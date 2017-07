საქართველოს საგარეო ვალი 15.7 აშშ დოლარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => saqartvelos-sagareo-vali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142784 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => saqartvelos-sagareo-vali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142784 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2040 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => saqartvelos-sagareo-vali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => saqartvelos-sagareo-vali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142784) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2040,16910) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141507 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 12:58:51 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:58:51 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ აფრთხილებს სახსრების განთავსების რისკებთან დაკავშირებით. მათი განცხადებით, ის კომპანიები, რომელთა საქმიანობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას, შესაძლოა ფიზიკური პირებისაგან მოზიდულ სახსრებს საკმაოდ რისკიან აქტივებსა თუ ბიზნეს საქმიანობაში აბანდებენ. რიგ შემთხვევაში კი მათი საქმიანობა, "ფინანსური პირამიდის" ნიშნებსაც ატარებს. "ბოლო პერიოდში ბაზარზე გამოჩნდა ისეთი ტიპის კომპანიები, რომლებიც თანხის მათთან დაბანდების სანაცვლოდ მომხმარებლებს სხვადასხვა ორგანიზაციებში აღებული სესხების დაფარვასაც სთავაზობენ. კომპანიები ასევე ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციას, თითქოს ისინი ლიცენზირებულნი არიან საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. საქართველოს ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს მოსახლეობას, საკუთარი თანხების დაბანდებამდე, მათი დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებლად გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე და მიიღონ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ასევე, თანხის დაბანდებამდე აუცილებლად გაითვალისწინონ, რომ მაღალი სარგებელი, სხვა თანაბარ პირობებში, გულისხმობს მაღალ რისკს. ამასთანავე, პოტენციური რისკების შეფასების მიზნით, გადახედეთ თქვენს მიერ უკვე ხელმოწერილ ხელშეკრულებებს და გაარკვიეთ თუ ვის ანდობთ თქვენს დანაზოგებს", – ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის ბრძანებით ბაზელ III-ის ჩარჩოზე დაფუძნებული "კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნები წესი" დამტკიცდა. აღნიშნული წესის მიზანია კომერციული ბანკებისათვის დადგენილი ინფორმაციის გამოქვეყნების მოთხოვნებით საბანკო სექტორის გამჭვირვალობის ამაღლებისა და, შედეგად, საბაზრო დისციპლინის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მოცემული წესი კომერციულ ბანკებს ავალდებულებს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინფორმაციის გამოქვეყნებას ბაზელ III-ის ჩარჩოზე დაფუძნებული საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტების, რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების, უმაღლესი მენეჯმენტის ანაზღაურებისა და სხვა მატერიალური საკითხების შესახებ. მოცემული ბრძანებით უქმდება არსებული "კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარების გამჭვირვალობის წესი" და ახალი წესით დადგენილი ინფორმაციის გამოქვეყნება კვარტალური და წლიური პერიოდულობით მოითხოვება. ახალი ბრძანებით განსაზღვრული კვარტალური ანგარიშგება ანაცვლებს კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების გამჟღავნების ამჟამინდელ ფორმას. ამასთან, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (ფასს) დაფუძნებული ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების გარდა, კომერციული ბანკები ვალდებული არიან გამოაქვეყნონ წლიური ანგარიშგება, რომელიც საზედამხედველო მაჩვენებლების რაოდენობრივი ინფორმაციასთან ერთად, მოიცავს ბანკის კორპორაციულ მართვასთან, ანაზღაურების პოლიტიკასა და რისკების მართვასთან დაკავშირებულ ხარისხობრივ ინფორმაციას. აღსანიშნავია, რომ პილარ 3 ბაზელ III-ის რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს და მის განახლებულ ჩარჩოზე მუშაობა საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტმა 2015-2017 წლებში დაასრულა. საქართველოს ეროვნული ბანკი აღნიშნული ჩარჩოს მოთხოვნების ანალიზს თანმიმდევრულად ახორციელებდა. ზემოაღნიშნული ბრძანებით დადგენილი მოთხოვნები შეესაბამება ბაზელის კომიტეტის განახლებული პილარ 3-ის ჩარჩოსა და ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივის პრინციპებს. მნიშვნელოვანია, რომ განახლებული ჩარჩოს დანერგვას ასევე მხარს უჭერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ჯარში ფინანსური განათლება დაიწყო. პროექტი ტრენერთა მომზადების გზით, თავდაცვის სისტემის წარმომადგენლებში ფინანსური განათლების ამაღლებასა და ფინანსური განათლების მიმართულებით სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაზრდას ემსახურება. პროექტის გახსნითი ღონისძიება, ისევე, როგორც პირველი ტრენინგი, დღეს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების სასწავლო ცენტრში გაიმართა. პროექტი, რომელშიც ჯამში 85 სამხედრო და სამოქალაქო პირი მონაწილეობს, მიზნად ისახავს შეიარაღებულ ძალებში ცოდნის ამაღლებას მნიშვნელოვანი ფინანსური საკითხების გარშემო, რაც, საბოლოო ჯამში, პროქტის ბენეფიციართა და მათი ოჯახების ფინანსურ კეთილდღეობას შეუწყობს ხელს. მომდევნო ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდება. გახსნის ცერემონიალს ესწრებოდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთაზ კიკორია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაალ კაპანაძე, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის რეგიონული დირექტორი ანია დაინცერი და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი დანიელ ჰაასი. სტუმრებმა მიმოიხილეს შეიარაღებულ ძალებში ფინანსური განათლების პროგრამის მნიშვნელობა, ასევე, ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. "ფინანსურად განათლებული ადამიანები ინფორმირებული მომხმარებლები არიან, რომლებიც გონივრულ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რაც ამცირებს ფინანსურ რისკებს როგორც თავად მომხმარებლებისთვის, ისე მთლიანად ფინანსური სექტორისთვის. ფინანსური განათლების პროექტი ჯარში მიზნად ისახავს სამხედრო მოსამსახურეებმა მიიღონ ინფორმაცია და აიმაღლონ ცოდნა ისეთ საკვანძო ფინანსურ საკითხებში, როგორიცაა პირადი და ოჯახის ფინანსების მართვა, სესხება და დაზოგვა, რისკებისა და შესაძლებლობების შეფასება, მომხმარებლის უფლებები და პასუხისმგებლობები. ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სამხედრო მოსამსახურეებში ფინანსურად ჯანსაღი ქცევებისა და დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას", - განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამ. ფინანსურ განათლებაზე ზრუნვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხითაც ენიჭება. ჯარში ფინანსური განათლება დაიწყო. პროექტი ტრენერთა მომზადების გზით, თავდაცვის სისტემის წარმომადგენლებში ფინანსური განათლების ამაღლებასა და ფინანსური განათლების მიმართულებით სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაზრდას ემსახურება. პროექტის გახსნითი ღონისძიება, ისევე, როგორც პირველი ტრენინგი, დღეს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების სასწავლო ცენტრში გაიმართა. პროექტი, რომელშიც ჯამში 85 სამხედრო და სამოქალაქო პირი მონაწილეობს, მიზნად ისახავს შეიარაღებულ ძალებში ცოდნის ამაღლებას მნიშვნელოვანი ფინანსური საკითხების გარშემო, რაც, საბოლოო ჯამში, პროქტის ბენეფიციართა და მათი ოჯახების ფინანსურ კეთილდღეობას შეუწყობს ხელს. მომდევნო ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდება. გახსნის ცერემონიალს ესწრებოდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთაზ კიკორია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაალ კაპანაძე, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის რეგიონული დირექტორი ანია დაინცერი და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი დანიელ ჰაასი. სტუმრებმა მიმოიხილეს შეიარაღებულ ძალებში ფინანსური განათლების პროგრამის მნიშვნელობა, ასევე, ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. "ბოლო პერიოდში ბაზარზე გამოჩნდა ისეთი ტიპის კომპანიები, რომლებიც თანხის მათთან დაბანდების სანაცვლოდ მომხმარებლებს სხვადასხვა ორგანიზაციებში აღებული სესხების დაფარვასაც სთავაზობენ. კომპანიები ასევე ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციას, თითქოს ისინი ლიცენზირებულნი არიან საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. საქართველოს ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს მოსახლეობას, საკუთარი თანხების დაბანდებამდე, მათი დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებლად გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე და მიიღონ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ასევე, თანხის დაბანდებამდე აუცილებლად გაითვალისწინონ, რომ მაღალი სარგებელი, სხვა თანაბარ პირობებში, გულისხმობს მაღალ რისკს. ამასთანავე, პოტენციური რისკების შეფასების მიზნით, გადახედეთ თქვენს მიერ უკვე ხელმოწერილ ხელშეკრულებებს და გაარკვიეთ თუ ვის ანდობთ თქვენს დანაზოგებს", – ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. 