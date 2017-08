საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელი დღევანდელ მოვლენებს ეხმაურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelo-rkinigza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156817 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelo-rkinigza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156817 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1445 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelo-rkinigza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelo-rkinigza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156817) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,18574) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156791 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-24 19:41:42 [post_date_gmt] => 2017-08-24 15:41:42 [post_content] => საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე „აუდიტორია 115“-ის წევრები, რომლებმაც მოშიმშილე რკინიგზელებს გამოუცხადეს სოლიდარობა, საქართველოს რკინიგზის ოფისის ფოიეში შესვლას ცდილობენ, თუმცა მათ ამის საშუალებას ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცველები არ აძლევენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის ოფისი რკინიგზელების საკუთრებაა და მოშიმშილე რკინიგზელებს უნდა მისცენ საშუალება, რომ ისინი შევიდნენ ფოიეში. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები საპროტესტო აქციას უკვე რამადენიმე დღეა მართავენ. პროტესტის მთავარი მიზეზი რკინიგზაში როტაციის წესით თანამშრომლებისთვის სამუშაოს ადგილმდებარეობის შეცვლაა. აქციის მონაწილეები საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ხელმძღვანელის ვასილ ხორავასა და რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის, დაჩი ცაგურიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას ითხოვენ. რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები აქციას მართავენ ბარსელონაში ულტრა-მემარჯვენე ანტი-ისლამისტებისა და მათი მოწინააღმდეგე დემონსტრაციის მონაწილეთა საპროტესტო გამოსვლები შეტაკებებში გადაიზარდა , - ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ევროპა ისლამიზაციის წინააღმდეგ, ამ სახელწოდებით ულტრა-მემარჯვენეებმა დღეს ბარსელონანაში ტერაქტის ეპიცენტრიდან 500 მეტრის დაშორებით, საპროტესტო აქცია გამართეს. ანტიისლამური მარშის საპასუხოდ, მემარცხენე კატალონიურმა ორმა დაჯგუფებამ ამავე ქუჩაზე კონტრ-დემონსტრაცია მოაწყვეს, რაც აქციის მონაწილეთა დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სამართალდამცველები აქციის დაშლას ცდილობენ.

ბარსელონაში საპროტესტო გამოსვლები შეტაკებებში გადაიზარდა ავტობანზე, სოფელ ყარაფილას გადასახვევთან აქცია-პერფორმანსი - „ფრთხილად, 400 მეტრში ოკუპანტია!" მიმდინარეობს. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, აქცია პერმანენტულ სახეს მიიღებს. აქციის მონაწილეებს შემდეგი შინაარსის ტრანსფარანტები უჭირავთ: "შორს ხელები და მავთულხლართები საქართველოდან!", "400 მეტრში რუსი ოკუპანტები არიან!"

აქცია-პერფორმანსი - „ფრთხილად, 400 მეტრში ოკუპანტია!" მიმდინარეობს