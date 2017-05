საქართველოში საერთაშორისო ბრენდების სასტუმროების გახსნა გადავადდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => galttaggart ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128755 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => galttaggart ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128755 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => galttaggart ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => galttaggart ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128755) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,15511,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128638 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 15:24:46 [post_date_gmt] => 2017-05-08 11:24:46 [post_content] => ჩვენს ქვეყანაში ტურისტი ადგილობრივზე მეტია. საქართველო იმ ქვეყნებს შორის დასახელდა, სადაც მოგზაურების რაოდენობა ადგილობრივი მაცხოვრებლების რიცხვს აღემატება. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Telegraph ავრცელებს. გამოცემის რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 50 ქვეყანას აერთიანებს საქართველო 37-ე ადგილზეა. Telegraph-ის მიხედვით, საქართველოში ერთ მოსახლეზე საშუალოდ 1,4 ტურისტი მოდის. რეიტინგში პირველ ადგილს ანდორა იკავებს, სადაც ერთ მოსახლეზე 33 ტურისტი მოდის. რაც შეეხება მსოფლიოს ყველაზე მონახულებადი ქვეყნების ტოპ-ხუთეულს, ესენია: საფრანგეთი წელიწადში 84 მილიონი ტურისტით, ამერიკის შეერთებული შტატები 77,5 მილიონი ტურისტით, ესპანეთი - 68 მილიონი ტურისტით, ჩინეთი - 56,9 მილიონი ტურისტით და იტალია 50,7 მილიონი ტურისტით. „თიბისი ბანკისა" და „ბანკი რესპუბლიკას" გაერთიანების პროცესი დასრულდა. „უკვე დღეიდან, „ბანკი რესპუბლიკას" მომხმარებლები „თიბისი ბანკის სრულფასოვანი კლიენტები არიან. მათ წვდომა აქვთ „თიბისი ბანკის" პროდუქტებისა და სერვისების სრულ სპექტრზე, მათ შორის, ისეთ ინოვაციურ პროდუქტებსა და სერვისებზე, როგორებიცაა საუკეთესოდ აღიარებული „თიბისი ბანკის" ინტერნეტ და მობაილ ბანკი, სადეპოზიტე და საკრედიტო პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი და ფილიალებისა და ბანკომატების ფართო ქსელი", - აცხადებენ "თიბისი ბანკში". მათივე ინფორმაციით, წარმატებით განხორციელდა ორი ბანკის ტექნიკური მიგრაცია, რომელიც 6 და 7 მაისს მიმდინარეობდა, შედეგად უკვე ყველა სახის საბანკო სერვისი სრულად ხელმისაწვდომია, როგორც „თიბისი ბანკის", ისე „რესპუბლიკის" მომხმარებლებისთვის. კლიენტებს მომსახურების მიღება შეუძლიათ, როგორც „თიბისი ბანკის", ისე „ბანკი რესპუბლიკის" ყველა ფილიალში. შეგახსენებთ, შერწყმის შედეგად, „თიბისი ბანკმა" მნიშვნელოვნად გაიძლიერა პოზიციები ბაზარზე. "გალერეა თბილისი" ახალი ბრენდების შემოსვლის შესახებ ინფორმაციას ივნისში გაავრცელებს. როგორც სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა ნიკა ცინცაძემ გადაცემა "საქმის კურსს" განუცხადა, პრეზენტაციამ რამდენიმე კვირით გადაიწია. "გალერეა თბილისს" ინფორმაციის გავრცელების უფლება მხოლოდ მას შემდეგ აქვს, რაც შესაბამის თანხმობას ბრენდებისგან მიიღებენ. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრის მართვას, "გალერეა თბილისის" დირექტორი ამბობს, რომ სხვა კომპანიის შემოყვანას არ გეგმავენ და მართვაში თავად შევლენ, თუმცა, ამისთვის რამდენიმე უცხოელ კონსულტანტს დაიქირავებენ. მისივე თქმით, სავაჭრო ცენტრში ბრენდების 30% საქართველოსთვის ახალი იქნება. უკვე ცნობილია, რომ სწორედ "გალერეა თბილისში" შემოვა საქართველოში შვედური ბრენდი H&M. "გალერეა თბილისში" შემსვლელი ბრენდები ივნისში გამომჟღავნდება Telegraph-ის მიხედვით, საქართველოში ერთ მოსახლეზე საშუალოდ 1,4 ტურისტი მოდის. რეიტინგში პირველ ადგილს ანდორა იკავებს, სადაც ერთ მოსახლეზე 33 ტურისტი მოდის. რაც შეეხება მსოფლიოს ყველაზე მონახულებადი ქვეყნების ტოპ-ხუთეულს, ესენია: საფრანგეთი წელიწადში 84 მილიონი ტურისტით, ამერიკის შეერთებული შტატები 77,5 მილიონი ტურისტით, ესპანეთი - 68 მილიონი ტურისტით, ჩინეთი - 56,9 მილიონი ტურისტით და იტალია 50,7 მილიონი ტურისტით. 