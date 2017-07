საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ჩეხეთთან დამარცხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => u19 [1] => saqartvelo-chekheti [2] => qartveli-fekhburtelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144663 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => u19 [1] => saqartvelo-chekheti [2] => qartveli-fekhburtelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144663 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1453 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => u19 [1] => saqartvelo-chekheti [2] => qartveli-fekhburtelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => u19 [1] => saqartvelo-chekheti [2] => qartveli-fekhburtelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144663) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17093,17092,1453) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144660 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 21:07:39 [post_date_gmt] => 2017-07-08 17:07:39 [post_content] => საქართველოს 19-წლამდელთა ნაკრები, პირველ ტაიმში, ჩეხ თანატოლებთან ანგარიშით 0:1 დამარცხდა. გიორგი ყიფიანის გუნდმა ბურთი 45-ე წუთზე ჩეხეთის ნაკრების კაპიტნის ანდრეი შაშინკას თავურის შემდეგ გაუშვა. ევროპის 19-წლამდელთა ჩემპიონატის ნახევარფინალში გასასვლელად საქართველოს ნაკრებს მხოლოდ მოგება სჭირდება. საქართველოს დღევანდელ დაპირისპირებაში მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება, რათა ნახევარფინალში თამაშის უფლება მოიპოვოს. [post_title] => საქართველო-ჩეხეთის მატჩის პირველი ტაიმი ანგარიშით 0:1 დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-chekhetis-matchis-pirveli-taimi-angarishit-01-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 22:42:48 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 18:42:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144660 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 9520 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-11-12 17:39:56 [post_date_gmt] => 2015-11-12 13:39:56 [post_content] => საქართველოს 19-წლამდე ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი წარუმატებლად დაიწყო. ჩვენი ბიჭები უელსელ თანატოლებს გაეჯიბრნენ და 0:3 დათმეს. ბრიტანელებმა სამივე გოლის გატანა პირველ ნახევარში მოახერხეს. 34-ე, 44-ე და 45-ე წუთებზე გოშაძის კარის აღება აბრუზესმა, ჯეიმსმა და ტომასმა შეძლეს. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ავსტრია ალბანეთს დაუპირისპირდა და ბოლო წუთზე გატანილი გოლის წყალობით 2:1 მოიგო. ჩვენები მომდევნო შეხვედრას 14 ნოემბერს ალბანეთის წინააღმდეგ ჩაატარებენ. მატჩი კვლავ "მიხეილ მესხზე" გაიმართება და 14:00 საათზე დაიწყება. საქართველო - უელსი 0:3 საქართველო: გოშაძე, ახალაძე (46 კომახიძე), ნადარაია, კაკიაშვილი, პაპუაშვილი (46 გვარაძე), მამუჩაშვილი, ალთუნაშვილი, ბიძინაშვილი, არაბიძე, გოშთელიანი, მიქელთაძე (71 კიკნაძე) [post_title] => 19-წლამდელებმა მარცხით დაიწყეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 19-wlamdelebma-marckhit-daiwyes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-12 17:40:27 [post_modified_gmt] => 2015-11-12 13:40:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=9520 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 8808 [post_author] => 5 [post_date] => 2015-11-11 10:26:17 [post_date_gmt] => 2015-11-11 06:26:17 [post_content] => საქართველოს სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ “ბასას” ესტუმრა, სადაც 19-წლამდელთა ნაკრები “ევრო 2016”-ის საკვალიფიკაციო