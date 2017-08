საქართველოში ელექტრომობილების დამტენებით მოსარგებლეთა რიცხვი იზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eleqtromobilebi [1] => eleqtromobilebis-damteni [2] => eleqtromobilebi-saqartveloshi [3] => metidjangbadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158423 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eleqtromobilebi [1] => eleqtromobilebis-damteni [2] => eleqtromobilebi-saqartveloshi [3] => metidjangbadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158423 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8891 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eleqtromobilebi [1] => eleqtromobilebis-damteni [2] => eleqtromobilebi-saqartveloshi [3] => metidjangbadi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eleqtromobilebi [1] => eleqtromobilebis-damteni [2] => eleqtromobilebi-saqartveloshi [3] => metidjangbadi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158423) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8891,13935,10710,18737) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153208 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-12 15:00:57 [post_date_gmt] => 2017-08-12 11:00:57 [post_content] => თეგეტა მოტორსის ჰოლდინგში შემავალმა კომპანიამ - თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსმა გააფორმა თანამშრომლობის მემორანდუმი უმსხვილეს ჩინურ ავტომწარმოებელთან, ბაიკ მოტორთან. თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსი ამ უმსხვილესი კომპანიის ელექტრომობილების იმპორტს გეგმავს. როგორც "თეგეტაში" აცხადებენ, ქართული და ჩინური კომპანიების თანამშრომლობაზე საქართველოს ეკოლოგიურმა მდგომარეობამ და ელექტრომობილებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. BAIC MOTOR-ი ცნობილია თავისი ელექტრომობილებით, ის პეკინის ერთ-ერთი მსხვილი ავტომწარმოებელია და 2016 წლის მონაცემებით ჩინეთის ელექტრომობილების ბაზრის 30%-ს ფლობს. "ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან მოკლე დროში საქართველოს გზებზე BAIC-ის ელექტრომობილები იმოძრავებენ და ქალაქში გადაადგილებაც გაცილებით ეკონომიური და რაც მთავარია, ეკოლოგიური გახდება. აღსანიშნავია, რომ BAIC-ის ავტომობილებს გააჩნიათ სწრაფი დატენვის ფუნქციაც და ამასთანავე ზოგიერთი მოდელი დატენვის გარეშე 400 კმ-ს. გადის",– აცხადებენ თეგეტაში. “თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს” წარმოადგენს ისეთი ცნობილი საავტომობილო ბრენდების ოფიციალური დილერს, როგორიცაა Porsche და Mazda. [post_title] => თეგეტამ უმსხვილეს ჩინურ ავტომწარმოებელთან მემორანდუმი გააფორმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegetam-umskhviles-chinur-avtomwarmoebeltan-memorandumi-gaaforma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 14:02:31 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 10:02:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152903 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-11 10:00:50 [post_date_gmt] => 2017-08-11 06:00:50 [post_content] => “თეგეტა მოტორსის” სათაო ოფისში, თეგეტას შვილობილ კომპანია “თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსსა” და უმსხვილეს ჩინურ ავტომწარმოებლ, ბაიქ მოტორსს შორის, ურთიერთანამშორმლობის მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსი ამ უმსხვილესი კომპანიის ელექტრომობილების იმპორტს გეგმავს. კომპანიების მესვეურები დარწმუნებულები არიან, რომ ქართველი მომხმარებლების მოთხოვნას BAIC MOTOR-ის ელექტრომობილები სრულად პასუხობს და რაც მთავარია მომხმარებლებისთვის საგზაო მოძრაობას ბევრად ეკონომიურს და ეკოლოგიურს გახდის. BAIC MOTOR-ის ელექტრომობილები სხვადასხვა სეგმენტზეა გათვლილი. კომპანიას ჰყავს, როგორც კომპაქტური ავტომობილი, ასევე სედანი და მაღალი გამავლობის SUV. „ეს არის BAIC MOTOR-ის სამი განსხვავებული მოდელი, მორგებული ავტომფლობელების სამ განსხვავებულ სეგმენტზე. აღსანიშნავია, რომ BAIC-ის ავტომობილებს გააჩნიათ სწრაფი დატენვის ფუნქციაც და ამასთანავე ზოგიერთი მოდელი დატენვის გარეშე 400 კმ-ს. გადის“, - განაცხადეს „თეგეტაში“. “თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს” წარმოადგენს ისეთი ცნობილი საავტომობილო ბრენდების