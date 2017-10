საქართველოში სიკვდილიანობა  შემცირებულია – კვლევის შედეგები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jandacvis-msoflio-organizacia [1] => sikvdilianoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180660 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jandacvis-msoflio-organizacia [1] => sikvdilianoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180660 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5700 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jandacvis-msoflio-organizacia [1] => sikvdilianoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jandacvis-msoflio-organizacia [1] => sikvdilianoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180660) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5700,15857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175600 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 11:32:01 [post_date_gmt] => 2017-10-16 07:32:01 [post_content] => სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირი სამი მიზეზი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა, სიმსივნე და სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობაა. საქსტატმა სიკვდილიანობის 21 ძირითადი მიზეზი გამოკვეთა. რიგითობის მიხედვით, სიკვდილიანობის ოფიციალური მონაცემები ასე გამოიყურება: 1. ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა; 2. სიმსივნეები; 3. სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა; 4. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები; 5. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები. 6 ნერვიული სისტემის ავადმყოფობები; 7. თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები; 8. ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები; 9. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები; 10. სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები; 11. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები; 12. კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები; 13. ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები; 14. შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები; 15. ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა; 16. პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა; 17. თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები; 18. კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; 19. ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი; 20. ავადობისა და სიკვდილობის გარეგანი მიზეზები; 21 ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და დაკავშირებულია სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობასთან. [post_title] => ინფექციური დაავადებები, სიმსივნე - სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზები საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => infeqciuri-daavadebebi-simsivne-sikvdilianobis-dziritadi-mizezebi-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 12:30:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 08:30:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175600 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132225 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-19 12:42:18 [post_date_gmt] => 2017-05-19 08:42:18 [post_content] => ქართველი ერი დაბერების აქტიურ ფაზაშია. გაზრდილი სიკვდილიანობა, ხანდაზმულთა მზარდი რაოდენობა და დაბალი შობადობა - 2030 წლისთვის ერი რეალური საფრთხის წინაშე დადგება. მიმდინარე პოლიტიკური თუ ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო პრობლემების ცხარე განხილვის პარალელურად, პრობლემა, რომელიც ქვეყანას, ერს უქმნის რეალურ საფრთხეს პროგრესირებს და ყურადღების მიღმაა დარჩენილი. დღეს ხანდაზმულთა რაოდენობა ბავშვების რაოდენობას 100 000-ით სჭარბობს, მაშინ, როცა 1950 წლის მონაცემებით, ქვეყანაში ბავშვთა რაოდენობა ხანდაზმულთა რაოდენობას 750 000-ით აჭარბებდა. ამოყირავებულმა დემოგრაფიულმა მაჩვენებელმა ბალანსის რღვევა გამოიწვია და ერი დაბერების აქტიურ ფაზაში გადავიდა. დემოგრაფიული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის თამარ ჩიბურდანიძის განმარტებით, თუ 65 წელს გადაცილებული ადამიანების რიცხვი, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 7%-ს შეადგენს, ეს ნიშნავს, რომ ერი დაბერებულია. საქართველოში კი მოსახლეობის 14% -იანი ანუ დაბერების ინდიკატორის გაორმაგებული მაჩვენებელი ფიქსირდება. ერის დაბერების ძირითადი მიზეზებია:

დაბალი შობადობა;

მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი;

სოცილურ-ეკონომიკური პრობლემები.

შობადობის მაჩვენებლის ზრდა;

მიგრაციის მაჩვენებლის შემცირება;

ეროვნული თვითშეგნების ამაღლება.

. გადატანილმა სამოქალაქო ომმა, თანმდევმა ეკონომიკურმა პრობლემებმა და მიგრაციამ ქვეყანა არსებულ შედეგამდე მიყვანა. გარდა ამისა,და 40 000 შეადგინა. ხანდაზმულთა განსაკუთრებული მატება კიდევ ერთმა ფაქტორმა განაპირობა - ერის დაბერება ქვეყანას დემოგრაფიულ პრობლემებთან ერთად ეკონომიკურ პრობლემებსაც უქმნის. შრომისუნარიანი ახალგაზრდების კლების პარალელურადწინასწარი მონაცემებით 2030 წლისთვის, პენსიონერთა რიცხვი მილიონამდე გაიზრდება. სპეციალისტები პრობლემის მოგვარების 3 ძირითად გზას ასახელებენ:სპეციალისტთა შეფასებით, პარადოქსულად, საქართველოს დაბალგანვითარებული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი პრობლემები გააჩნია, ამავდროულად კი განვითარებული ქვეყნისათვის დამახასიათებელი დემოგრაფიული ქცევით ხასიათდება., ხოლო დაბერება განვითარებული ქვეყნების მახასიათებელია (მაგ.იაპონია).პირველ ადგილს იაპონია იკავებს. დემოგრაფიული კატასტროფის შესაჩერებლად, იაპონიამ მოსახლეობაში ეროვნული ცნობიერების ასამაღლებლად კამპანია დაიწყო სახელწოდებით- „“.-ასე ფიქრობენ ქართველი დემოგრაფებიც.

თამუნა გოგუაძე

[post_title] => საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის ზღვარზე: ერი დაბერებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-demografiuli-katastrofis-zghvarze-eri-daberebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 12:45:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 08:45:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 60644 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-06-28 21:32:41 [post_date_gmt] => 2016-06-28 17:32:41 [post_content] => საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს განცხადებით, საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაღალი მაჩვენებელი არც ერთ კომპონენტზე არ ფიქსირდება . ამის შესახებ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს (IEA) მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში „ენერგეტიკა და ჰაერის დაბინძურება“ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მოცემულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგნიზაციის (WHO) „მსოფლიო ჯანმრთელობის სტატისტიკა 2016” ცნობარის მონაცემებით, რომელიც, თავის მხრივ, ეყრდნობა 2012 წლის გაზომვებს. ”ამასთან, მიმდინარე წელს WHO-ს მიერ მტვერთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ კვლევებში ქალაქების მიხედვით (2014 წლის გაზომვებზე დაყრდნობით - იხ. j.mp/whooutdoor) თბილისის დაბინძურება შეესაბამება აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების მედიანურ მაჩვენებელს, რაც არ იძლევა IEA-ის ანგარიშში წარმოდგენილი დასკვნის გაკეთების საფუძველს. უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში არ გამოიყენება მეთოდოლოგიები, რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად დააკავშირებდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხს სიკვდილიანობასთან სხვა ფაქტორებისაგან (მაგ. შენობების შიგნით ჰაერის ხარისხი, მწეველების რაოდენობა) მოწყვეტით; ხოლო საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში, მრავალი რეფორმის მიუხედავად, ჯერ კიდევ არ არსებობს ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა გარემოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი ინფორმაციის სათანადო მართვასა და მსგავსი დასკვნების გაკეთების საშუალებას”, - აცხადებენ სამინისტროში. მათივე მტკიცებით, გარემოს ეროვნული სააგენტო გარკვეული პერიოდულობით ატარებს ინდიკატორულ გაზომვებს ატმოსფერულ ჰაერში აზოტის და გოგირდის დიოქსიდების, ოზონისა და ბენზოლის შემცველობის დადგენის მიზნით. ”გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და გარემოს ეროვნული სააგენტო მიიჩნევენ, რომ კვლევაში გამოყენებული პირველადი მასალები საჭიროებს დეტალურ შესწავლას, რისთვისაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას წარედგინება ოფიციალური მოთხოვნა აღნიშნული მონაცემების განმარტებისა და დაზუსტების მიზნით. მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო პერიოდულად გამოაქვეყნებს ანგარიშში მოცემული მონაცემების შესწავლის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით”, - ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. [post_title] => გარემოს დაცვის სამინისტრო ჰაერის დაბინძურების მაღალ მაჩვენებელს უარყოფს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => garemos-dacvis-saministro-saqartveloshi-atmosferuli-haeris-dabindzurebis-maghal-machvenebels-uaryofs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-28 21:33:53 [post_modified_gmt] => 2016-06-28 17:33:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=60644 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175600 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 11:32:01 [post_date_gmt] => 2017-10-16 07:32:01 [post_content] => სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირი სამი მიზეზი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა, სიმსივნე და სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობაა. საქსტატმა სიკვდილიანობის 21 ძირითადი მიზეზი გამოკვეთა. რიგითობის მიხედვით, სიკვდილიანობის ოფიციალური მონაცემები ასე გამოიყურება: 1. ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა; 2. სიმსივნეები; 3. სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა; 4. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები; 5. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები. 6 ნერვიული სისტემის ავადმყოფობები; 7. თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები; 8. ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები; 9. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები; 10. სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები; 11. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები; 12. კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები; 13. ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები; 14. შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები; 15. ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა; 16. პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა; 17. თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები; 18. კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; 19. ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი; 20. ავადობისა და სიკვდილობის გარეგანი მიზეზები; 21 ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და დაკავშირებულია სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობასთან. 