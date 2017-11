სარა ჯესიკა პარკერი ნიუ-იორკში ფეხსაცმლის მაღაზიას ხსნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sara-jesika-parkeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184025 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sara-jesika-parkeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184025 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6728 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sara-jesika-parkeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sara-jesika-parkeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184025) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6728) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 88881 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-17 17:10:59 [post_date_gmt] => 2016-11-17 13:10:59 [post_content] => ფილმის „სექსი დიდ ქალაქში“ მთავარი როლის შემსრულებელმა, სარა ჯესიკა-პარკერმა გადაღებების დასრულებისთანავე ფეხსაცმლის კოლექციაზე მუშაობა დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი იდეა რეალობად მოგვიანებით იქცა, სიახლემ გარშემომყოფებში დიდი გამოხმაურება და ოვაციები გამოიწვია. ცოტა ხნის წინ ვარსკვლავმა საშობაო კოლექციაც შექმნა. სარა დარწმუნებულია, რომ ყოველ ქალს სურს საახალწლოდ ერთი წყვილი ახალი ფეხსაცმელი და მისი ნაწარმი, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანია ქალებს ამ ოცნების ასრულებაში დაეხმარება. კოლექცია 16 ახალი მოდელისგან შედგება და მათი ფასი 355 დოლარიდან იწყება. [gallery link="file" columns="4" ids="88885,88886,88887,88888,88889,88890,88891,88892"]

სარა ჯესიკა-პარკერმა ფეხსაცმლის საშობაო კოლექცია შექმნა [gallery link="file" columns="4" ids="79655,79656,79657,79658"]

ნიუ-ორკში HBO -ს ახალი კომედიური სერიალის, „განქორწინების" პრემიერა შედგა. საღამოს მთავარი სტუმარი, როგორც მოსალოდნელი იყო, სარა ჯესიკა პარკერი გახდა. სწორედ 51 წლის მსახიობი ასრულებს სერიალში მთავარ როლს. პარკერი ბრწყინავდა დოლჩე & გაბანას იასამნისფერ კაბაში, რომელიც ულამაზესი ორნამენტებით იყო გაფორმებული. მსახიობი პრემიერაზე მეუღლესთან, მეთიუ ბროდერიკთან ერთად მივიდა. წითელ ხალიჩაზე ასევე გამოჩნდნენ სინტია ნიკსონი, მოლი შენონი, ები ელიოტი და სხვები. სერიალის პირველი ეპიზოდი დიდ ეკრანებზე 10 დეკემბერს გამოვა.

სარა ჯესიკა პარკერი პრემიერაზე დოლჩე & გაბანას ულამაზეს კაბაში მივიდა (ფოტო) [gallery link="file" columns="4" ids="78720,78721,78722,78723"] Well folks, I've teased you long enough. It's time for the big reveal. Introducing: the SJP LBD. A new collection of Little Black Dresses designed by me, all made proudly in the USA. Our first silhouette (a surprise!) will launch this October exclusively at @bloomingdales, with more designs to follow soon thereafter. Including this one, which I've been practically living in. Follow us on @sjpcollection so you don't miss a beat. The wheels (and doors) never stop spinning... მსახიობმა სარა ჯესიკა პარკერმა დიდი ხნის წინ დაამტკიცა საკუთარი დიზაინერული ნიჭი. მისი ფეხსაცმლის კოლექცია დღესაც უზარმაზარი წარმატებით სარგებლობს, ოქტომბერში კი, მოდის მოყვარულები კიდევ ერთ - პატარა შავი კაბების კოლექციას შეფასებენ. ახალი კოლექციის გამოსვლა პარკერმა ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში დააანონსა და თაყვანისმცემლებს შეახსენა, რომ მოდელები კოლექციიდან SJP LBD უნივერმაღში Bloomingdale's გაიყიდება.

Well folks, I've teased you long enough. It's time for the big reveal. Introducing: the SJP LBD. A new collection of Little Black Dresses designed by me, all made proudly in the USA. Our first silhouette (a surprise!) will launch this October exclusively at @bloomingdales, with more designs to follow soon thereafter. Including this one, which I've been practically living in. Follow us on @sjpcollection so you don't miss a beat. The wheels (and doors) never stop spinning...

X, SJ A video posted by SJP (@sarahjessicaparker) on Sep 27, 2016 at 1:45pm PDT

პატარა შავი კაბების კოლექცია სარა ჯესიკა პარკერისგან [gallery link="file" columns="4" ids="88885,88886,88887,88888,88889,88890,88891,88892"]

სარა ჯესიკა-პარკერმა ფეხსაცმლის საშობაო კოლექცია შექმნა

ფილმის „სექსი დიდ ქალაქში" მთავარი როლის შემსრულებელმა, სარა ჯესიკა-პარკერმა გადაღებების დასრულებისთანავე ფეხსაცმლის კოლექციაზე მუშაობა დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი იდეა რეალობად მოგვიანებით იქცა, სიახლემ გარშემომყოფებში დიდი გამოხმაურება და ოვაციები გამოიწვია. ცოტა ხნის წინ ვარსკვლავმა საშობაო კოლექციაც შექმნა. სარა დარწმუნებულია, რომ ყოველ ქალს სურს საახალწლოდ ერთი წყვილი ახალი ფეხსაცმელი და მისი ნაწარმი, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანია ქალებს ამ ოცნების ასრულებაში დაეხმარება. კოლექცია 16 ახალი მოდელისგან შედგება და მათი ფასი 355 დოლარიდან იწყება.