ტურნირისთვის ემზადება. ქართველი 19-წლამდელები სამ ოფიციალურ მატჩში 12, 14 და 17 ნოემბერს შესაბამისად უელსს, ალბანეთს და ავსტრიას დაუპირისპირდებიან. ვასილ მაისურაძის გუნდი ელიტ-რაუნდში გასვლას ეცდება, სადაც თავის მხრივ, ფინალური ეტაპის საგზურები გათამაშდება. „17-წლამდელებმა უკვე გაგვახარეს - მათ წარმატებით დაძლიეს საკვალიფიკაციო ეტაპი და ელიტ-რაუნდის საგზური მოიპოვეს. ვიმედოვნებ, 19-წლამდელებიც ასევე გაგვახარებენ. ეს გუნდი ჩვენი ფეხბურთის მომავალია და მინდა, რომ ამ ასაკშივე მიიღონ ის აუცილებელი გამოცდილება, რაც მომავალში წაადგებათ. მსურს წარმატება ვუსურვო 19-წლამდელთა ნაკრებს", - განაცხადა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა. მინისტრს მადლობა გადაუხადა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა. „მადლობელი ვარ მინისტრის, რომ ბაზაზე გვეწვია. დღევანდელ სიტუაციაში ფეხბურთის ფედერაციას სახელმწიფოს თანადგომა სჭირდება და სასიამოვნოა, რომ ბატონი ტარიელი ფეხბურთს სათანადო ყურადღებას აქცევს. რაც შეეხება გუნდს, ბიჭების მზადებით კმაყოფილი ვარ - მათ ყველა პირობა აქვთ შექმნილი და დარწმუნებული ვარ, სასურველ შედეგსაც მიაღწევენ. მინდა გულშემატკივრებს მხარდაჭერისკენ მოვუწოდო - ჩვენ წარმატებას ერთად უნდა მივაღწიოთ!”, - განაცხადა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა. ვასილ მაისურაძემ სამი შესარჩევი მატჩისთვის ნაკრებში შემდეგ ფეხბურთელებს უხმო: მეკარეები: ოთო გოშაძე (ქასიმფაშა, თურქეთი), ლუკა გუგეშაშვილი (დინამო თბილისი) მცველები: ლადო მამუჩაშვილი, ცოტნე ნადარაია, რატი კაკიაშვილი (ყველა თბილისის საბურთალო), ლუკა ლოჩოშვილი, ვახტანგ კაპანაძე (ორივე დინამო თბილისი), გიორგი პაპუაშვილი (თბილისის ლოკომოტივი), გიორგი ახალაძე (სამტრედია), ირაკლი კომახიძე (ქობულეთის შუქურა) ნახევარმცველები: გიორგი კოხრეიძე, სანდრო ალთუნაშვილი, ირაკლი ბიძინაშვილი, ბექა გვარაძე (ყველა თბილისის საბურთალო), შერმადინ ართმელაძე (თბილისის ლოკომოტივი), ნიკა ბაშელეიშვილი (დინამო თბილისი) თავდამსხმელები: გიორგი არაბიძე (შახტარი, უკრაინა), ბექა მიქელთაძე (დინამო თბილისი), გურამ გოშთელიანი (თბილისის საბურთალო), გიორგი კიკნაძე (თბილისის ლოკომოტივი). [embed]https://www.youtube.com/watch?v=L_Gi2RUWI74[/embed] [post_title] => სპორტის მინისტრი 19-წლამდელთა ნაკრებს ესტუმრა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sportis-ministri-19-wlamdelta-nakrebs-estumra-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-11 10:26:17 [post_modified_gmt] => 2015-11-11 06:26:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=8808 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144660 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 21:07:39 [post_date_gmt] => 2017-07-08 17:07:39 [post_content] => საქართველოს 19-წლამდელთა ნაკრები, პირველ ტაიმში, ჩეხ თანატოლებთან ანგარიშით 0:1 დამარცხდა. გიორგი ყიფიანის გუნდმა ბურთი 45-ე წუთზე ჩეხეთის ნაკრების კაპიტნის ანდრეი შაშინკას თავურის შემდეგ გაუშვა. ევროპის 19-წლამდელთა ჩემპიონატის ნახევარფინალში გასასვლელად საქართველოს ნაკრებს მხოლოდ მოგება სჭირდება. საქართველოს დღევანდელ დაპირისპირებაში მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება, რათა ნახევარფინალში თამაშის უფლება მოიპოვოს. [post_title] => საქართველო-ჩეხეთის მატჩის პირველი ტაიმი ანგარიშით 0:1 დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-chekhetis-matchis-pirveli-taimi-angarishit-01-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 22:42:48 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 18:42:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144660 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4d6857d5f4adba1f60eae329d64f8952 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )