საქართველოსა და ესტონეთის პრეზიდენტებმა ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი

"ჩვენი ქვეყნისათვის ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ვიზიტია. პირველ რიგში, ხაზი მინდა, გავუსვა იმ მხარდაჭერას, რომელსაც საქართველო იღებს ესტონეთიდან. ესტონეთი არის ქვეყანა, რომელიც ზუსტად აფიქსირებს მხარდაჭერას სუვერენიტეტის და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხების მიმართ. "თქვენი აქტიური როლი საერთაშორისო ფორუმებში მნიშვნელოვანია საქართველოსნაირი ქვეყნებისთვის. ჩვენ მივესალმებით ნათელ განცხადებებს, რომელიც თქვენს მიერ კეთდება. ჩვენ მიმოვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებიც და პოზიცია მომავალი სამიტების მიმართ. "ბოლოს მინდა, აღვნიშნო, რომ წელს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის 25 წელს ვზეიმობთ. რუსეთის იმპერიის დანგრევის შედეგად დავიხსენით თავი რუსული იმპერიისგან და მომავალ წელს გვექნება 100 წლისთავი ორივე სახელმწიფოს," - განაცხად გიორგი მარგველაშვილმა. "ფორტუნა" მთავრობის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: „საქართველოს მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხარს ესპანეთის სამეფოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და კატალონიას განიხილავს ესპანეთის განუყოფელ ნაწილად. საქართველოს მთავრობა გმობს კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას და მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ განხორციელებულ მცდელობებს აღადგინოს კანონიერება და დაარეგულიროს სიტუაცია ესპანეთის კონსტიტუციის, კანონის უზენაესობისა და ესპანეთის ყველა მოქალაქის უფლებების პატივისცემით. საქართველოს მთავრობა დიდად აფასებს ესპანეთის სამეფოსთან, როგორც ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან პარტნიორთან, მტკიცე თანამშრომლობას, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და ტრადიციულ მეგობრულ ურთიერთკავშირებზეა დაფუძნებული“, - ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. "ჩვენი ქვეყნისათვის ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ვიზიტია. პირველ რიგში, ხაზი მინდა, გავუსვა იმ მხარდაჭერას, რომელსაც საქართველო იღებს ესტონეთიდან. ესტონეთი არის ქვეყანა, რომელიც ზუსტად აფიქსირებს მხარდაჭერას სუვერენიტეტის და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხების მიმართ. "თქვენი აქტიური როლი საერთაშორისო ფორუმებში მნიშვნელოვანია საქართველოსნაირი ქვეყნებისთვის. ჩვენ მივესალმებით ნათელ განცხადებებს, რომელიც თქვენს მიერ კეთდება. ჩვენ მიმოვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებიც და პოზიცია მომავალი სამიტების მიმართ. "ბოლოს მინდა, აღვნიშნო, რომ წელს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის 25 წელს ვზეიმობთ. რუსეთის იმპერიის დანგრევის შედეგად დავიხსენით თავი რუსული იმპერიისგან და მომავალ წელს გვექნება 100 წლისთავი ორივე სახელმწიფოს," - განაცხად გიორგი მარგველაშვილმა. 