ოფიციალური დილერს, როგორიცაა Porsche და Mazda. BAIC ჯგუფი კი Beijing Automotive International Corporation-ის წევრია, რომლის ელექტრომობილებმაც სხვადასხვა წამყვან ევროპულ ბრენდებთან თანამშრომლობით დიდ წარმატებას მიაღწიეს ჩინურ ბაზარზე. როგორც „თეგეტა მოტორსში აცხადებენ, BAIC MOTOR ჩინური ელექტრომობილების ინდუსტრიაში ლიდერი და ბაზრის 30%-ი წილის მფლობელია. [post_title] => თეგეტა საქართველოში უმსხვილესი ჩინური ავტომწარმოებლის ელექტრომობილებს შემოიყვანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-saqartveloshi-umskhvilesi-chinuri-avtomwarmoeblis-eleqtromobilebs-shemoiyvans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 10:44:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 06:44:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152903 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145121 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 13:44:35 [post_date_gmt] => 2017-07-11 09:44:35 [post_content] => ვისოლმა საკუთრებაში არსებული ავტოგასამართი სადგურების ქსელს, ელექტრომობილების დამტენი პირველი სადგური შემატა. ელექტრომოლების მძღოლები თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კილომეტრზე უფასოდ შეძლებენ საკუთარი ავტომობილის გამართვას. ელექტრომობილების დამტენი ავტოგასამართი სადგურის გახსნას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი დაესწრო. ღონისძიებაზე სიმბოლურად ეკო-მეგობრული ტრანსპორტის მედია Test Drive-იც გაიმართა ელექტრომოლთა მძღოლების კლუბის - Nissan Loaf Club Georgia-სა და „ავტობილდის“ ხელმძღვანელობით. ზაფხულის დასასრულამდე ვისოლი ელექტრომობილების დამტენ კიდევ ერთ ავტოგასამართ სადგურს გახსნის გორში და მომავალში ქსელს კიდევ უფრო გააფართოებს. „ვისოლი“ ელეტქრომობილების დამტენების ქსელს კომპანია „ი-სპეისთან“ თანამშრომლობით განავითარებს. „ი-სპეისი“ პირველი ქართული კომპანიაა, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში ელექტრომობილების პოპულარიზაციას. [post_title] => ვისოლმა ელექტრომობილების დამტენი პირველი სადგური გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => visolma-eleqtromobilebis-damteni-pirveli-sadguri-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 13:46:21 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 09:46:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145121 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153208 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-12 15:00:57 [post_date_gmt] => 2017-08-12 11:00:57 [post_content] => თეგეტა მოტორსის ჰოლდინგში შემავალმა კომპანიამ - თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსმა გააფორმა თანამშრომლობის მემორანდუმი უმსხვილეს ჩინურ ავტომწარმოებელთან, ბაიკ მოტორთან. თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსი ამ უმსხვილესი კომპანიის ელექტრომობილების იმპორტს გეგმავს. როგორც "თეგეტაში" აცხადებენ, ქართული და ჩინური კომპანიების თანამშრომლობაზე საქართველოს ეკოლოგიურმა მდგომარეობამ და ელექტრომობილებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. BAIC MOTOR-ი ცნობილია თავისი ელექტრომობილებით, ის პეკინის ერთ-ერთი მსხვილი ავტომწარმოებელია და 2016 წლის მონაცემებით ჩინეთის ელექტრომობილების ბაზრის 30%-ს ფლობს. "ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან მოკლე დროში საქართველოს გზებზე BAIC-ის ელექტრომობილები იმოძრავებენ და ქალაქში გადაადგილებაც გაცილებით ეკონომიური და რაც მთავარია, ეკოლოგიური გახდება. აღსანიშნავია, რომ BAIC-ის ავტომობილებს გააჩნიათ სწრაფი დატენვის ფუნქციაც და ამასთანავე ზოგიერთი მოდელი დატენვის გარეშე 400 კმ-ს. გადის",– აცხადებენ თეგეტაში. “თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს” წარმოადგენს ისეთი ცნობილი საავტომობილო ბრენდების ოფიციალური დილერს, როგორიცაა Porsche და Mazda. [post_title] => თეგეტამ უმსხვილეს ჩინურ ავტომწარმოებელთან მემორანდუმი გააფორმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegetam-umskhviles-chinur-avtomwarmoebeltan-memorandumi-gaaforma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 14:02:31 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 10:02:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 93e4f7a4bceed37eeeb91d5b9fdff1df [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )