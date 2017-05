საქართველოში მწვანესახურავიანი კორპუსები აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => korpusi [2] => mwvanesakhuraviani [3] => terasa-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130029 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => korpusi [2] => mwvanesakhuraviani [3] => terasa-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130029 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => korpusi [2] => mwvanesakhuraviani [3] => terasa-jgufi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => korpusi [2] => mwvanesakhuraviani [3] => terasa-jgufi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130029) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,15624,15625,15626) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130045 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 15:46:22 [post_date_gmt] => 2017-05-11 11:46:22 [post_content] => საქორწინო ტორტები, მაფინები და ნამცხვარები - კომპანია ”ასორტი” ”საქორწინო შოუ-გამოფენაზე” მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს. ღონისძიება 14 მაისს გაიმართება და აქ ქორწილის თემასთან დაკავშირებული, ყველა სახის პროდუქცია გამოიფინება. ”უკვე მეორედ ვიღებთ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას და წინა წლის მსგავსად, წელსაც გამოვიტანთ საქორწილო ტორტების, მაფინების, ბლომანჟეებისა და ნამცხვრების მრავალფეროვან ასორტიმენტს. ამასთან, გვაქვს ჩვენი კომპანიის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ბროლის სადგამებიც, რომლებსაც ასევე წარმოვადგენთ ამ შოუ-გამოფენაზე”, - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ცნობით, ”ასორტი” 10 წელია, რაც ბაზარზე წარმოდგენილი და მომხმარებელს, 100-ზე მეტი დასახელების სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმს სთავაზობს. მათ შორის, დღესდღეობით ”ასორტის” საკონდიტრო აწარმოებს 42 სახეობის არასამარხვო, 14 სახეობის ფრანგულსა და 13 სახეობის სამარხვო ნამცხვარს, ასევე 38 სახეობის არასამარხვო და 16 სახეობის სამარხვო ტორტს. რაც შეეხება ”ასორტის” სამზარეულოს, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, აქ ყველა გემოვნებისა და მოთხოვნის ადამინაზე მორგებული მზა საკვები, სუპები,სალათები, ფხალეულობა და გარნირია. კომპანია საკონდიტრო საწარმოს გარდა, კაფეტერიების ქსელსაც ფლობს. ამ ეტაპზე ”ასორტი” თბილისში 7 ფილიალითაა წარმოდგენილი. საქორწინო ტორტები, მაფინები, ნამცხვარები: ასორტი მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს

საქართველოს ბანკმა საბანკო მომსახურების ახალი მოდელის დანერგვისა და ახალი სერვისცენტრის გახსნის შესახებ განაცხადა. საქართველოს ბანკი მომხმარებელთან მეტ ურთიერთობაზე დამყარებულ მომსახურების მოდელზე გადადის. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, ახალი მოდელის მიხედვით, საქართველოს ბანკში მისვლისას, მომხმარებელი მომსახურებას 360° გრადუსით იღებს და მას აღარ უწევს სიარულში დროისა და ენერგიის ხარჯვა. მომხმარებელს ნებისმიერი მომსახურების მიღება ბანკის ერთ თანამშრომელთან- ურთიერთობის მენეჯერთან შეუძლია. მათივე ცნობით, საბანკო მომსახურების მოდელის ცვლილებასთან ერთად, საქართველოს ბანკმა, მსოფლიოში წამყვან საკონსულტაციო კომპანიასთან რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ, შეცვალა გარემოც. დღეს, ი.ჭავჭავაძის N7-ში ახალი მოდელის პირველი სერვის ცენტრი გაიხსნა. ახალი სერვის ცენტრი მომხმარებელთან ურთიერთობას უფრო უშუალოს, მყუდროსა და კონფიდენციალურს ხდის. როგორც ბანკში აცხადებენ, სერვის ცენტრში სივრცე რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი – მომხმარებლებთან ურთიერთობა შესაძლებელია როგორც პრივატულ გარემოში, ასევე ე.