საქართველოს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილები მილიონობით უცხოელმა მაყურებელმა იხილა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით, ქართული ექსპორტიორი კომპანიები 2017 წლის 7 - 11 ოქტომბერს, გერმანიაში, ქალაქ კიოლნში სასმელი და საკვები პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობენ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპაში ყველაზე მსხვილი სავაჭრო გამოფენა Anuga 2017 ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, 160 000-ზე მეტ დამთვალიერებელს სტუმრობს და მონაწილეების რაოდენობა 7 400 აღემატება. სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში" ორგანიზებით, ქართულ ექსპორტიორ კომპანიებს უკვე მეორედ მიეცათ შესაძლებლობა, საკუთარი პროდუქციის პოპულარიზაცია სწორედ ამ გამოფენის საშუალებით მოეხდინათ. სავაჭრო გამოფენის ფარგლებში, ქართული სასმელი და საკვები პროდუქციის ორი ქართული სტენდი გაკეთდება, სადაც 16 ქართული კომპანია გამოიფინება: შპს „აერკომპანი", შპს „გეო ნათსი", შპს „ნატექსი/ნატსჯი", შპს „ტურალ გრუპ", შპს „იუვის ბერის", შპს „ფარკონი", შპს „გემუანი" , შპს „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანია", შპს „ჯორჯიან პროდაქტს რენესანს", შპს „მანნა", შპს „აგროლეინი", სს „ქართული ლუდის კომპანია", შპს „შატო ნეკრესი", შპს „არომაპროდუქტი", შპს „გსქ კულა"და შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა" . ქართული ექსპორტიორი კომპანიები გერმანიაში საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობენ

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, "ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის" განვითარების პროგრამის (EFSE DF) მხარდაჭერითა და მედია-კომპანია LIVE Branding-ის ჩართულობით, იპოთეკური სესხების შესახებ საგანმანათლებლო ვიდეორგოლი შექმნა სახელწოდებით "ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით", რომლის ნახვაც დაინტერესებულ პირებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე შეუძლიათ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ვიდეორგოლი იმ ადამიანებისთვის არის შექმნილი, ვინც სახლის ყიდვას, აშენებას ან გარემონტებას ფიქრობენ და ამ მიზნით იპოთეკური სესხის აღებას განიხილავენ. ვიდეორგოლი მოიცავს იპოთეკური სესხის აღებისას გასათვალისწინებელ ისეთ საკვანძო ინფორმაციას, როგორიცაა, ბინის შეძენასთან დაკავშირებული მთლიანი დანახარჯი; სესხის მოცულობა, რომლის აღების შესაძლებლობაც მომხმარებელს აქვს; იპოთეკური სესხის ხელშეკრულების ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობები, ვალუტის, საპროცენტო განაკვეთების, დაფარვის ვადებისა და დაფარვის გრაფიკის გათვალისწინებით. საგანმანათლებლო ვიდეორგოლთან ერთად, ეროვნულმა ბანკმა შეიმუშავა შესაბამისი ბანერები, რომლებიც უძრავი ქონების პორტალებზე განთავსდა, საიდანაც, მომხმარებელი ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გადავა და ნახავს როგორც ვიდეორგოლს, ასევე საგანმანათლებლო ბროშურას იპოთეკური სესხების შესახებ, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა და EFSE DF-მა 2016 წელს შეიმუშავეს. ბროშურაში უფრო დეტალურად და მომხმარებლისთვის ადვილად გასაგები და საინტერესო ენითაა გადმოცემული ვიდეორგოლში განხილული საკითხები. ბროშურა დაინტერესებულ მკითხველებს დამატებით სთავაზობს დეტალურ ინსტრუქციას, რომელიც მათ გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარება. კერძოდ, საკითხების ჩამონათვალს, რომელიც მომხმარებელმა კრედიტორთან უნდა დააზუსტოს სესხის აღებამდე, ასევე სხვა პრაქტიკულ რჩევებს. რჩევები, როგორ შეიძინოთ ბინა იპოთეკური სესხით

"იპოთეკური სესხების შესახებ საგანმანათლებლო მასალის შექმნა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მოსახლეობის ფინანსური განათლების ამაღლების თვალსაზრისით. იპოთეკური სესხის აღება ძალზე საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა, რომელიც მომხმარებლისგან შესაძლებლობებისა და რისკების გულდასმით შეფასებას მოითხოვს. სწორედ ამიტომ, ჩვენ შევიმუშავეთ საინტერესო, მარტივი და ადვილად აღსაქმელი ფორმის საგანმანათლებლო მასალა, რომელზე წვდომაც მომხმარებლებს ადვილად შეუძლიათ ისეთი ვებგვერდებიდან, რომლებსაც ისინი სახლის შეძენის, აშენების ან გარემონტების შემთხვევაში სტუმრობენ. მადლობა მინდა გადავუხადო "ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის" განვითარების პროგრამას, რომელმაც საქართველოს ეროვნულ ბანკს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გაუწია საგანმანათლებლო ვიდეორგოლისა და ბროშურის განვითარების პროცესში", - განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. https://www.youtube.com/watch?v=i_5OQZr-4Fk

ქართული ტყავის ნაწარმს მილანში გაეცნობიან

მილანში ტყავის საერთაშორისო გამოფენაში LINEAPELLE ქართული ტყავის პროდუქციის მწარმოებელი სამი კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით, მილანის გამოფენაზე ქართული სტენდის ქვეშ, ტყავის პროდუქციას კომპანიები: შპს „ჯეოპელი", შპს „ფილიმასკა" და შპს „დერი სტანდარტი" წარმოადგენენ. ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ, მნიშვნელოვანი ბიზნეს და სავაჭრო კავშირები დაამყარონ გამოფენაში მონაწილე უცხოურ კომპანიებთან და ახალი საექსპორტო ბაზრები აითვისონ. სავაჭრო გამოფენა მილანში 4-6 ოქტომბერს გაიმართება. ღონისძიება 1981 წლიდან დღემდე მსოფლიოს სხვდასხვა კუთხიდან ტყავის პროდუქციის ინდუსტრიაში მოღვაწე საერთაშორისო კომპანიებს აერთიანებს. გამოფენას 22 000-ზე მეტი ვიზიტორი ჰყავს, ხოლო მონაწილე კომპანიების რაოდენობა 1 200-ს აღემატება. [post_title] => ქართული ტყავის ნაწარმს მილანში გაეცნობიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-tyavis-nawarms-milanshi-gaecnobian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 16:06:12 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 12:06:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170656 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171886 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-06 12:24:26 [post_date_gmt] => 2017-10-06 08:24:26 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, ქართული ექსპორტიორი კომპანიები 2017 წლის 7 - 11 ოქტომბერს, გერმანიაში, ქალაქ კიოლნში სასმელი და საკვები პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობენ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპაში ყველაზე მსხვილი სავაჭრო გამოფენა Anuga 2017 ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, 160 000-ზე მეტ დამთვალიერებელს სტუმრობს და მონაწილეების რაოდენობა 7 400 აღემატება. სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ორგანიზებით, ქართულ ექსპორტიორ კომპანიებს უკვე მეორედ მიეცათ შესაძლებლობა, საკუთარი პროდუქციის პოპულარიზაცია სწორედ ამ გამოფენის საშუალებით მოეხდინათ. სავაჭრო გამოფენის ფარგლებში, ქართული სასმელი და საკვები პროდუქციის ორი ქართული სტენდი გაკეთდება, სადაც 16 ქართული კომპანია გამოიფინება: შპს „აერკომპანი“, შპს „გეო ნათსი“, შპს „ნატექსი/ნატსჯი“, შპს „ტურალ გრუპ“, შპს „იუვის ბერის“, შპს „ფარკონი“, შპს „გემუანი“ , შპს „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანია“, შპს „ჯორჯიან პროდაქტს რენესანს“, შპს „მანნა“, შპს „აგროლეინი“, სს „ქართული ლუდის კომპანია“, შპს „შატო ნეკრესი“, შპს „არომაპროდუქტი“, შპს „გსქ კულა“და შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“ . [post_title] => ქართული ექსპორტიორი კომპანიები გერმანიაში საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-eqsportiori-kompaniebi-germaniashia-saertashoriso-gamofenashi-monawileoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 14:04:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 10:04:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171886 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 80 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 32899b9f3da89c5fb2ef7d1cc9f23435 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )