საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 11.1%–ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => turizmi-saqartveloshi [2] => saertashoriso-mogzaurebi [3] => turizmis-departamenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126691 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => turizmi-saqartveloshi [2] => saertashoriso-mogzaurebi [3] => turizmis-departamenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126691 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => turizmi-saqartveloshi [2] => saertashoriso-mogzaurebi [3] => turizmis-departamenti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => turizmi-saqartveloshi [2] => saertashoriso-mogzaurebi [3] => turizmis-departamenti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126691) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15315,289,13003,15316) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126584 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 13:17:09 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:17:09 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, აღმოაჩინონ ჩრდილოეთ ამერიკა, აფრიკა და აზია სპეციალური ფასებით. აღნიშნულ შესაძლებლობას, გაყიდვების ფესტივალის ფარგლებში, მათ ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზები“ აძლევს. ”ჩვენს მგზავრებს შეუძლიათ, იფრინონ სპეციალურ ფასად შემდეგი ქალაქების მიმართულებით: მონრეალი, ტორონტო, ჰავანა, ატლანტა, ბოსტონი, ვაშინგტონი, ნიუიორკი, ლოსანჯელესი, მაიამი, ჩიკაგო, სანფრანცისკო, ბიშკეკი,გუანჯო, პეკინი, ტოკიო, ქაირო,ჰონგკონგი,ბანგკოკი,სეული, ფჰუქეთი, სეიშელის კუნძულები, მავრიკია, ანტანანარივო, თელავივი”, - აცხადებენ ”თურქეთის ავიახაზებში”. მათივე ცნობით, გაყიდვების ფესტივალზე,თბილისიდან გასაფრენი ორმხრივი ბილეთის ფასი 217 ევროდან იწყება. აქციის ფარგლებში, ფრენა შესაძლებელია 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წ. 31 მარტის ჩათვლით, ხოლო ბილეთების შეძენა შესაძლებელია 25 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით. როგორც ავიაკომპანიაში აცხადებენ, სპეციალური შეთავაზება მოიცავს ყველა მოსაკრებელს, ტაქსებს და გადასახადებს. დაშვებული ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ გვერდზე: www.turkishairlines.com [post_title] => ქართველებს სპეციალურ ფასად ჩრდილოეთ ამერიკის, აფრიკისა და აზიის აღმოჩენა შეუძლიათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebs-specialur-fasad-chrdiloet-amerikis-afrikisa-da-aziis-aghmochena-sheudzliat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 13:17:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 09:17:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126047 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:56:28 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:56:28 [post_content] => ყატარის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Alfardan Group-ი საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა, - ამის შესახებ კომპანიის პრეზიდენტმა და მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ომარ ჰუსეინ ალფარდანმა საქართვლოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელ შეხვედრაზე განაცხადა. Alfardan Group-ის ძირითადი ინტერესის სფეროს საქართველოში ტურიზმი და ინდუსტრიული ზონა წარმოადგენს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ომარ ჰუსეინმა შეხვედრისას ცალკეულ საინვესტიციო პროექტებზე ისაუბრეს, რომლებიც, შესაძლოა, Alfardan Group-მა განახორციელოს. კომპანიის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ საქართველო მათთვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო მიმართულებაა და კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, ქართულ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება. [post_title] => ყატარის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yataris-ert-erti-umskhvilesi-kompania-saqartveloshi-investirebit-dainteresda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 12:56:28 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 08:56:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126047 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125326 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 15:58:20 [post_date_gmt] => 2017-04-25 11:58:20 [post_content] => 27-29 აპრილს გამოფენების ცენტრ ,,ექსპო ჯორჯიაში“ მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა გაიმართება. როგორც ”ფორტუნას” ,,ექსპო ჯორჯიადან” აცნობეს, არსებობის 58 წლიანი ისტორიის მანძილზე, თითქმის ორი ათეული წელია, ცენტრი საქართველოში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული. ”იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია “ექსპო ჯორჯიას” საიმედო პარტნიორად და მნიშვნელოვან მოკავშირედ მიიჩნევს, სტუმრები და გამოფენების მონაწილეები მუდმივად სიახლეების მოლოდინში არიან. HoReCa-Expo-2017 - მასპინძლობის პირველი საერთაშორისო გამოფენა! საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში HoReCa-Expo-2017 წლის სიახლედ მიიჩნევა. გამოფენაზე გაეცნობით სასტუმროებისა და რესტორნების აღჭურვილობის, აპარატურის, ავეჯისა და აქსესუარების მწარმოებელ კომპანიებს. HoReCa-Expo-ერთგვარი საკონსულტაციო ფორუმი იქნება ბიზნეს გადაწყვეტილების მიმღებთათვის - ახალი პროდუქტის შესაფასებლად, კონტაქტების დასამყარებლად, მიმწოდებლებთან ურთიერთობების გასაფართოებლად და შესყიდვების განსახორციელებლად. ტურისტული ფასდაკლების ფესტივალი! მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში, უკვე მესამედ, ტურისტული ფასდაკლების ფესტივალი ჩატარდება. დამთვალიერებლები, კვალიფიციური კონცულტანტების დახმარებით, დასვენებისა და მოგზაურობის წინასწარ დაგეგმვას შეძლებენ. გამოფენის და ტურისტული ფესტივალის მონაწილეები იქნებიან: საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოები, ავია სააგენტოები და სატრანსპორტო კომპანიები, სასტუმროები და სანატორიუმები, ტურ-ოპერატორები, ტურისტული და სამოგზაურო ინვენტარის კომპანიები, ბიზნეს, სათავგადასავლო და ეკო ტურისტული და საკონსულტაციო კომპანიები. განტვირთვის დროა! 1. ,,გურული დღიურების კვალდაკვალ“ - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბილოთეკის გენერალური დირექტორი, პოეტი, პროზაიკოსი, ესეისტი გიორგი კეკელიძე მკითხველს საგამოფენო დარბაზში ელის- 28 აპრილი, 16.00. 2. ,,სად ტურიზმი და სად ფილოსოფია?!“ - ლექციას კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბლოგერი, მუსიკოსი ანდრო დგებუაძე წაიკითხავს- 29 აპრილი, 16.00. 3. ,,თბილისური კატალოგი“ - დედაქალაქის არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშების ფოტოკოლაჟებს არქიტექტორი და ფოტოხელოვანი ნოდარ სუმბაძე წარადგენს. მოგზაურობის დროა! 27-29 აპრილს საგამოფენო ცენტრში ,,ექსპო ჯორჯია“გრანდიოზული ფასდაკლებები, სპეციალური შეთავაზებები, კონკურსები, წარდგენები, სახალისო გათამაშებები და გასართობი ღონისძიებები გელით. დაესწარით მე-19 საერთაშორისოტურისტულგამოფენას და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ საქართველო ტურიზმის ქვეყანაა! შეგახსენებთ, რომ... 1. არასტაბილური საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოში ტურიზმი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი სექტორია და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.97%-ს შეადგენს. ტურიზმის სექტორში 179 000 ადამიანია დასაქმებული. 2017 წლის იანვარი – მარტის მონაცემებით საქართველოს 1 266 125 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11.4%-ით მეტია. 2. 2016 წელს ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას 9 ქვეყნის 3 527 ვიზიტორი ჰყავდა. მონაწილეთა 92% ვიზიტორთა კვალიფიკაციას დადებითად გამოეხმაურა, ხოლო 84%-მა 2017 წლსი გამოფენაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა”, - აღნიშნულია ”ექსპო ჯორჯიას” მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, ღონისძიების ორგანიზატორია: საგამოფენო ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“ მხარდამჭერები: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, Welcome To Georgia! National Tourism Awards. [post_title] => თბილისში მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა იმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-me-19-saertashoriso-turistuli-gamofena-imarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 15:59:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 11:59:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125326 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126584 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 13:17:09 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:17:09 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, აღმოაჩინონ ჩრდილოეთ ამერიკა, აფრიკა და აზია სპეციალური ფასებით. აღნიშნულ შესაძლებლობას, გაყიდვების ფესტივალის ფარგლებში, მათ ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზები“ აძლევს. ”ჩვენს მგზავრებს შეუძლიათ, იფრინონ სპეციალურ ფასად შემდეგი ქალაქების მიმართულებით: მონრეალი, ტორონტო, ჰავანა, ატლანტა, ბოსტონი, ვაშინგტონი, ნიუიორკი, ლოსანჯელესი, მაიამი, ჩიკაგო, სანფრანცისკო, ბიშკეკი,გუანჯო, პეკინი, ტოკიო, ქაირო,ჰონგკონგი,ბანგკოკი,სეული, ფჰუქეთი, სეიშელის კუნძულები, მავრიკია, ანტანანარივო, თელავივი”, - აცხადებენ ”თურქეთის ავიახაზებში”. მათივე ცნობით, გაყიდვების ფესტივალზე,თბილისიდან გასაფრენი ორმხრივი ბილეთის ფასი 217 ევროდან იწყება. აქციის ფარგლებში, ფრენა შესაძლებელია 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წ. 31 მარტის ჩათვლით, ხოლო ბილეთების შეძენა შესაძლებელია 25 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით. როგორც ავიაკომპანიაში აცხადებენ, სპეციალური შეთავაზება მოიცავს ყველა მოსაკრებელს, ტაქსებს და გადასახადებს. დაშვებული ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ გვერდზე: www.turkishairlines.com [post_title] => ქართველებს სპეციალურ ფასად ჩრდილოეთ ამერიკის, აფრიკისა და აზიის აღმოჩენა შეუძლიათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebs-specialur-fasad-chrdiloet-amerikis-afrikisa-da-aziis-aghmochena-sheudzliat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 13:17:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 09:17:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 217 [max_num_pages] => 73 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 933f84d558f7e8fc81d160aa7acdf26d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )