“საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიოსთვის”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => nato [2] => saqartvelos-teritoriuli-mtlianoba [3] => erovnuli-ushishroebis-sabchos-mdivani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134678 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => nato [2] => saqartvelos-teritoriuli-mtlianoba [3] => erovnuli-ushishroebis-sabchos-mdivani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134678 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => nato [2] => saqartvelos-teritoriuli-mtlianoba [3] => erovnuli-ushishroebis-sabchos-mdivani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => nato [2] => saqartvelos-teritoriuli-mtlianoba [3] => erovnuli-ushishroebis-sabchos-mdivani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134678) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16103,338,117,16102) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134675 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 18:27:17 [post_date_gmt] => 2017-05-27 14:27:17 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის ყველა მუსლიმ მოქალაქეს რამადანის დღესასწაულის დადგომას ულოცავს. მისი თქმით, ქართველი მუსლიმების უძველესი, თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები, ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და მისი მრავალფეროვნების ნაწილია. "ეს წმინდა თვე თქვენი რწმენის ერთ-ერთი უმთავრესი ბურჯია. მის ღირსეულად, რწმენითა და მოთმინებით განვლას გისურვებთ. თქვენ ფასდაუდებელი წვლილი შეგაქვთ ჩვენი საერთო, მრავალეროვნული სამშობლოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მისი მომავლის შენებაში. თქვენი უძველესი, თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები კი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე, მისი მრავალფეროვნების განუყოფელი ნაწილია. კეთილდღეობას, დღეგრძელობასა და სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს", - აცხადებს პრეზიდენტი. [post_title] => პრეზიდენტი ქართველ მუსლიმებს რამადანის დადგომას ულოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-qartvel-muslimebs-ramadanis-dadgomas-ulocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 19:32:20 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 15:32:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134402 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 12:44:24 [post_date_gmt] => 2017-05-26 08:44:24 [post_content] => ლუქსემბურგის გეი პრემიერ-მინისტრის, ხავიერ ბეტელის ქმარი, ნატო-ს კონფერენციის დროს მსოფლიოს სხვა ლიდერების ცოლებთან და მეგობარ ქალებთან ერთად ესწრებოდა მიღებებს. ბელგიელი არქიტექტორი გოტიე დესტენეი მელანია ტრამპთან ერთად შეუერთდა მსოფლიო ლიდერების მეუღლეებს, სანამ ქვეყნების პირველი პირები მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხებს წყვეტდნენ კონფერენციაზე. ლუქსემბურგის პირველი ჯენტლმენი, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი 2015 წელს დაქორწინდა, ქალებთან ერთად პოზირებდა ლიკენის სამეფო სასახლეში. ის შავ კოსტიუმში იყო გამოწყობილი და ნაცრისფერი ჰალსტუხი ეკეთა. ფოტოს გადაღების დროს დესტენეი მელანია ტრამპისა და ემინე ერდოღანის უკან იდგა. ჟურნალისტები წერენ, რომ თურქეთის მუსულმან პირველ ქალბატონს არც ისე კმაყოფილი სახე ჰქონდა. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის პირველი გეი ლიდერი იყო, წყვილი ლუქსემბურგში ერთი და იმავე სქესიან ადამიანთა ქორწინების დაწესებისთანავე დაქორწინდა. [gallery ids="134405,134406,134407,134408,134409,134410"] [post_title] => გეი პრემიერის ქმარი მსოფლიოს ლიდერების ცოლებთან ერთად - ერდოღანის ცოლი უკმაყოფილო ჩანდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gei-premieris-qmari-msoflios-liderebis-colebtan-ertad-erdoghanis-coli-ukmayofilo-chanda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 12:44:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 08:44:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134389 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 12:26:42 [post_date_gmt] => 2017-05-26 08:26:42 [post_content] => საქართველო ნატო-ს წევრი გახდება, ამის შესახებ ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა, პაოლო ალიმ საქართველოს პარლამენტში ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ”ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველო ნატო-ს წევრი გახდება. ეს ბევრჯერ ითქვა ბუქარესტში 2008 წელს და ის ძალაში რჩება. რაც შეეხება რეგიონში სიტუაციას, ჩვენ გვქონდა საუბარი პარლამენტის თავმჯდომარესთან და გვესმის რუსეთის აგრესიული ქცევა. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც უკრაინისას. ორივე ქვეყანაში ძალიან მსგავსი სიტუაციაა, შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით არა, მაგრამ სხვა მხრივ. არასტაბილურობა რეგიონში - ეს არის საფრთხე, ეს მუქარაა საერთოდ დასავლეთისთვის, ქვეყნებისთვის. ჩვენ ვგრძნობთ პასუხისმგებლობას, ვალდებულებას და ჩვენ ამ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ. რუსეთის ფედერაცია ძალიან ფრთხილი უნდა იყოს, როდესაც ზრდის ამ დაძაბულობას. დაძაბულობის გაზრდა არ არის კარგი საერთაშორისო გარემოსთვის. ჩვენ გვაქვს საერთო ინტერესი, ამ შემთხვევაში ტერორიზმთან ბრძოლაში და იმედია, რუსეთის ფედერაციას ესმის, რომ არ უნდა ჰქონდეს ასეთი აგრესიული ქცევა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, რუსეთის პოზიციას წინააღმდეგობას ვუწევთ. რაც შეეხება MAP-ს, ის გახლავთ ინსტრუმენტი, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ხედვა და MAP-ი არის კონკრეტული საშუალება, რათა პროცესი დაიწყოს. ჩვენ ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ”, - განაცხადა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. [post_title] => რუსეთი ფრთხილად იყოს,როდესაც დაძაბულობას ზრდის - პაოლო ალი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ruseti-frtkhilad-iyosrodesac-dadzabulobas-zrdis-paolo-ali [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 12:26:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 08:26:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134675 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 18:27:17 [post_date_gmt] => 2017-05-27 14:27:17 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის ყველა მუსლიმ მოქალაქეს რამადანის დღესასწაულის დადგომას ულოცავს. მისი თქმით, ქართველი მუსლიმების უძველესი, თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები, ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და მისი მრავალფეროვნების ნაწილია. "ეს წმინდა თვე თქვენი რწმენის ერთ-ერთი უმთავრესი ბურჯია. მის ღირსეულად, რწმენითა და მოთმინებით განვლას გისურვებთ. თქვენ ფასდაუდებელი წვლილი შეგაქვთ ჩვენი საერთო, მრავალეროვნული სამშობლოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მისი მომავლის შენებაში. თქვენი უძველესი, თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები კი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე, მისი მრავალფეროვნების განუყოფელი ნაწილია. კეთილდღეობას, დღეგრძელობასა და სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს", - აცხადებს პრეზიდენტი. [post_title] => პრეზიდენტი ქართველ მუსლიმებს რამადანის დადგომას ულოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-qartvel-muslimebs-ramadanis-dadgomas-ulocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 19:32:20 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 15:32:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 123 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 43676b048d57666d621c485763963059 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )