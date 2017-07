“საქართველოში ისრაელის მოქალაქეთა მიმართ გამოხატული სითბოთი გაოცებული ვარ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => beniamin-netaniahu ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148796 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => beniamin-netaniahu ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148796 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => beniamin-netaniahu ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => premieri [2] => beniamin-netaniahu ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148796) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6367,333,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148819 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 22:21:55 [post_date_gmt] => 2017-07-24 18:21:55 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. "სეკულარიზმი არ გვინდაო როცა ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ნუთუ ივანიშვილის იდეოლოგიური ხაზის წინააღმდეგ მიდის? თუ მოხდა ამ ათეისტი ოლიგარქის ტრანსფორმაცია? თუ მასეა, ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა, შესაწირები, კვირიკაშვილის მიერ კაზანტიპის დახურვისა არ იყოს, ყველა იმ ღონისძიების აკრძალვა, სადაც მოკლე კაბები შეიძლება ეცვათ. საცურაო კოსტუმებიან ანაკლიის ჯემფესტს მალევე რომ მიახურავს, ეს ისედაც ნათელია). მერე მთავრობას მისდგება და ყველას მოსთხოვს წვერების მოშვებას და თვითონაც გაწვერიანდება. ბოლოს შვიდ მილიარდს დაურიგებს მოსახლეობას, თითოს 1900 დოლარის ოდენობით და საარჩევნო დაპირებებიც შესრულებული ექნება ღვთისა და ერის წინაშე. ამინ!", - წერს გოცირიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყაზბეგში სასტუმრო „სნოს“ გახნისას განაცხადა, რომ საქართველოში სეკულარიზმი, თავისი კლასიკური გაგებით, უადგილოა. "რწმენას ჩვენი ერისთვის მხოლოდ რელიგიური დანიშნულება არ აქვს. დღეს სახელმწიფო და ეკლესია დამოუკიდებელია", - განაცხადა მან. სეკულარიზმი რწმენის თავისუფლებას გულისხმობს. სეკულარიზმში საერო ცხოვრება, გამოყოფილია სასულიერო ცხოვრებისაგან. ამავდროულად, სეკულარიზმი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ნეიტრალურია ყველა სარწმუნოების მიმართ და მეტიც სახელმწიფო არ უწევს ფინანსურ დახმარებას არც ერთ რელიგიას. "სეკულარიზმი არ გვინდაო როცა ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ნუთუ ივანიშვილის იდეოლოგიური ხაზის წინააღმდეგ მიდის? თუ მოხდა ამ ათეისტი ოლიგარქის ტრანსფორმაცია? თუ მასეა, ახლა ნახეთ სოლოლაკიდან სამებამდე მუხლებზე ხოხვა, შესაწირები, კვირიკაშვილის მიერ კაზანტიპის დახურვისა არ იყოს, ყველა იმ ღონისძიების აკრძალვა, სადაც მოკლე კაბები შეიძლება ეცვათ. საცურაო კოსტუმებიან ანაკლიის ჯემფესტს მალევე რომ მიახურავს, ეს ისედაც ნათელია). მერე მთავრობას მისდგება და ყველას მოსთხოვს წვერების მოშვებას და თვითონაც გაწვერიანდება. ბოლოს შვიდ მილიარდს დაურიგებს მოსახლეობას, თითოს 1900 დოლარის ოდენობით და საარჩევნო დაპირებებიც შესრულებული ექნება ღვთისა და ერის წინაშე. ამინ!", - წერს გოცირიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყაზბეგში სასტუმრო „სნოს" გახნისას განაცხადა, რომ საქართველოში სეკულარიზმი, თავისი კლასიკური გაგებით, უადგილოა. "რწმენას ჩვენი ერისთვის მხოლოდ რელიგიური დანიშნულება არ აქვს. დღეს სახელმწიფო და ეკლესია დამოუკიდებელია", - განაცხადა მან. სეკულარიზმი რწმენის თავისუფლებას გულისხმობს. სეკულარიზმში საერო ცხოვრება, გამოყოფილია სასულიერო ცხოვრებისაგან. ამავდროულად, სეკულარიზმი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ნეიტრალურია ყველა სარწმუნოების მიმართ და მეტიც სახელმწიფო არ უწევს ფინანსურ დახმარებას არც ერთ რელიგიას. 