“საქართველოში კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობა შეუძლებელია”

23 სექტემბრიდან პეკინის, კანდელაკისა და შარტავას ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ორმხრივად იმოძრავებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. პეკინის ქუჩაზე მოეწყო ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისათვის "ბას ლაინი", რომელზედაც საქალაქო ტრანსპორტი 23 სექტემბრიდან ივლის. მისივე თქმით, პეკინისა და მიცკევიჩის ქუჩების კვეთაზე დამატებით 50 საპარკინგე ადგილი შეიქმნა, მომავალში კი მიწისქვეშა ავტოსადგომიც მოეწყობა. პეკინის, შარტავას და კოსტავას ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რამდენიმე დღეში ორმხრივად იმოძრავებს

ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი ინტერესდება რა პერიოდულობით ებრძვიან სამართალდამცველები პროსტიტუციას. მისი თქმით, ეს ბრძოლა მუდმივი არ არის, ბორდელები ყველგან მშვენივრად ფუნქციონირებს, თუმცა ფაქტია, რომ რაღაც პერიოდულობით, პოლიცია კონკრეტულ დაწესებულებებს ესხმის თავს: "სულ მიანტერესებს, ამ ჩვენს სამართალდამცავებს რა პერიოდულობით წამოუვლით, ხოლმე, პროსტიტუციის წინაარმდეგ ბრძოლის ჟინი. ფაქტია, მუდმვად არ ებრძვიან. ე.წ. ბორდლები ყველგან მშვენივრად ფუნქციონირებს. გლდანში საერთოდ პოლიციის შენობის გევრდითაა გახსნილი და ხელს არავინ კიდებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ რაღაც პერიოდულობით წამოუვლით მორალის სადარაჯოზე დგომის ჟინი და რომელიმე ასეთ დაწესებულებას თავს დაესხმებიან. ჰოდა, რაზეა დამოკიდებული ეს პერიოდულობა? ახალ მთვარეზე, თუ რიამე სხვა მოვლენაზე? ან რა კრიტერიუმით ირჩევა თავდასმხის ობიექტი? იქ მიდან, სადაც რომელიმე პოლიცელს არ მომესახურენ, თუ რიამე სხვა ფაქტორებზეა დამოკდიებული? თუ მთავარი ფაქტორი უსაქმურობაა?",–წერს მეტრეველი. შეგახსენებთ, რომ მასაჟის სალონში გუშინ, რამდენიმე ადამიანი დააკავეს: სპეცოპერაცია თბილისის ცენტრში იქ მიდიან, სადაც არ მოემსახურნენ - რა დროს ებრძვის პოლიცია პროსტიტუციას?

