზების საშუალებას მისცემს. ალავიძის თქმით, აღნიშნული პროექტები საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში" ინფრასტრუქტურის განვითარების ახალი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციას როგორც აღმასრულებელი ასევე, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. "ქვეყანას ექნება ახალი გზები, აეროპორტები და 40 000 სამუშაო ადგილი"

თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 2016 წლის ანგარიშის პრეზენტაციაზე პროექტ „ახალი ტფილისის" შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, 2016 წლის პროექტებს შორის უმნიშვნელოვანესია დავით აღმაშენებლის გამზირის, კერძოდ, მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარბრიუკენის მოედნამდე არსებული ტერიტორიის რეაბილიტაცია. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, პროექტ „ახალი ტფილისის" მიზანია თბილისის მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა-რესტავრაცია და ეკონომიკის სტიმულირება-განვითარება. თბილისის მერის განცხადებით, პროექტი უზრუნველყოფს მტკვრის ორივე სანაპიროზე დიდი ტურისტული მარშრუტის მოწყობას. პირველი ეტაპის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ღვინის აღმართზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ამასთან, დასრულდა ზემო კალას რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს 20-მდე შენობას და 15-მდე ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლს. მიმდინარეობს გუდიაშვილის სახელობის მოედნის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია 14 მისამართზე, ასევე, ნარიყალას ისტორიული ციხესიმაგრის რეაბილიტაცია. „რაც მთავარია, დასრულდა აღმაშენებლის გამზირის სრული რეაბილიტაცია. მარჯანიშვილის მოედნიდან - ზაარბრიუკენის მოედნამდე რესტავრაცია-რეაბილიტაცია 47 ისტორიულ შენობას ჩაუტარდა, რომელთა შორის 38 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. გარდა ამისა, გამზირის ამ ნაწილში, მთლიანად გამოიცვალა საინჟინრო-საკომუნიკაციო ქსელები. განხორციელდა ისტორიული სადარბაზოების აღდგენა-რესტავრაცია, რაც ასევე, საკმაოდ შრომატევად სამუშაოებს მოიცავს. მიმდინარეობს სარეკრეაციო ზონების მოწყობა და განვითარება. ასევე, იგეგმება აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, თბილისის მერია უახლოეს მომავალში დაიწყებს პროექტ „ახალი ტფილისის" მეორე ეტაპს, რომელიც ორბელიანის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას მოიცავს. მტკვრის ორივე ნაპირზე ტურისტული მარშრუტი მოეწყობა [post_title] => თბილისში საფეხმავლო ქუჩების რაოდენობა იზრდება