საქართველოში ელექტროდამტენების ქსელი ფართოვდება

საქართველოში პირველი სწრაფი ელექტროდამტენები ავტობანზე დამონტაჟდება. დამტენი სადგურები თბილისი-ბათუმის დამაკავშირებელ გზაზე გამოჩნდება. ელექტროდამტენების განთავსებას კომპანია e-space უზრუნველყოფს, სადაც აცხადებენ, რომ თბილისში დამონტაჟებული სადგურებისგან განსხვავებით, სწრაფად დამტენი სადგურებით სარგებლობა უფასო აღარ იქნება. "ამ ტიპის დამტენი სადგური საქართველოში ჯერ არ არსებობს. ეს სულ სხვა სიმძლავრის დანადგარია და წარმოუდგენელია მისით უფასოდ სარგებლობა. დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული მისი დამონტაჟება. აღნიშნული დასამუხტი სადგურით ელექტრომობილის სრულად დატენვა, დაახლოებით, 15-30 წუთშია შესაძლებელი ", - განუცხადეს "ფორტუნას" e-space-ში. რაც შეეხება ვადებს, თუ როდის ისარგებლებენ ელექტრომობილების მფლობელები ავტობანზე სწრაფი დამტენი სადგურებით, კომპანიაში არ აკონკრეტებენ. "მოგეხსენებათ, დამონტაჟების პროცესი, შესაძლოა, გარკვეული მიზეზების გამო, დროულად ვერ დასრულდეს, ან რაიმე შეფერხება იყოს. ამიტომ, მომხმარებლის მხრიდან უკმაყოფილება რომ არ იყოს, ვადების დაანონსებისგან თავს ვიკავებთ. როგორც კი დასრულდება მონტაჟის პროცესი, ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაციას მაშინვე მივაწვდით", - განმარტავენ კომპანიაში. ცნობისთვის, მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისი-ბათუმის დამაკავშირებელ გზაზე პირველი სწრაფი ელექტროდამტენების გამოჩენა მიმდინარე წლის შემოდგომაზე იგეგმებოდა. "სასამართლომ დაადგინა, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახურის ანალიზი არ შეიძლება ჩაითვალოს ბაზარზე მოქმედი ნავთობმწარმოებლების მხრიდან შეთანხმებული მოქმედებების საკმარის მტკიცებულებად. ამასთან, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური საკუთარ დასკვნაში მხოლოდ საფასო კონკურენციაზე საუბრობს და არ ითვალისწინებს ბაზარზე მოქმედ ოპერატორებს შორის სხვა ტიპის კონკურენციას", - წერს აზერბაიჯანული მედია. ცნობისთვის, გასულ წელს უკრაინის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა 7 ნავთობკომპანიის დაჯარიმების გადაწყვეტილება მიიღო და ისინი შეთანხმებულ მოქმედებებში დაადანაშაულა. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიამ (SOCAR) ქართულ შვილობილ "სოკარ ენერჯი ჯორჯიაში" წილი გაზარდა. კომპანიის ცნობით, აზერბაიჯანულმა SOCAR-მა პარტნიორებისგან კაპიტალის 16.34% შეიძინა (8.17%-8.17%), რაც 34 მილიონი დოლარი დაუჯდა. შედეგად, აზერბაიჯანული კომპანიის წილი 51%-დან 67.34%-მდე გაიზარდა. საჯარო რეესტრის სააგენტოს ინფორმაციით, ამ გარიგების შემდეგ, ქართულ კომპანიაში არაბთა გაერთიანებულ საემიროების კომპანიის Intersun Holding FZCO -ის წილი 16.33% -მდე შემცირდა, ამდენივეა EVENTUS GENERAL TRADING FZE-ის წილიც. 