წ. „co-working" სივრცეში, სადაც მომხმარებელი და ბანკის თანამშრომელი შეძლებენ ერთობლივ მუშაობას პროექტზე. "ახალ სერვის ცენტრში ბანკის მიერ დაფინანსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ცალკე სივრცეა გამოყოფილი, სადაც მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ხილვა ბანკში შესვლისას ყველას შეეძლება. უფრო კომფორტული გახდა თვითმომსახურების ზონაც, სადაც მეტი ბანკომატი და თვითმომსახურების ტერმინალია განთავსებული. შედეგად, ერთდროულად მეტ მომხმარებელს აქვს საშუალება განახორციელოს სასურველი ოპერაციები", - აღნიშნეს საქართველოს ბანკში. მათივე ცნობით, 2017 წლის ბოლომდე, საქართველოს მასშტაბით 20-მდე ახალი სერვისცენტრი გაიხსნება, მომავალ წელს კი საქართველოს ბანკის ყველა სერვისცენტრი სრულიად ახალი მოდელის იქნება. „საქართველოს ბანკი ყოველთვის გამოირჩეოდა საბანკო სფეროში მომსახურების ახალი სტანდარტების დანერგვით. ათწლეულზე მეტია ის ზრუნავს მაქსიმალურად კომფორტული და მომხმარებელზე მორგებული გახადოს საბანკო მომსახურება. ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოს ბანკმა დანერგა საერთაშორისო დონის მომსახურების მოდელი, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლის საჭიროებებს მორგებული ახალი ტიპის სერვის ცენტრები გაიხსნა. ახლა ბანკი მომსახურების განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის და ნერგავს უახლეს მოდელს, რომელიც კიდევ უფრო მეტ ურთიერთობას გულისხმობს მომხმარებელთან. აღნიშნული სიახლის გასახორციელებლად, საქართველოს ბანკმა მოცულობითი ინვესტიცია განახორციელა. საქართველოს ბანკის მომსახურების ახალი მოდელი საბანკო სფეროზე არსებულ სტერეოტიპს არღვევს და გვაჩვენებს, რომ ბანკთან მეტი ურთიერთობით მომხმარებელს გაცილებით მეტი სარგებლის მიღება შეუძლია, მეტიც მომხმარებელი იღებს ზუსტად იმ პროდუქტსა და სერვისს, რომელიც მას ჭირდება", - განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა, კახა კიკნაველიძემ. მომხმარებელი ნებისმიერი მომსახურების მიღებას ბანკის ერთ თანამშრომელთან შეძლებს

საუდის არაბეთის ავიაკომპანია Saudi Nesma Airlines საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას განიხილავს. აღნიშნულ საკითხზე საქართველოს ელჩმა საუდის არაბეთში და სამეფო ავიაკომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა იმსჯელეს. არაბულ კომპანიას რიადიდან და ჯედადან თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნა სურს. ავიარეისების შესრულების დაწყება კი ივნისიდან იგეგმება. ქართულ ბაზარზე შემოსვლის სურვილის მიუხედავად, კომპანიას შესაბამისი ნებართვის მისაღებად, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთვის ჯერ არ მიუმართავს. სამეფო ავიაკომპანიას თბილისიდან ფრენა სურს საქორწინო ტორტები, მაფინები და ნამცხვარები - კომპანია "ასორტი" "საქორწინო შოუ-გამოფენაზე" მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს. ღონისძიება 14 მაისს გაიმართება და აქ ქორწილის თემასთან დაკავშირებული, ყველა სახის პროდუქცია გამოიფინება. "უკვე მეორედ ვიღებთ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას და წინა წლის მსგავსად, წელსაც გამოვიტანთ საქორწილო ტორტების, მაფინების, ბლომანჟეებისა და ნამცხვრების მრავალფეროვან ასორტიმენტს. ამასთან, გვაქვს ჩვენი კომპანიის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ბროლის სადგამებიც, რომლებსაც ასევე წარმოვადგენთ ამ შოუ-გამოფენაზე", - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ცნობით, "ასორტი" 10 წელია, რაც ბაზარზე წარმოდგენილი და მომხმარებელს, 100-ზე მეტი დასახელების სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმს სთავაზობს. მათ შორის, დღესდღეობით "ასორტის" საკონდიტრო აწარმოებს 42 სახეობის არასამარხვო, 14 სახეობის ფრანგულსა და 13 სახეობის სამარხვო ნამცხვარს, ასევე 38 სახეობის არასამარხვო და 16 სახეობის სამარხვო ტორტს. რაც შეეხება "ასორტის" სამზარეულოს, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, აქ ყველა გემოვნებისა და მოთხოვნის ადამინაზე მორგებული მზა საკვები, სუპები,სალათები, ფხალეულობა და გარნირია. კომპანია საკონდიტრო საწარმოს გარდა, კაფეტერიების ქსელსაც ფლობს. ამ ეტაპზე "ასორ