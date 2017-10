საქართველოში მიწისძვრა მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180716 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180716 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 95 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180716) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (95) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177643 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-19 19:11:18 [post_date_gmt] => 2017-10-19 15:11:18 [post_content] => იაპონიის სამხრეთში 5,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ქვეყნის ცენტრალური მეტეოროლოგიური სამმართველო იუწყება. მიწისძვრის ეპიცენტრი კუნძულ ოკინავადან ჩრდილო-აღმოსავლეთით იყო. მეტეოროლოგების ინფორმაციით, ცუნამის საშიშროება არ არსებობს. ნგრევის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. იაპონიის სამხრეთში 5,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა DIPECHO არის ადამიანებზე ორიენტირებული პროგრამა, რომელიც ეხმარება კატასტროფის რისკის ქვეშ მცხოვრებ მოსახლეობას ტრენინგის საშუალებით კატასტროფისადმი მზაობის გაძლიერებაში, ასევე ადრინდელი შეტყობინების სისტემების დანერგვაში და გაუთვალისწინებელი შედეგების მიმართ რეაგირების დაგეგმვაში. იგი აგრეთვე ხელს უწყობს მოქალაქეების, სამოქალაქო ჯგუფების, ადგილობრივი, რეგიონალური და სახელმწიფო ორგანიზაციების ეფექტურ თანამშრომლობას. კამპანიის „ჩვენ მზად ვართ" ფარგლებში - მიწისძვრის ევაკუაციის სიმულაცია ჩატარდება

კამპანიის „ჩვენ მზად ვართ" ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB საქართველო), მიმდინარე წლის 10 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, ქ. ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (მის: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის #59), მიწისძვრის ევაკუაციის სიმულაციას ჩაატარებს. აღნიშნული სიმულაცია ჩატარდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ჩართულობითა და ტექნიკური მხარდაჭერით. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება უნივერსიტეტის სრული ევაკუაცია. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი(ASB), ევროპის სამოქალაქო დაცვისა და ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციების გენერალური დირექტორატის ფინანსური მხარდაჭერით, DIPECHO IV ფაზის ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „ჩვენ მზად ვართ! განათლება უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით". პროგრამის მთავარი მიზანია: კატასტროფის რისკის შემცირების თემატიკის აქტუალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია საგანმანათლებლო სექტორში, სასწავლო კურსის დანერგვა სამიზნე უნივერსიტეტებში ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების შესაძლებლობების ამაღლება და მათი აქტიური მონაწილების უზრუნველყოფა კატასტროფების რისკის შემცირების საკითხებში. 1996 წელს დაწყებული კატასტროფის რისკისადმი მზაობის ECHO–ს პროგრამა (DIPECHO) წარმოადგენს ECHO–ს კატასტროფის რისკის შემცირების გლობალური მცდელობის მთავარ კომპონენტს, რომელზეც 325 მილიონი ევროა გამოყოფილი. პროგრამის მთავარი მიზანია საზოგადოების მდგრადობის გაძლიერება და მოწყვლადობის შემცირება. მექსიკაში, მიწისძვრის შემდეგ შესაძლოა 1500 შენობა დაინგრეს

მექსიკაში, მიწისძვრის შემდეგ შესაძლოა 1500 შენობა დაინგრეს. ამის შესახებ ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის კოორდინატორმა განაცხადა. ლუის ფელიპე პუენტეს თქმით, სულ 8 000-მდე სახლი შემოწმდა, მათგან 1 500 კი დანგრევის საფრთხის წინაშეა. 19 სექტემბერს მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსის მახლობლად 7,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რამაც ნგრევა გამოიწვია. ბოლო მონაცემებით, დაღუპულია 324 ადამიანი. ამ თვეში ეს უკვე მეორე მიწისძვრაა. 8 სექტემბერს მექსიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე 8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. აღსანიშნავია, რომ ზუსტად 32 წლის წინ, 19 სექტემბერს, მეხიკოში 8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. სტიქიას მაშინ, სულ მცირე, 5 ათასი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 