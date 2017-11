საქართველოში ექსპორტის საკრედიტო სააგენტო იქმნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => eqsportis-sakredito-saagento ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => eqsportis-sakredito-saagento ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => eqsportis-sakredito-saagento ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => eqsportis-sakredito-saagento ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1779,9856,1026) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182269 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 15:26:53 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:26:53 [post_content] => International Economic and Technical Cooperation (CJIC)-ის დელეგაცია „საპარტნიორო ფონდის“ მენეჯმენტს შეხვდა. ”საპარტნიორო ფონდის” ინფორმაციით, ჩინეთის ძიანსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშროლომლობის კორპორაცია CJIC-ი საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებით ინტერესდება და ქვეყნის ტურიზმისა და უძრავი ქონების სფეროებში კაპიტალდაბანდებას გეგმავს. „საპარტნიორო ფონდში“ გამართულ შეხვედრაზე ჩინურმა მხარემ ფონდთან პარტნიორობის გაღრმავების სურვილი გამოთქვა და ერთობლივი პროექტების განხორიელების პერსპექტივებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ ისაუბრა. გამოითქვა ინტერესი რაჭისა და წყალტუბოს განვითარების პროექტების მიმართ. თავის მხრივ, „საპარტნიორო ფონდის“ მენეჯმენტმა ჩინეთის ძიანსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრლომლობის კორპორაცია CJIC-ს ფონდის მიმდინარე პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. შეხვედრას ჩინური მხრიდან, დელეგაციის ხელმძღვანელი ჩინეთის ძიანსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის კორპორაცია CJIC-ის ვიცე-პრეზიდენტის და შვილობილი კომპანიების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. მიმდინარე წლის სექტემბერში „საპარტნიორო ფონდის“ დელეგაციის ჩინეთში საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში, „საპარტნიორო ფონდსა“ და ძიანგსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკურ - ტექნიკური თანამშრომლობის კომპანიასთან მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება სამომავლო თანამშრომლობის ასპექტებს მოიცავს. კორპორაცია CJIC-ი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე კაპიტალდაბანდებას გეგმავს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2017 წლის სექტემბერის ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. "წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის სექტემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 5.0% შეადგინა. შესაბამისად, 2017 წლის 9 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.7%-ია. 2017 წელს სექტემბერში საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოთა ბრუნვა (რომლებზე დაკვირვებაც ხდება ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად) გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 18%-ით არის გაზრდილი", - აცხადებენ სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, მიმდინარე წლის სექტემბერში მშპ-ს მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში - დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება, სასტუმროები და რესტორნები. როგორც უწყებაში განმარტავენ, 2017 წლის სექტემბერში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა. კერძოდ, გაიზარდა პროდუქციის ექსპორტი შემდეგ სექტორებში - ფეროშენადნობის ექსპორტი 207%-ით, ღვინის ექსპორტი 90%-ით, სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 41%-ით, მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი 55%-ით, აზოტოვანი სასუქების ექსპორტი 149%-ით. სამინისტროს განმარტებით, 2017 წლის 9 თვეში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტი 28.3%-ით გაიზარდა და 1 940.8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. „საქონლის ექსპორტის ზრდა მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საგარეო მოთხოვნის ზრდასთან. საერთაშორისო ვაჭრობის გარდა, 2017 წლის სექტემბერში გაუმჯობესდა ზრდის ხელშემწყობი სხვა ფაქტორებიც, კერძოდ - 25.2%-ით გაიზარდა შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან და 304.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომსახურების ექსპორტში არსებული დადებითი ტენდენცია სექტემბერშიც გაგრძელდა. 24.2%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და 124.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ფულადი გზავნილები შიდა მოთხოვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად მისი ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე", - ნათქვამია ინფორმაციაში.

სფეროები, სადაც მშპ-ს მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის მინისტრი მიმდინარე წელს, რეგიონში ციტრუსის კარგ მოსავალს ელოდება. როგორც ავთანდილ მესხიძე ამბობს, თუკი მეტეოროლოგიური პირობები არ გაუარესდა და ციტრუსი არ დაისეტყვა, აჭარის რეგიონი საექსპორტოდ, სტანდარტულ 35-დან 40 000 ტონამდე მოსავალს აიღებს. ამასთან, მესხიძის თქმით, არსებულ ბაზრებს, სადაც ამ დროისთვის საქართველოდან ციტრუსი ექსპორტზე გადის, შესაძლოა, კიდევ სხვა ბაზრები დაემატოს. შესაბამისად, ავთანდილ მესხიძის თქმით, ბაზრის პრობლემა არ დადგება. „დაახლოებით 35-დან 40 000 ტონამდე სტანდარტულ ციტრუსს ველოდებით საექსპორტოდ, ხოლო თუ ამინდი არ გაფუჭდა და არ დაისეტყვა მოსავალი, არასტანტარული ციტრუსის რაოდენობა სავარაუდოდ, 10 000 ტონამდე იქნება (შარშან კი არასტანდარტული 14 900 ტონა იყო). ასევე, მინდა გითხათ, რომ არსებულ ბაზრებს, შესაძლოა, დაემატოს შუა აზიის რესპუბლიკები. 29 სექტემბერს ჩატარდა ფორუმი, სადაც 10 ქვეყნის 27 კომპანია იყო ჩამოსული. გამომდინარე იქიდან, რომ გამოითქვა დაინტერესება, ეს კომპანიები აგრძელებენ ჩვენთან კონტაქტს და ვფიქრობთ, რომ გამოიკვეთება ახალი კომპანიები, რომლებიც ადგილობრივ მეწარმეებთან ურთიერთობას დაამყარებენ. ასე რომ, ბაზრის პრობლემა არ იქნება. რაც შეეხება ტრანსპორტს, გადაზიდვებთან დაკავშირებით საზღვაო ტრანსპორთან გვქონდა საუბარი და ეს საკითხიც მოგვარებულია. ასევე გაიხსნება შტაბი, იფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომელიც ხელს შეუწყობს საბუთების სწრაფად გაფორმებას და ამით ექსპორტიორები ისარგებლებენ", - განაცხადა მესხიძემ. რაც შეეხება აზიურ ფაროსანას, აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, აღნიშნულ მავნებელს აჭარაში პრობლემები არ შეუქმნია. მისი თქმით, რეგიონში ყველა მეციტრუსეს შესაბამისი პრეპარატი დაურიგდა და ეს პროცესი ამდრომდე გრძელდება.

ქართული ციტრუსი ექსპორტზე შუა აზიის ქვეყნებში გავა 