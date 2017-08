საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები შიმშილობას აგრძელებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => shimshiloba [2] => rkinigzis-tanamshromlebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154252 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => shimshiloba [2] => rkinigzis-tanamshromlebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154252 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3657 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => shimshiloba [2] => rkinigzis-tanamshromlebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => shimshiloba [2] => rkinigzis-tanamshromlebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154252) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18255,3657,14581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154146 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 19:03:23 [post_date_gmt] => 2017-08-15 15:03:23 [post_content] => რკინიგზის ადმინისტრაცია მოშიმშილე თანამშრომლებს ულტიმატუმით პასუხობს და აცხადებს, რომ მათ მოთხოვნებს ჯერ კიდევ 8 აგვისტოს ოფიციალურად გასცეს პასუხი. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ თანამშრომლები, რომლებიც დღეს აქციებს მართავენ და სამუშაო ადგილის გურჯაანიდან მარნეულში გადატანას აპროტესტებენ, თავის დროზე თანახმა იყვნენ, ცვლილებები განხორციელებულიყო. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ რკინიგზის დეპარტამენტმა 8 აგვისტოს წერილი გაუგზავნა ერთ-ერთ მოშიმშილეს, ვახტანგ ცისკარიშვილს, სადაც მის მიერ ხელმოწერილ კონტრაქტს ახსენებს და მოუწოდებს, ვალდებულება შეასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დოკუმენტის მიხედვით, „საქართველოს რკინიგზა“ მას გაათავისუფლებს. შესაბამისად, რკინიგზის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ამ თანამშრომლებმა იცოდნენ პირობების შეცვლის შესახებ, იყვნენ თანახმანი და, თუკი ახლა არ შეწყვეტენ შიმშილობას და არ შეასრულებენ მოვალეობას, მათ სამსახურიდან გაათავისუფლებენ. [post_title] => რკინიგზა მოშიმშილე თანამშრომლებს ულტიმატუმით პასუხობს

რკინიგზის დეპარტამენტის ორმა თანამშრომელმა შიმშილობა დაიწყო. მათი პროტესტის მიზეზი სამუშაო ადგილის შეცვლაა. როგორც ამბობენ, ისინი გურჯაანის რკინიგზის სამსახურში მუშაობდნენ, თუმცა სამუშაო ადგილების შემცირების გამო, სადახლოს განყოფილებაში გადაიყვანეს. თუმცა, როგორც ამბობენ, ხელფასი უცვლელი დარჩათ, რაც მგზავრობისთვისაც კი არ ჰყოფნით. მათ რამდენიმე დღის წინ გამაფრთხილებელი პრესკონფერენციაც გამართეს და რკინიგზის ხელმძღვანელობას მათი პრობლემის მოგვარებისთვის ვადა მისცეს. მაგრამ, როგორც ამბობენ, მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და ისინი დღეიდან რკინიგზის დეპარტამენტთან უკვე შიმშილობას იწყებენ, თავდაპირველ სამუშაო ადგილზე დაბრუნების მოთხოვნით. რკინიგზის დეპარტამენტთან, სადაც რკინიგზელებმა შიმშილობა დაიწყეს, მცირე ინცინდენტი მოხდა. აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის შელაპარაკება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოშიმშილეებმა კარავი გაშალეს, ხოლო პოლიციის თანამარომლებმა ამის საშუალება არ მისცეს. [post_title] => რკინიგზის ორმა თანამშრომელმა შიმშილობა დაიწყო - კარვის გაშლას ინციდენტი მოჰყვა

რკინიგზელები შიმშილობის დაწყებას აანონსებენ, - ამის შესახებ განცხადება საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის პრეზიდენტმა, ვიტალი გიორგიძემ დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, ამის მიზეზი სამი თანამშრომლის სამუშაო პირობების შეცვლაა. როგორც ის განმარტავს, უჩა ხვთისიაშვილს, ვახტანგ ცისკარიშვილსა და აკაკი ჭარელიშვილს, რომლებიც კახეთის რეგიონში მუშაობდნენ, უთხრეს, რომ მათი სამუშაო ადგილი დედაქალაქი იქნებოდა და ისინი მარნეული-გარდაბნის სარკინიგზო ხაზს მოემსახურებოდნენ. მათი პროტესტი კი იმ ფაქტმა გამოიწივა, რომ მათ ხელფასი იგივე ოდენობით დარჩებოდათ. „შეუძლებელია, შევასრულოთ ჩვენი საქმიანობა რეგიონიდან 100-150 კმ-ის მოშორებით, რის საფუძველზეც მიუღებლად მიგვაჩნია ჩვენთან გაფორმებულ ინდივიდუალურ ხელშეკრულებაში ცალმხრივად შევიდეს ცვლილებები და შეიცვალოს არსებითი პირობა," - განმარტა უჩა ხვთისიაშვილმა. რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის ცნობით, ადმინისტრაციამ ნაცვლად დასაქმებულებთან მოლაპარაკებების გამართვისა, მათი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. რკინიგზელების თქმით, მათ ადმინისტრაციას 7-დღიანი ვადა მისცეს, რათა კარგად გაიაზრონ არსებული მდგომარეობის სიმძიმე. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, ისინი 14 აგვისტოდან შიმშილობის დაწყებას აანონსებენ. [post_title] => რკინიგზელები შიმშილობის დაწყებას აანონსებენ 