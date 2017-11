საქართველოში კიდევ ერთი პოლიტიკური პატიმარი გაჩნდა – სერგო რატიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => goga-oniani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187417 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => goga-oniani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187417 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 342 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => goga-oniani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sergo-ratiani [1] => goga-oniani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187417) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21013,342) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187419 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 15:08:52 [post_date_gmt] => 2017-11-15 11:08:52 [post_content] => „გოგა ონიანი ისეთივე პოლიტპატიმარია, როგორც თქვენ ნაპოლეონი,"-ასე მიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელს სერგო რატიანს. მისი თქმით, განცხადებები, რომ ონიანი პოლიტპატიმარია, სიმართლე არაა. "მიკვირდა, ისე ჩაივლის დღევანდელი განცხადებები, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ ახსენებენ მეთქი და როგორც იქნა მაინც ახსენეს და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ბიძინას გარეშე მზე არ სუფევს მათთვის ცის კამარაზე და თვითონ ბიძინაც რომ არ არსებობს ბიძინას გარეშე. რამდენიც არ უნდა იძახოთ ამ კაცის სახელი, მისი არც ჭკუა მოგემატებათ, არც შესაძლებლობები. ასე რომ, დაუკვირდით ამასაც,“ - განაცხადა ქანთარიამ. სერგო რატიანმა განაცხადა, რომ გოგა ონიანი პოლიტიკური პატიმარია. [post_title] => დაადასტურეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე მზე არ სუფევს ცის კამარაზე - ქანთარია რატიანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daadastures-rom-bidzina-ivanishvilis-gareshe-mze-ar-sufevs-cis-kamaraze-qantaria-ratians [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 15:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 11:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187419 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187162 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 16:07:20 [post_date_gmt] => 2017-11-14 12:07:20 [post_content] => „ნაციონალური მოძრაობის“ ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ამ წუთებში აქციას ე.წ. მატროსოვის ციხესთან მართავენ. ოპოზიციის წევრები, გიორგი ონიანის პატიმრობის პირობებს აპროტესტებენ. ადგილზე ცოტა ხნის წინ პოლიციის დამატებითი ძალებიც გამოიძახეს. საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” პოლიტიკური საბჭოს წევრი, კოტე იოსელიანიც. „ბიძინა ივანიშვილი და „ქართული ოცნება“ ცდილობს, სათითაოდ დააპატიმროს ყველა ის ადამიანი, რომელიც რეალურად არის პატრიოტულად განწყობილი და რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოს მომავალი, მისი დემოკრატიული განვითარება,“ - ამბობს კოტე იოსელიანი. ადვოკატი ანი ნადარეიშვილი აცხადებს, რომ დღეს, გოგა ონიანის გარდა, კიდევ ბევრი პოლიტპატიმარია, რომელთა რაოდენობაც იზრდება. [post_title] => ენმ ე.წ. მატროსოვის ციხესთან საპროტესტო აქციას მართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-e-w-matrosovis-cikhestan-saprotesto-aqcias-martavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 16:07:20 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 12:07:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187162 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 184810 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 12:58:37 [post_date_gmt] => 2017-11-07 08:58:37 [post_content] => ადვოკატ გოგა ონიანის განცხადებით, საქმეში წარდგენილ მოწმეებზე პროკურატურის მხრიდანზეწოლა ხორციელდებოდა. მისი თქმით, ბრალდების მოწმემ პროკურატურის ზეწოლაზე სახალხო დამცველთან ისაუბრა, ომბუდსმენმა კი, ჩვენება საქმის მოსამართლეს დახურულ სხდომაზე მისცა. ამის შესახებ ონიანმა მედიასთან სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოცხადებამდე ისაუბრა. "ამ საქმეში ბრალდების მთავარი მოწმე მივიდა საქართველოს სახალხო დამცველთან და უთხრა, რომ მის მიერ მიცემული ჩვენება იყო ზეწოლით მიცემული და ზეწოლა განახორციელეს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა. აღნიშნულის შესახებ სახალხო დამცველმა ისაუბრა დახურულ სხდომაზე, მოახსენა მოსამართლეს ის დეტალები, რაც მისთვის გახდა ცნობილი. ამის შემდეგ სანდოობაზე საუბარი პროკურატურის მოწმეების არის აბსურდი და თუკი არ იქნება სასწაული ზეწოლა, დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს, არის გამამართლებელი განაჩენი,“ - განაცხადა სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ადვოკატმა გოგა ონიანმა. სასამართლომ გიორგი ონიანს 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლებს აღკვეთა მიუსაჯა. „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი დღეს სხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. [post_title] => ბრალდების მთავარმა მოწმემ ომბუდსმენთან პროკურატურის ზეწოლაზე ისაუბრა - გოგა ონიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => braldebis-mtavarma-mowmem-ombudsmentan-prokuraturis-zewolaze-isaubra-goga-oniani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 13:01:27 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 09:01:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187419 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 15:08:52 [post_date_gmt] => 2017-11-15 11:08:52 [post_content] => „გოგა ონიანი ისეთივე პოლიტპატიმარია, როგორც თქვენ ნაპოლეონი,"-ასე მიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელს სერგო რატიანს. მისი თქმით, განცხადებები, რომ ონიანი პოლიტპატიმარია, სიმართლე არაა. "მიკვირდა, ისე ჩაივლის დღევანდელი განცხადებები, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ ახსენებენ მეთქი და როგორც იქნა მაინც ახსენეს და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ბიძინას გარეშე მზე არ სუფევს მათთვის ცის კამარაზე და თვითონ ბიძინაც რომ არ არსებობს ბიძინას გარეშე. რამდენიც არ უნდა იძახოთ ამ კაცის სახელი, მისი არც ჭკუა მოგემატებათ, არც შესაძლებლობები. ასე რომ, დაუკვირდით ამასაც,“ - განაცხადა ქანთარიამ. სერგო რატიანმა განაცხადა, რომ გოგა ონიანი პოლიტიკური პატიმარია. [post_title] => დაადასტურეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე მზე არ სუფევს ცის კამარაზე - ქანთარია რატიანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daadastures-rom-bidzina-ivanishvilis-gareshe-mze-ar-sufevs-cis-kamaraze-qantaria-ratians [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 15:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 11:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187419 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 97e8a645512aedc7edf7729c81008c36 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )