საქართველოს საპატრიარქომ კათალიკოს-პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო ზეიმი გააუქმა.

ციანიდის საქმეზე ბრალდებულმა მამა გიორგი მამალაძემ, სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან ყველასთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხები გამოაგზავნა. კითხვები ბრალდებულ სასულიერო პირს "რუსთავი 2-მა" გაუგზავნა. მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული სასულიერო პირი ამბობს რომ მას ციანიდი ჩაუდეს: "მე ეს ნივთიერება არც შემიძენია და არც ბარგში მქონია. დიახ, ჩადეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩადო. საათები მოანდომეს ამ სიყალბეს. ეს პროკურატურას არ გაუკეთებია" მამა გიორგი მამალაძე არ უარყოფს, რომ მან მართლაც ჰკითხა მოწმეს ციანიდის შესახებ. დეკანოზის თქმით, პროკურატურამ იცის რისთვისაც სჭირდებოდა მას ეს ნივთიერება. დიახ, პროკურატურამ კარგად იცის, ვინ მთხოვა ამ ნივთიერების შეძენა და რისთვის. სწორედ გამიგეთ, ამ საკითხის დეტალებზე სასამართლოზე უნდა ვისაუბრო და ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ პასუხის გაცემისგან. უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს იყო ბევრი მხარის მიერ დაგებული მახე. ციანიდი ჩამიდეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩამიდო - მამა გიორგი მამალაძის პასუხები საპატიმროდან

საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავა ადასტურებს, რომ პატრიარქის დაცვის სამი წევრი სამსახურიდან დაითხოვეს. ქარჩავას ინფორმაციით, მათი დათხოვნა შსს-ს სტრუქტურულ ცვლილებებს უკავშირდება. „ვადასტურებ პატრიარქის დაცვის წევრებიდან სამი პიროვნება იქნა დათხოვილი. როგორც ვიცი, ეს დამოკიდებული იყო შსს დაცვის დეპარტამენტის სტრუქტურულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან აღნიშნული დაცვის წევრები გადმოვიდნენ სახელმწიფო დაცვის სტრუქტურაში. რა მიზეზით და რა გარემოებებით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ამ საკითხებზე დასაბუთებული პასუხები შეგიძლიათ მიიღოთ სახელმწიფო დაცვის სამსახურიდან", - განაცხადა ედიშერ ქარჩავამ "მოამბესთან." სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსის ინფორმაციით, საპატრიარქოდან დაცვის 3 თანამშრომელი გაანთავისუფლეს. როგორც სოსო ოხანაშვილმა განაცხადა, დაცვის სამსახურის თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზი მისთვის უცნობია. „არ ვიცი რა მიზეზით გაუშვეს დაცვის წევრები, თუმცა მაქვს ინფორმაცია, რომ განთავისუფლებულია სამი ადამიანი. ვარკვევ დეტალებს" - განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა​. პატრიარქის დაცვის წევრები სამსახურიდან დაითხოვეს

პატრიარქის დაცვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, სოსო ოხანაშვილი არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პატრიარქისთვის ცალკე ოთახის გაკეთებასა და მის იზოლირებას გეგმავდნენ. ამის შესახებ ოხანაშვილმა "რუსთავის2"-ის ეთერში საუბრისას განაცხადა, იგეგმებოდა არა პატრიარქის იზოლირება, არამედ სამედიცინო ტექნიკით აღჭურვილი ოთახის გაკეთება, მისი თქმით, პატრიარქი კლინიკაში სამედიცინო გამოკვლევებზე გადაყვანისგან, ხშირ შემთხვევაში თავს იკავებდა. ეს იდეა კი, ოხანაშვილის თქმით, მას ე.წ ციანიდის საქმეში ბრალდებულმა, დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ შესთავაზა. "მისი უწმინდესობა 24 დეკემბერს შეუძლოდ გახდა. ის არ თანხმდებოდა კლინიკაში გადაყვანას. ექიმების დაჟინებული თხოვნით ერთხელ წავედით გამოკვლევებზე. პატრიარქი აცხადებდა, რომ კარგად იყო და არაფერი აწუხებდა, რის გამოც არ სურდა კლინიკაში გადაყვანა. აქედან გამომდინარე, მამა გიორგი მამალაძემ, რომელიც საპატრიარქოს კლინიკის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, მითხრა, რომ აჯობებდა საპატრიარქოში ერთ-ერთ კელიაში გაგვეკეთებინა ოთახი, როდესაც პატრიარქს დასჭირდება, იმ ოთახში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებოდა", - განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა. სოსო ოხანაშვილი არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პატრიარქის იზოლირებას გეგმავდნენ ციანიდი ჩამიდეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩამიდო - მამა გიორგი მამალაძის პასუხები საპატიმროდან

ციანიდის საქმეზე ბრალდებულმა მამა გიორგი მამალაძემ, სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან ყველასთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხები გამოაგზავნა. კითხვები ბრალდებულ სასულიერო პირს "რუსთავი 2-მა" გაუგზავნა. მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული სასულიერო პირი ამბობს რომ მას ციანიდი ჩაუდეს: "მე ეს ნივთიერება არც შემიძენია და არც ბარგში მქონია. დიახ, ჩადეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩადო. საათები მოანდომეს ამ სიყალბეს. ეს პროკურატურას არ გაუკეთებია" მამა გიორგი მამალაძე არ უარყოფს, რომ მან მართლაც ჰკითხა მოწმეს ციანიდის შესახებ. დეკანოზის თქმით, პროკურატურამ იცის რისთვისაც სჭირდებოდა მას ეს ნივთიერება. დიახ, პროკურატურამ კარგად იცის, ვინ მთხოვა ამ ნივთიერების შეძენა და რისთვის. სწორედ გამიგეთ, ამ საკითხის დეტალებზე სასამართლოზე უნდა ვისაუბრო და ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ პასუხის გაცემისგან. უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს იყო ბევრი მხარის მიერ დაგებული მახე.