თბილისის ახალი ავტობაზა გაიხსნა – შესაბამისად, MAN–ის ავტობუსები, რომლებიც ამ დრომდე უფუნქციოები იყვნენ თბილისის ქუჩებში გამჩნდებიან. 20 ივლისიდან 25 ივლისამდე პერიოდში ახალი ავტობუსები N24, N33, N88, N140 და N150 ხაზებზე გავა. მოგვიანებით კი, MAN-ის ავტობუსები N14, N21 და N23 მარშრუტებს დაემატება. მარშრუტები, რომლებზეც ახალი ავტობუსები დაემატება: № 14 დიდი დიღომი IV მ/რ > პეტრე იბერის ქ. > იოანე პეტრიწის ქ. > ფარნავაზ მეფის გამზირი > დ. აღმაშენებლის ხეივანი > გაგარინის ქ. > ჯ. შარტავას ქ. > სააკაძის მ-ნი > კოსტავას ქ. > პეკინის > ვარაზის ხევი > მელიქიშვილის გამზირი > რუსთაველის გამზირი > ბარათაშვილის ქ. (10 ერთეული) № 21 სახ. უნივერსიტეტის მ/კ > სანდრო ეულის ქ. > ვაჟა ფშაველას გამზირი > ყაზბეგის გამზირი > თამარაშვილის ქ. > ჭავჭავაძის გამზირი > კოსტავას ქ. > თამარ მეფის გამზირი > წინამძღვრიშვილის ქ. > წერეთლის გამზირი > მ/ს "დიდუბე" (ქვედა) > რობაქიძის გამზირი > პაიჭაძის ქ. > ლუბლიანას ქ. > ჭიაურელის ქ. > ბელიაშვილის ქ. > ფარნავაზ მეფის გამზირი > იოანე პეტრიწის ქ. > დიდი დიღმის III-IV მ/რ (11 ერთეული) №23 გლდანის VII - VIII მ/რ > ხიზანიშვილის ქ. > მ/ს "ახმეტელის თეატრი" > ვასაძის ქ. > ქერჩის ქ. > გურამიშვილის გამზირი > ც. დადიანის ქ. > ჩიტაიას ქ. > მაზნიაშვილის ქ. > ი. ჯავახიშვილის ქ. > გოგიბერიძის ქ. > ზაარბრიუკენის მოედანი > ორბელიანის მოედანი(10 ერთეული) № 88 მარშრუტი: ნუცუბიძის მე-2-4 მ/რაიონი > ქავთარაძის ქ. > თამარაშვილის ქ .> ვაკე – რუსთაველის გამზირი > ბარათაშვილის ქ. (11 ერთეული) №24 მარშრუტი: გლდანის დასახლება > დიღმის მასივი> მარშალ გელოვანის გამზირი> ჟვანიას მოედანი > ვაჟა ფშაველას გამზირი > ქავთარაძის ქ. > თსუ-ის მაღლივი კორპუსი ( 11 ერთეული); № 33 მარშრუტი: გლდანის დასახლება > სანზონა > წერეთლის გამზირი > დავით აღმაშენებლის გამზირი > ვარდების მოედანი > რუსთაველის გამზირი > ბარათაშვილის ქ. (10 ერთეული); №140 მარშრუტი: ბარათაშვილის ქ. > რუსთაველის გამზირი > ვაკე > თამარაშვილის ქ. > ვაჟა ფშაველას გამზირი > ქავთარაძის ქ. > პოლიტკოვსკაიას ქ.(11 ერთეული); №150 მარშრუტი: ბარათაშვილის ქ. > რუსთაველის გამზირი > კოსტავას ქ. > საბურთალოს დასახლება > ვაჟა ფშაველას გამზირი > თსუ-ის მაღლივი კორპუსი (11 ერთეული). გამოთავისუფლებული დიდი და საშუალო ზომის ყვითელი ავტობუსები, იმ მარშრუტებზე დაემატება, სადაც ამის საჭიროება იქნება. ზოგიერთი მათგანი კი შესაძლოა, საერთოდ ჩამოსაწერი გახდეს. თბილისის მერიამ MAN-ის ავტობუსები EBRD-ის 27 მლნ-იანი და G5B-ის 7 მილიონიანი გრანტით შეიძინა. ავტობუსების თბილისში შემოყვანა სრულად, მარტში დასრულდა. თბილისის მერიამ დონორებთან მუშაობა 2015 წლის აპრილიდან დაიწყო ავტობუსების ჩანაცვლების პროექტზე, შეთანხმება 2015 წლის დეკემბერში მოხდა, 2016 წლის აპრილში გამარჯვებული – გერმანული კომპანია MAN გამოვლინდა. პირველი 10 ავტობუსი თბილისის მერიამ 2016 წლის სექტემბერში მიიღო, შემდეგი 133 ეტაპობრივად, 2016 წლის ნოემბერ–დეკემბერში და 2017 წლის თებერვალ – მაისში. ავტობაზის შენებლობა კი 2016 წლის ზაფხულის ბოლოდან დაიწყო. ავტობაზა, რომელიც დღეს უკვე გაიხსნა მოიცავს დიდ დიღომში 6 ჰექტარ ტერიტორიაზე 377 ავტობუსზე გათვლილ სადგომს, თანამედროვე ტექნოლოგიების სამრეცხაოს, გაზგასამართი სადგურს და MAN–ის ავტორიზებულ სარემონტო ცენტრს. 23 სექტემბრიდან პეკინის, კანდელაკისა და შარტავას ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ორმხრივად იმოძრავებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა, დავით ნარმანიამ, განაცხადა. პეკინის ქუჩაზე მოეწყო ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისათვის "ბას ლაინი", რომელზედაც საქალაქო ტრანსპორტი 23 სექტემბრიდან ივლის. მისივე თქმით, პეკინისა და მიცკევიჩის ქუჩების კვეთაზე დამატებით 50 საპარკინგე ადგილი შეიქმნა, მომავალში კი მიწისქვეშა ავტოსადგომიც მოეწყობა.

20 ივლისიდან MAN-ის ავტობუსები თბილისის თითქმის ყველა უბანში გამოჩნდება პეკინის, შარტავას და კოსტავას ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რამდენიმე დღეში ორმხრივად იმოძრავებს