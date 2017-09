საქართველოსა და EFTA-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => sawarmo [2] => efta [3] => evropis-bazari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159002 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => sawarmo [2] => efta [3] => evropis-bazari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159002 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => sawarmo [2] => efta [3] => evropis-bazari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => sawarmo [2] => efta [3] => evropis-bazari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159002) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6866,1779,9266,4641) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158905 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 11:04:31 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:04:31 [post_content] => „ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მეფრინველეობის საწარმო შეიქმნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო შპს „ნინოწმინდა 1“-მა გახსნა. ამ დროისთვის ფერმაში 40 000 ფრთა ქათამია, რომელიც ყოველდღიურად 24 000 კვერცხს აწარმოებს. საწარმოში 20 ადამიანია დასაქმებულია. პროდუქციის რეალიზაცია კი ადგილობრივ ბაზარზე ხდება. კომპანია „ნინოწმინდა 1“ შეღავათიანი აგროკრედიტის ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 250 000 აშშ დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც მთლიანი თანხა შეღავათიანი აგროკრედიტია. სამინისტროს ინფორმაციით, 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით. პროექტების ფარგლებში შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. ამ ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში კახეთის რეგიონში შეიქმნა 53 ახალი საწარმო, ხოლო საქართველოს მასშტაბით უკვე 750-ზე მეტი მოქმედი და 162 ახალი საწარმო დაფინანსდა. სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსურმა მხარდაჭერამ მეწარმეებს დამატებითი ბიძგი მისცა წარმოების განვითარება-გაფართოებისთვის. [post_title] => საგარეჯოში მეფრინველეობის საწარმო გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagarejoshi-mefrinveleobis-sawarmo-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 11:05:37 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 07:05:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158905 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158781 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-31 17:38:22 [post_date_gmt] => 2017-08-31 13:38:22 [post_content] => კომპანია „ოზურგეთი გარმენთსმა" ოზურგეთში ტექსტილის საწარმოს გასახსნელად სახელმწიფოსგან უძრავი ქონება მიიღო. კომპანიას კ.მეგრელიძის ქუჩაზე მდებარე 89 000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები გადაეცა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კომპანიის დამფუძნებელი ფლობს საფეიქრო საწარმოო ქსელს BAYKANLAR, რომელიც თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ ბრენდებთან როგორებიც არის: ZARA, MANGO, MASSIMO DUTTI და ა. შ. ახალი საწარმო წლიურად არანაკლებ 600 000 ერთეული ჯინსის ქსოვილის ტანსაცმლის წარმოებას შეძლებს. სამკერვალო ფაბრიკის ასაშენებლად 1,7 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება და დამატებით 350-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. [post_title] => იწყება: ოზურგეთში ზარას და მანგოს შეკერავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iwyeba-ozurgetshi-zaras-da-mangos-shekeraven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 17:38:22 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 13:38:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158781 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157047 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-25 15:38:19 [post_date_gmt] => 2017-08-25 11:38:19 [post_content] => საქართველოდან ცხვრის ხორცის ექსპორტი 29-ჯერ გაიზარდა. ამის შესახებ მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ბექა გონაშვილმა სააგენტო GBC-ს განუცხადა. მისი თქმით, მეზობელი ქვეყნებიდან ცხვირს შემოყვანის და ექსპორტზე ქართულის სახელით გაყვანის აკრძალვა, დარგზე დადებითად აისახა: გაზრდილია ცხვირისა და ცხვრის ხორცის საექსპორტო გაყიდვები. ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ ბაზარი ღიაა და ფასებიც კონკურენტული, შედეგად 1 ცხვრის ფასი 140-180 ლარის ფარგლებშია. „რა თქმა უნდა არის პატარ-პატარა პრობლემები, რაზეც ვმუშაობთ, თუმცა მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით მკვეთრად გაუმჯობესებულია“, - აღნიშნა გონაშვილმა. მისი თქმით, ქართული ცხვრისთვის კვლავ დახურულია იორდანია, თუმცა გაზრდილია მოთხოვნა სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის ირანიდან, სადაც ცხვარი ძირითადად დაკლული სახით გადის. ამასთან, გონაშვილმა GBC-სთან სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქართველ მეცხვარეებს ჩინეთში ცხვრის ტყავის ექსპორტის დაწყება სურთ. როგორც მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, ეს შესაძლებლობა ქართულ მხარეს, საქართველო-ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხების ძალაში შესვლის შემდეგ გაეხსნება და მეცხვარეებისთვის დამატებითი შემოსავალი გახდება. [post_title] => ცხვრის ხორცის გაზრდილი ექსპორტი და ცხვრის ტყავის სამომავლო პერსპექტივა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ckhvris-khorcis-gazrdili-eqsporti-da-ckhvris-tyavis-samomavlo-perspeqtiva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 15:39:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 11:39:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157047 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158905 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 11:04:31 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:04:31 [post_content] => „ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მეფრინველეობის საწარმო შეიქმნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო შპს „ნინოწმინდა 1“-მა გახსნა. ამ დროისთვის ფერმაში 40 000 ფრთა ქათამია, რომელიც ყოველდღიურად 24 000 კვერცხს აწარმოებს. საწარმოში 20 ადამიანია დასაქმებულია. პროდუქციის რეალიზაცია კი ადგილობრივ ბაზარზე ხდება. კომპანია „ნინოწმინდა 1“ შეღავათიანი აგროკრედიტის ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 250 000 აშშ დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც მთლიანი თანხა შეღავათიანი აგროკრედიტია. სამინისტროს ინფორმაციით, 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით. პროექტების ფარგლებში შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. ამ ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში კახეთის რეგიონში შეიქმნა 53 ახალი საწარმო, ხოლო საქართველოს მასშტაბით უკვე 750-ზე მეტი მოქმედი და 162 ახალი საწარმო დაფინანსდა. სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსურმა მხარდაჭერამ მეწარმეებს დამატებითი ბიძგი მისცა წარმოების განვითარება-გაფართოებისთვის. [post_title] => საგარეჯოში მეფრინველეობის საწარმო გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagarejoshi-mefrinveleobis-sawarmo-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 11:05:37 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 07:05:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158905 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 198 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f107244aacdc7dadb0ff5a884c9e1d45 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )