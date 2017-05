საქართველოში ნატურალური და ხელნაკეთი კოსმეტიკის წარმოება დაიწყეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kosmetika [1] => batumi-moli [2] => gisheri [3] => tuchsackhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134866 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kosmetika [1] => batumi-moli [2] => gisheri [3] => tuchsackhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134866 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1078 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kosmetika [1] => batumi-moli [2] => gisheri [3] => tuchsackhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kosmetika [1] => batumi-moli [2] => gisheri [3] => tuchsackhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134866) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10013,16126,1078,16127) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113122 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-06 19:12:58 [post_date_gmt] => 2017-03-06 15:12:58 [post_content] => საქართველოში ”რევლონის” პირველი წარმომადგენლობითი ობიექტი გაიხსნა. ბრენდ სტენდი სავაჭრო ცენტრ ”თბილისი მოლში” განთავსდა და მასზე წარმოდგენილია 170 დასახელების პროდუქტი. როგორც ”ფორტუნას” „რევლონის“ პიარ მენეჯერმა, ანა კვირიკაშვილმა განუცხადა, ეს არის ბრენდის სრული ასორტიმენტი, რომელიც აერთიანებს როგორც თმის საღებავებს, ასევე დეკორატიულ კოსმეტიკას. ”რევლონი ამერიკული ბრენდია, რომელსაც პატენტი ანალოგი არ აქვს. შესაბამისად, მომხმარებელს ვარწმუნებთ, რომ ჩვენთან მიიღებს უმაღლესი ხარისხის ამერიკულ პროდუქტს. ამ ეტაპზე „რევლონის“ სტენდზე წარმოდგენილია თმის საღებავები, რომლებიც არ შეიცავს ამიაკს და ნებისმიერი პრობლემური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანისთვისაც კი უსაფრთხოა. ამასთან, მომხმარებელს ვთავაზობთ დეკორატიულ კოსმეტიკას, უფრო კონკრეტულად: სახის საცხებს, რუჯს, პუდრს, ტონალურ კრემს და, რაც მთავარია, ტუჩსაცხების ფერთა პალიტრას”, - განმარტა ანა კვირიკაშვილმა. რაც შეეხება, ბრენდის საფასო პოლიტიკას, როგორც „რევლონის“ პიარ მენეჯერი ამბობს, ის ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ”ჩვენი პროდუქციის ღირებულება მერყეობს 15-დან 50 ლარამდე. „რევლონის“ ძირითადი მომხმარებლები თინეიჯერები არიან, რადგან ბრენდი მათ ახალგაზრდულ ხაზს სთავაზობს. ამასთან, გვაქვს 35 წელს ზევით ქალბატონებისთვის კლასიკური ხაზის მიმართულებაც”, - აღნიშნა კვირიკაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ბრენდის წარმომადგენლობითი ობიექტის გახსნა საქართველოში ”რევლონზე” არსებულმა დიდმა მოთხოვნამ და ინტერესმა განაპირობა. ბრენდი მორიგი სტენდის გახსნას დაახლოებით ორ თვეში, სავაჭრო ქალაქ ”ისთ ფოინთში” გეგმავს. უახლოეს მომავალში კი ”რევლონის” ბრენდ სტენდები თითქმის ყველა სავაჭრო ცენტრში გამოჩნდება. რევლონი უკვე თბილისშია: ანალოგის არმქონე ამერიკული ბრენდის კოსმეტიკა

ჰიპერპერმარკეტი;

ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ბრენდული მაღაზიები;

პარფიუმერული, სამკაულის და აქსესუარების მაღაზიები;

სატრენაჟორო დარბაზი;

კაფეები, ბარები და სხვადასხვა გასართობი ობიექტები.

"ბათუმი მოლში” წარმოდგენილია ისეთი ბრენდები, როგორებიცაა: ”ისი პარი”, ”დელფოსი”, ”ბელჰაუსი”, ”ასპრია”, ”ლორეალი” , ”მოკასინი” და სხვა... ცნობისთვის, “ბათუმი მოლი” 4-სართულიანი სავაჭრო ცენტრია, შენობას თან ახლავს 6 დონიანი ავტოსადგომი, რაც ბათუმისთვის სიახლეს წარმოადგენს. ცენტრის თოთოეულ სართულს აქვს ინდივიდუალური გასასვლელი პარკინგის შესაბამის დონეზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის სავაჭრო ცენტრი აღჭურვილია ლიფტებით და ესკალატორებით. სავაჭრო ცენტრის სრული ფართობი შეადგენს 18400კვ.მ-ს, საიდანაც 12500 კვ.მ არის კომერციული ფართი, ხოლო 5900 კვ.მ გამოყოფილია ავტოსადგომისთვის. პროექტის განხორცილებისთვის გამოიყო 20 000 000 ლარი. მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იყო 200 ადამიანი, ხოლო გახსნის შემდეგ დასაქმდება 120-მდე ადამიანი. პირველი ქართული კოსმეტიკური ბრენდი "იზოსია" რუსულ ბაზარზე შევა. როგორც "ფორტუნას" ბრენდის დამფუძნებელმა, ინდივიდუალურმა მეწარმემ იზო გოგოძემ განუცხადა, "იზოსიას" კრემები სატესტოდ პეტერბურგში გაიგზავნა. "პეტერბურგიდან პასუხი უკვე მივიღეთ და რაც მთავარია, დადებითი. შესაბამისად, ახლა კრემების შეფუთვის პროცესი მიმდინარეობს და მალე გავაგზავნით რუსეთში", - აღნიშნა გოგოძემ. მისივე ინფორმაციით, ბრენდი კრემების ახალ ფორმულებზეც მუშაობს. უკვე არსებულ 5 სახეობის კრემს, უახლოეს მომავალში კიდევ 3 სახეობა დაემატება, ეს იქნება ტანის, ხელისა და რუჯის შემდგომი კრემები. "ჯერჯერობით მაქვს არგანის, ატმის, ჟოჟობას, ავოკადოსა და წიპწის კრემები. თუმცა, ახალ ფორმულებზე მუშაობა მიმდინარეობს და მალე ჩემს მომხმარებელს, კრემის უახლეს სახეობებსაც შევთავაზებ", – აღნიშნა გოგოძემ. როგორც "იზოსიას" დამფუძნებელმა განმარტა "იზოსიას" კრემები 100 პროცენტით ნატურალურია და მათ შემადგენლობაში 60%-ი ნატურალურ ზეთებზე მოდის, დანარჩენი 40% კი – სხვადასხვა ინგრედიენტზე. ცნობისთვის, "იზოსიას" კრემების კომერციული მიზნით წარმოება ბოლო რამდენიმე თვეა დაიწყო. რაც შეეხება რეალიზაციას, ბრენდი ფლობს საკუთარ მაღაზიას ვერაზე. გარდა ამისა, ამ დროისთვის ექსპორტი იტალიაში ხორციელდება, სადაც მის პოპულარიზაციას ქართული სათვისტომო ეწევა.

ქართული კოსმეტიკური ბრენდი რუსულ ბაზარზე შევა date 2017-05 მისივე ინფორმაციით, ბრენდის წარმომადგენლობითი ობიექტის გახსნა საქართველოში "რევლონზე" არსებულმა დიდმა მოთხოვნამ და ინტერესმა განაპირობა. ბრენდი მორიგი სტენდის გახსნას დაახლოებით ორ თვეში, სავაჭრო ქალაქ "ისთ ფოინთში" გეგმავს. უახლოეს მომავალში კი "რევლონის" ბრენდ სტენდები თითქმის ყველა სავაჭრო ცენტრში გამოჩნდება.