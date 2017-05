საქართველოში შემოსასვლელად კიდევ ერთი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ემზადება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => aviakompania [2] => frena [3] => qeti-aleqsidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135262 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => aviakompania [2] => frena [3] => qeti-aleqsidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135262 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4321 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => aviakompania [2] => frena [3] => qeti-aleqsidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => aviakompania [2] => frena [3] => qeti-aleqsidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135262) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7770,8779,10398,4321) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133097 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 15:07:44 [post_date_gmt] => 2017-05-22 11:07:44 [post_content] => საქართველოს საავიაციო ბაზარზე კიდევ ერთი ახალი უცხოური ავიაკომპანია შემოდის. ლიბანური Wings of Lebanon მრავალჯერად ჩარტერულ საჰაერო მიმოსვლას რამოდენიმე მიმართულებით განახორციელებს: • ბეირუთი-თბილისი-ბეირუთის მიმართულებით ფრენები შესრულდება 27 ივნისიდან 8 სექტემბრამდე კვირაში 2 სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს; • ბეირუთი-ბათუმი-თბილისი-ბეირუთის მიმართულებით ფრენები განხორციელდება 25 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე ყოველ კვირა დღეს (ბათუმსა და თბილისს შორის ფრენა შესრულდება კომერციული უფლების გარეშე); • ბეირუთი-ბათუმი-ბეირუთის მიმართულებით ფრენები შესრულდება 28 ივნისიდან 6 სექტემბრამდე ყოველ ოთხშაბათს. ავიარეისები Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდით განხორციელდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ლიბანურ ავიაკომპანიას ახალ მიმართულებებზე საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა 19 მაისს მიენიჭა. [post_title] => ქართულ საავიაციო ბაზარზე ახალი ავიაკომპანია შემოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartul-saaviacio-bazarze-akhali-aviakompania-shemodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 15:08:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 11:08:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132450 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-19 16:54:20 [post_date_gmt] => 2017-05-19 12:54:20 [post_content] => ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways (აირზენა) ხვალიდან, ლონდონის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისების განხორციელებას იწყებს. როგორც ”ფორტუნას Georgian Airways-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა ბექა მჭედლიშვილმა განუცხადა, პირველი თვითმფრინავი თბილისიდან 20 მაისს, 19:25 საათზე გაფრინდება და ის მგზავრებს ლონდონში, ”გატვიკის” აეროპორტში ჩაიყვანს. ”ვერ ვიტყვი, რომ თვითმფრინავი პირველ რეისსზე ბოლომდე გაივსო, თუმცა დაინტერესება ამ მიმართულებაზე საკმაოდ დიდია. ამასთან, უახლოეს პერიოდში, სავარაუდოდ, ივნისის თვეში, ასევე პირდაპირ ავიამიმოსვლას დავიწყებთ პრაღაში. მიმდინარე წლის ზაფხულშივე იგეგმება პარიზის მიმართულებით რეგულარული რეისების განხორციელებაც”, - აღნიშნა მჭედლიშვილმა. მისი თქმით, ზუსტი თარიღი, თუ რომელ თვეს და რა რიცხვში დაიწყება პარიზისკენ ფრენები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება. თუმცა, ეს მოხდება მიმდინარე წლის ზაფხულში. მისივე ინფორმაციით, Georgian Airways-მა აღნიშნული მიმართულებით პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყება, საზოგადოების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნის გამო გადაწყვიტა. ”პარიზის მიმართულებით წამსვლელთა რაოდენობა მუდმივად მზარდია და ბუნებრივია, არსებობს დაკვეთა პირდაპირ ფრენაზე. სწორედ ამიტომ, ზაფხულიდან ჩვენი მომხმარებელი შეძლებს, ისარგებლობს ამ შესაძლებლობით”, – დასძინა მჭედლიშვილმა. ამის პარალელურად, შეგახსენებთ, რომ ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways (აირზენა) ფლოტს ანახლებს. კომპანიას კიდევ ერთი თვითმფრინავი შეემატება, – ამჯერად საუბარია Embraer190 ტიპის საჰაერო ხომალდის შემოყვანაზე. როგორც Georgian Airways-ში განმარტავენ, ფლოტის გაძლიერება ახალი მიმართულებებით ფრენის დაწყებას უკავშირდება. Embraer-ის ლიზინგით შემოყვანის შემდეგ Georgian Airways-ს 7 ხომალდი ეყოლება.მაისის მეორე ნახევრიდან ავიაკომპანიის ფლოტს ახალი ბოინგი 737-700-იც დაემატება. [post_title] => თბილისი-ლონდონი: ხვალ პირველი თვითმფრინავი გაფრინდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => londoni-tbilisi-khval-pirveli-tvitmfrinavi-gafrindeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 16:56:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 12:56:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131657 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 13:54:32 [post_date_gmt] => 2017-05-17 09:54:32 [post_content] => ირანული ავიაკომპანია Zagros Airlines საქართველოს მიმართულებით ზრდის რეგულარული ფრენების სიხშირეს და ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაშ,ი თეირანი-თბილისი-თეირანის საჰაერო ხაზზე ფრენებს ნაცვლად 2 სიხშირისა, კვირაში 7 სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნული მიმართულებით ყოველდღიურ მიმოსვლაზე ავიაკომპანია დღეიდან გადადის. ავიარეისები A320 და MD 80-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ირანულ ავიაკომპანიას ახალი სიხშირეებით ოპერირების ნებართვა 15 მაისს მიენიჭა. შეგახსენებთ, ავიაკომპანია Zagros Airlines საქართველოს საავიაციო ბაზარზე გასულ წელს შემოვიდა. [post_title] => Zagros Airlines საქართველოს მიმართულებით ყოველდღიურად იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zagros-airlines-saqartvelos-mimartulebit-yoveldghiurad-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 13:54:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 09:54:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131657 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133097 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 15:07:44 [post_date_gmt] => 2017-05-22 11:07:44 [post_content] => საქართველოს საავიაციო ბაზარზე კიდევ ერთი ახალი უცხოური ავიაკომპანია შემოდის. ლიბანური Wings of Lebanon მრავალჯერად ჩარტერულ საჰაერო მიმოსვლას რამოდენიმე მიმართულებით განახორციელებს: • ბეირუთი-თბილისი-ბეირუთის მიმართულებით ფრენები შესრულდება 27 ივნისიდან 8 სექტემბრამდე კვირაში 2 სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს; • ბეირუთი-ბათუმი-თბილისი-ბეირუთის მიმართულებით ფრენები განხორციელდება 25 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე ყოველ კვირა დღეს (ბათუმსა და თბილისს შორის ფრენა შესრულდება კომერციული უფლების გარეშე); • ბეირუთი-ბათუმი-ბეირუთის მიმართულებით ფრენები შესრულდება 28 ივნისიდან 6 სექტემბრამდე ყოველ ოთხშაბათს. ავიარეისები Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდით განხორციელდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ლიბანურ ავიაკომპანიას ახალ მიმართულებებზე საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა 19 მაისს მიენიჭა. [post_title] => ქართულ საავიაციო ბაზარზე ახალი ავიაკომპანია შემოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartul-saaviacio-bazarze-akhali-aviakompania-shemodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 15:08:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 11:08:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 37 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e997d5eff3a40ffac7fdee1ac668eeb0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )