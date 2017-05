საქნახშირი: სამუშაოების დროს დაუდგენელი მიზეზის გამო, ბადია ჩაწყდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [1] => meshakhteebi [2] => saqnakhshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129441 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [1] => meshakhteebi [2] => saqnakhshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129441 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15565 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [1] => meshakhteebi [2] => saqnakhshiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [1] => meshakhteebi [2] => saqnakhshiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129441) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15566,15567,15565) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129444 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 22:00:52 [post_date_gmt] => 2017-05-09 18:00:52 [post_content] => საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ტყიბულის შახტაში მომხდარ უბედურ შემთხვევას ეხმაურება. ის მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს. კვირიკაშვილი ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, თუმცა განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ის განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას იღებს. "ამ მძიმე წუთებში, მინდა თანადგომა გამოვუცხადო შახტში მომუშავეთა ოჯახებს. შესაბამისი სამსახურებისგან ვიღებ ინფორმაციას ტრაგედიის ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მინდელის შახტში იმუშავებენ შესაბამისი ჯგუფები, რათა უსწრაფესად განხორციელდეს მეშახტეთა სამძებრო სამუშაოები და ასევე, დადგინდეს ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი", - ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს "აუდიტორია 115" მოუწოდებს ხალხს, 22:30 საათზე თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პარლამენტთან გამოვიდნენ. აქცია ფეისბუქით დაიგეგმა "ტყიბულში ოთხი მეშახტე დაიღუპა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ყელშიბურთგაჩხერილები ვისხდეთ სახლში, ტელევიზორებთან, სოციალურ ქსელებთან ან ვთქვათ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! ჩვენ გვაქვს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები, ვემხრობით სხვადასხვა ეკონომიკურ მოდელებს, მაგრამ დღეს საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლებასა და სიცოცხლეს. უპასუხისმგებლო სახელმწიფო და ბიზნეს ელიტები აიძულებენ ადამიანებს იცხოვრონ და იმუშაონ მონურ პირობებში. ელიტები ამბობენ,რომ მუშები შეიძლება დაიხოცნენ ერთეულების გამდიდრებისათვის. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! აქ და ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ, თავისუფლებისთვის და სიცოცხლის გადასარჩენად. დღეს. 22:30 საათზე, შევიკრიბოთ პარლამენტთან !", - მოუწოდებს "აუდიტორია 115 ხალხს. ტყიბულში მომხდართან დაკავშირებით, დღეს პარლამენტთან აქცია გაიმართება

მოძრაობა "აუდიტორია 115"-მა, ტყიბულში, მეშახტეების დაღუპვასთან დაკავშირებით, პარლამენტთან აქცია დაგეგმა. "ვინც ეწინააღმდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას, მთავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები. ბოდიში პირდაპირობისთვის. მაგრამ ეს სიმართლეა. ჩვენ 4 წელია მოვითხოვთ შრომის ინსპექციის შექმნას. უბრალოდ, სირცხვილია, მეგობრებო",- წერს უჩა ნანუაშვილი. ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტაში დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით, ბაგირი გაწყდა და ოთხი მეშახტე დაახლოებით, 400 მეტრის სიმაღლიდან ჩავარდა. მეშახტეებს ამ დრომდე ეძებენ. სახალხო დამცველი: თქვენ ხართ მკვლელები

"ვინც ეწინააღმდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას, მთავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები. ბოდიში პირდაპირობისთვის. მაგრამ ეს სიმართლეა. ჩვენ 4 წელია მოვითხოვთ შრომის ინსპექციის შექმნას. უბრალოდ, სირცხვილია, მეგობრებო",- წერს უჩა ნანუაშვილი. ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტაში დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით, ბაგირი გაწყდა და ოთხი მეშახტე დაახლოებით, 400 მეტრის სიმაღლიდან ჩავარდა. მეშახტეებს ამ დრომდე ეძებენ. "ამ მძიმე წუთებში, მინდა თანადგომა გამოვუცხადო შახტში მომუშავეთა ოჯახებს. შესაბამისი სამსახურებისგან ვიღებ ინფორმაციას ტრაგედიის ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მინდელის შახტში იმუშავებენ შესაბამისი ჯგუფები, რათა უსწრაფესად განხორციელდეს მეშახტეთა სამძებრო სამუშაოები და ასევე, დადგინდეს ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი", - ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს