საქართველოში თევზის მეურნეობა მოეწყობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => tevzi [2] => tevzis-meurneoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127646 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => tevzi [2] => tevzis-meurneoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127646 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => tevzi [2] => tevzis-meurneoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => tevzi [2] => tevzis-meurneoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127646) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1026,8527,15391) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127425 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 18:10:21 [post_date_gmt] => 2017-05-03 14:10:21 [post_content] => საპარტნიორო ფონდი 5 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს - ფონდმა ხელი მოაწერა შპს „ლოპოტა ინვესტმენტთან“ პარტნიორთა შეთანხმებას, რომელიც ლოპოტას ტბაზე არსებული სასტუმროს გაფართოებას ითვალისწინებს. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო. სასტუმრო კომპლექსის გაფართოება ითვალისწინებს დამატებით 85 სასტუმრო ნომერს, ადმინისტრაციულ შენობას, 300 ადგილიან საკონფერენციო დარბაზს, შატოს, რესტორანს, კაფე-ბარს, ფიტნეს კლუბს, დახურულ და ღია საცურაო აუზებს. გიორგი კვირიკაშვილმა სასტუმრო კომპლექსის არსებული ინფარსტრუქტურა დაათვალიერა. მან იმედი გამოთქვა, რომ გაფართოების შემდეგ, მრავალფუნქციური კომპლექსი კიდევ უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს. "მალე ჩვენ გვექნება პრაქტიკულად სრულიად ახალი, გაცილებით უფრო მასშტაბური, დახვეწილი, ყველა კომპონენტის მქონე ტურისტული მიმართულება-ლოპოტა, სადაც განთავსდება საკონფერენციო დარბაზები,საცურაო აუზები, იქნება ღვინის წარმოება და შატო. ეს არის ინვესტიცია სახელმწიფოსთან ერთად და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია. ამ კომპლექსის განვითარება არის კერძო ბიზნესის დამსახურება, სახელმწიფო წაეხმარა იმ ნაწილში, რომლის განვითარებაც საჭიროდ ჩათვალა,"- განაცხადა პრემიერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. საპარტნიორო ფონდმა „ლოპოტა ინვესტმენტთან“ ერთად უკვე დააფუძნა ერთობლივი კომპანია - შპს ლოპოტა. სამშენებლო სამუშაოებს შეასრულებს კომპანია CIC, ხოლო მშენებლობას ზედამხედველობას გაუწევს კომპანია Colliers. მშენებლობაზე რამდენიმე ათეული ადამიანია დასაქმებული. სასტუმროს გახსნა 2018 წლის ბოლოს იგეგმება. [post_title] => საპარტნიორო ფონდი ლოპოტას განვითარებისთვის 5 მლნ დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sapartnioro-fondi-lopotas-ganvitarebistvis-5-mln-dolaris-investicias-ganakhorcielebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 18:10:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 14:10:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127425 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127123 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 11:05:19 [post_date_gmt] => 2017-05-03 07:05:19 [post_content] => საპარტნიორო ფონდი ახალ ფინანსურ ორგანიზაციას - ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს აფუძნებს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე ძალაშია. ცვლილება დაზღვევისა და ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონებში შევიდა. ახალი სააგენტო ექსპორტით დაკავებული კერძო კომპანიებისთვის გარანტიების გაცემას და დაზღვევას განახორციელებს. გარანტიები გაიცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ რისკებზე ან ფორსმაჟორულ, ეკონომიკურ, კომერციულ (მათ შორის საკრედიტო) და სავალუტო რისკებზე. ამასთან, გარანტიის და დაზღვევის მოპოვება შეეძლება როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ კრედიტორს. სააგენტოს შესაძლებლობა ექნება, გასცეს კრედიტი, აწარმოოს ფაქტორინგული ოპერაციები, იკისროს თავდებობა, სოლიდარული თავდებობის ჩათვლით. [post_title] => ახალი ფინანსური ორგანიზაცია: რა ფუნქციები ექნება ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-finansuri-organizacia-ra-funqciebi-eqneba-eqsportis-sakredito-saagentos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 11:17:10 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 07:17:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123863 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-20 12:37:52 [post_date_gmt] => 2017-04-20 08:37:52 [post_content] => საპარტნიორო ფონდმა თურქულ კომპანია NATA Holding-თან ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. NATA Holding თურქული მსხვილი სამშენებლო კომპანიაა, რომელიც ფლობს რამდენიმე ქარხანას, სადაც სხვადასხვა სამშენებლო მასალა იწარმოება. „თურქეთი ჩვენი მეგობარი და მთავარი სტრატეგიული და სავაჭრო პარტნიორია. ამიტომ, კიდევ უფრო მიხარია, რომ დღეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოვაწერეთ NATA Holding-თან. იგი ძლიერი თურქული კომპანიაა, დიდი გამოცდილებით და მასთან თანამშრომლობა დარწმუნებული ვარ წარმატებული იქნება,“ - განაცხადა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ. მემორანდუმის თანახმად, მხარეები თანხმდებიან თანამშრომლობის ზოგად პრინციპებზე, მათ შორის საქართველოში წარმოების სექტორში ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობაზე. მხარეები შეისწავლიან NATA Holding-ის პორტფელში შემავალ ქარხნებს და მათ საწარმოო ხაზებს, და საქართველოს ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ერთ-ერთი მათგანის ანალოგის საქართველოში განხორციელებაზე იმუშავებენ. [post_title] => თურქული სამშენებლო კომპანია საქართველოში ქარხანას გახსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turquli-samsheneblo-kompania-saqartveloshi-qarkhanas-gakhsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 12:38:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 08:38:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123863 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127425 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 18:10:21 [post_date_gmt] => 2017-05-03 14:10:21 [post_content] => საპარტნიორო ფონდი 5 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს - ფონდმა ხელი მოაწერა შპს „ლოპოტა ინვესტმენტთან“ პარტნიორთა შეთანხმებას, რომელიც ლოპოტას ტბაზე არსებული სასტუმროს გაფართოებას ითვალისწინებს. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო. სასტუმრო კომპლექსის გაფართოება ითვალისწინებს დამატებით 85 სასტუმრო ნომერს, ადმინისტრაციულ შენობას, 300 ადგილიან საკონფერენციო დარბაზს, შატოს, რესტორანს, კაფე-ბარს, ფიტნეს კლუბს, დახურულ და ღია საცურაო აუზებს. გიორგი კვირიკაშვილმა სასტუმრო კომპლექსის არსებული ინფარსტრუქტურა დაათვალიერა. მან იმედი გამოთქვა, რომ გაფართოების შემდეგ, მრავალფუნქციური კომპლექსი კიდევ უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს. "მალე ჩვენ გვექნება პრაქტიკულად სრულიად ახალი, გაცილებით უფრო მასშტაბური, დახვეწილი, ყველა კომპონენტის მქონე ტურისტული მიმართულება-ლოპოტა, სადაც განთავსდება საკონფერენციო დარბაზები,საცურაო აუზები, იქნება ღვინის წარმოება და შატო. ეს არის ინვესტიცია სახელმწიფოსთან ერთად და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია. ამ კომპლექსის განვითარება არის კერძო ბიზნესის დამსახურება, სახელმწიფო წაეხმარა იმ ნაწილში, რომლის განვითარებაც საჭიროდ ჩათვალა,"- განაცხადა პრემიერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. საპარტნიორო ფონდმა „ლოპოტა ინვესტმენტთან“ ერთად უკვე დააფუძნა ერთობლივი კომპანია - შპს ლოპოტა. სამშენებლო სამუშაოებს შეასრულებს კომპანია CIC, ხოლო მშენებლობას ზედამხედველობას გაუწევს კომპანია Colliers. მშენებლობაზე რამდენიმე ათეული ადამიანია დასაქმებული. სასტუმროს გახსნა 2018 წლის ბოლოს იგეგმება. [post_title] => საპარტნიორო ფონდი ლოპოტას განვითარებისთვის 5 მლნ დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sapartnioro-fondi-lopotas-ganvitarebistvis-5-mln-dolaris-investicias-ganakhorcielebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 18:10:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 14:10:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127425 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 133 [max_num_pages] => 45 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 718998820700fb3f990fc3766ea7fd16 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )