საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 24.2 %-ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => saqartvelos-erovnuli-banki [2] => fuladi-gzavnili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175894 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => saqartvelos-erovnuli-banki [2] => fuladi-gzavnili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175894 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 133 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lari [1] => saqartvelos-erovnuli-banki [2] => fuladi-gzavnili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lari [1] => saqartvelos-erovnuli-banki [2] => fuladi-gzavnili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175894) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11429,133,4199) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174551 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-12 15:44:13 [post_date_gmt] => 2017-10-12 11:44:13 [post_content] => სესხის ეროვნულ ვალუტაში გაცემის მოთხოვნის დარღვევა, გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას, ხოლო გაფრთხილების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობა - დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი ცვლილებები “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შედის, რომელიც პარლამენტს მთავრობამ წარუდგინა. როგორც ცნობილია, “საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ მიხედვით, ფიზიკურ პირზე 100 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარით უნდა გაიცეს. მთავრობის განმარტებით, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ შემთხვევებში, სხვადასხვა სუბიექტების მიერ ხდება მოცემული მოთხოვნის დარღვევა, აუცილებელია დადგინდეს ჯარიმა ამგვარი ქმედების პრევენციის მიზნით. როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიღების მიზეზია საკანონმდებლო მოთხოვნის დარღვევა და აღნიშნული შედეგად მომხმარებელთა ინტერესების შელახვა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდარღვევა გამოსწორებულად ჩაითვლება, თუ პირი აღარ დაარღვევს სესხის ვალუტაში გაცემის მოთხოვნას. სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობის გამო ჯარიმის დაკისრების შემდეგ იმავე ქმედების გაგრძელება მიიჩნევა პირის მიერ ახალი სამართალდარღვევის ჩადენად, რის გამოც მის მიმართ თავიდან იწყება სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. აღნიშნული რეგულაცია არ გავრცელდება “საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებზე, ვინაიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი მათთან მიმართებით მოცემული კანონპროექტით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. სამართალდარღვევის საპასუხოდ გასატარებელი ღონისძიებების ადმინისტრირებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს. [post_title] => 100 ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გამცემი დაჯარიმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 100-atas-laramde-seskhis-uckhour-valutashi-gamcemi-dajarimdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 15:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 11:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174429 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-12 13:53:25 [post_date_gmt] => 2017-10-12 09:53:25 [post_content] => ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ოპოზიციას მიმართავს, ნუ აჩენენ ცრუ მოლოდინს ლარის გაუფასურების შესახებ. კაკაურიძის აზრით, ოპოზიცია ასეთ მოლოდინს შეგნებულად ზრდის. “შეგნებულად ზრდიან იმის მოლოდინს, რომ ლარი გაუფასურდება. რაც გვაქვს დაგეგმილი ბიუჯეტთან დაკავშირებით, გადაჭარბებით სრულდება შემოსავლების ნაწილი. ხარჯვითი ნაწილის შესრულების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. დარჩენილ პერიოდში ბიუჯეტის ხარჯვას ლარზე არანაირი გავლენა არ ექნება. თხოვნა მექნება მათ შორის ოპოზიციასთან, ნუ აჩენენ ლარის გაუფასურების შესახებ ცრუ მოლოდინს”, - განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ფრაქცია “ნაციონალურ მოძრაობას” გააცნო. [post_title] => გიორგი კაკაურიძე: ბიუჯეტის ხარჯვას ლარზე არანაირი გავლენა არ ექნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kakauridze-biujetis-kharjvas-larze-aranairi-gavlena-ar-eqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 13:53:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 09:53:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174429 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 172738 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-09 13:41:05 [post_date_gmt] => 2017-10-09 09:41:05 [post_content] => მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გაგრძელდება, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ეს არის საუკეთესო საშუალება პოტენციური საგარეო შოკისგან თავდაცვის მიზნით. „ეროვნული ბანკი მომავალშიც გააგრძელებს იმ რეჟიმს, რომელიც აქვს დღესდღეობით, ეს არის მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. ეს არის საუკეთესო საშუალება პონტენციური საგარეო შოკისგან თავდაცვის მიზნით. ამავე დროს ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის უფრო სრულყოფით განხორციელებისთვის, გადაცემის მექანიზმის განხორციელებისთვის და ის ტექნიკური დახმარება, რომელიც იქნება გაწეული ეროვნული ბანკისთვის, დაგვეხმარება ამ მიმართულებით“, - აღნიშნა გვენეტაძემ. სებ-ის პრეზიდენტის თქმით, ეროვნული ბანკი, ისევე როგორც სხვა ცენტრალური ბანკები, არ აკეთებს გაცვლითი კურსის პროგნოზირებას. [post_title] => მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გაგრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mcuravi-gacvliti-kursis-redjimi-gagrdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-09 13:42:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-09 09:42:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172738 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174551 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-12 15:44:13 [post_date_gmt] => 2017-10-12 11:44:13 [post_content] => სესხის ეროვნულ ვალუტაში გაცემის მოთხოვნის დარღვევა, გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას, ხოლო გაფრთხილების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობა - დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი ცვლილებები “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შედის, რომელიც პარლამენტს მთავრობამ წარუდგინა. როგორც ცნობილია, “საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ მიხედვით, ფიზიკურ პირზე 100 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარით უნდა გაიცეს. მთავრობის განმარტებით, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ შემთხვევებში, სხვადასხვა სუბიექტების მიერ ხდება მოცემული მოთხოვნის დარღვევა, აუცილებელია დადგინდეს ჯარიმა ამგვარი ქმედების პრევენციის მიზნით. როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიღების მიზეზია საკანონმდებლო მოთხოვნის დარღვევა და აღნიშნული შედეგად მომხმარებელთა ინტერესების შელახვა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდარღვევა გამოსწორებულად ჩაითვლება, თუ პირი აღარ დაარღვევს სესხის ვალუტაში გაცემის მოთხოვნას. სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობის გამო ჯარიმის დაკისრების შემდეგ იმავე ქმედების გაგრძელება მიიჩნევა პირის მიერ ახალი სამართალდარღვევის ჩადენად, რის გამოც მის მიმართ თავიდან იწყება სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. აღნიშნული რეგულაცია არ გავრცელდება “საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებზე, ვინაიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი მათთან მიმართებით მოცემული კანონპროექტით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. სამართალდარღვევის საპასუხოდ გასატარებელი ღონისძიებების ადმინისტრირებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს. [post_title] => 100 ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გამცემი დაჯარიმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 100-atas-laramde-seskhis-uckhour-valutashi-gamcemi-dajarimdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 15:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 11:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 141 [max_num_pages] => 47 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ffebe3e7fe6842e1537e8352148b091d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )