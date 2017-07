სარაგოსაში ყოფნით ბედნიერი ვარ: ესპანეთში პაპუნაშვილი ქართულად წარადგინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => papunashvili [2] => saragosa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143349 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => papunashvili [2] => saragosa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143349 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => papunashvili [2] => saragosa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => papunashvili [2] => saragosa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143349) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1158,16952,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143353 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 11:37:33 [post_date_gmt] => 2017-07-04 07:37:33 [post_content] => საქართველოში ევროპის 19 წლამდე ჩემპიონატი მიმდინარეობს. ვინ იცის, იქნებ ქართულ მოედნებზე მსოფლიოს მომავალი ვარსკვლავები ბურთაობენ. მით უმეტეს, რომ მსგავს ტურნირებს არაერთხელ მიუციათ დიდი ფეხბურთისთვის დიდი ფეხბურთელები. ცნობილმა იტალიურმა გამოცემამ Tuttosport-მა სტატია გამოაქვეყნა: 8 ტალანტი. სტატიაში საქართველოში მიმდინარე ჩემპიონატის მონაწილე გუნდებიდან თითო ფეხბურთელი გამოარჩიეს. ჩვენგან ამ საპატიო სიაში თბილისის „დინამოს“ ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე მოხვდა. 8 ტალანტი, რომლებიც დიდ ფეხბურთთან ახლოს არიან: გიორგი ჩაკვეტაძე (საქართველო) - მასპინძელი ქვეყნის, საქართველოს ვარსკვლავი უნდა გამოდგეს გიორგი ჩაკვეტაძე. 17 წლის ნახევარმცველი თბილისის „დინამოდან“. სეად ჰაკსაბანოვიჩი (შვედეთი) აიმენ ბარკოკი (გერმანია) დიოგო დალო (პორტუგალია) რაიან სესენიონი (ინგლისი) გეორგი რუსევი (ბულგარეთი) ფერდი კადიოღლუ (ჰოლანდია) მიხალ სადილეკი (ჩეხეთი) [post_title] => 8 ტალანტი: გიორგი ჩაკვეტაძე ევროპის მთავარ ტალანტებს შორისაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 8-talanti-giorgi-chakvetadze-evropis-mtavar-talantebs-shorisaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 11:37:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 07:37:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143346 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 11:26:13 [post_date_gmt] => 2017-07-04 07:26:13 [post_content] => იტალიაში, ვეტერანთა მსოფლიოს პირველობაზე მყოფმა საქართველოს ნაკრებმა ჯფუფში მეორე მატჩიც მოიგო და პლეი ოფის საგზური მოიპოვა. ქართველებმა, რომლებიც ქალაქ მონტეკატინიში იმყოფებიან, სადებიუტო მატჩში ჩეხეთის ნაკრები 86:40 გაანადგურეს, ახლა კი არანაკლები დღე კოლუმბიას აყარეს და სამგუნდიან ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. ჩვენმა ვეტერანებმა, რომლებიც იტალიაში შემდეგი შემადგენლობით არიან - ნოდარ ქორქია (მთავარი მწვრთნელი), გია ბერუაშვილი, გულივერ ახალკაცი, ალექსანდრე ფერიაშვილი, ლევან წულაია, დავით გიორგობიანი, დავით ჩიხლაძე, გია სანაძე, ზურა კობახიძე, ზაზა ღონღაძე, პაატა გურასპაული და ზაზა ცაგარეიშვილი, კოლუმბიელებს 78 ქულით - 118:40 სძლიეს და ტურნირის საუკეთესო 12 გუნდში მოხვდნენ. პლეი ოფში ქართველებს არ გაუმართლათ და მეტოქედ შარშანდელი ჩემპიონი, წლევანდელი მსოფლიო პირველობის მასპინძელი და უმთავრესი კანდიდატი, იტალია ერგოთ. [post_title] => 78 ქულით: საქართველომ კოლუმბია ნაწილებად დაშალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 78-qulit-saqartvelom-kolumbia-nawilebad-dashala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 11:43:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 07:43:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143346 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143341 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 11:03:53 [post_date_gmt] => 2017-07-04 07:03:53 [post_content] => თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე დიასპორის წარმომადგენლების დაჯილდოების პირველი ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ნომინაციაში - „ქართული სპორტის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის" - გამარჯვებული ზაზა ფაჩულია გახდა. ჯილდო სპორტის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ზაზა ფაჩულიას დედას, მარინა კოდუას გადასცა. ტარიელ ხეჩიკაშვილი: საქართველოსთვის 2017 წელი სპორტული კუთხით უდავოდ გამორჩეულია: დიდ საერთაშორისო შეჯიბრებებს ვმასპინძლობთ, ქართველი სპორტსმენები თითქმის ყოველ თვე გვახარებენ მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებზე მოგებული ოქროს მედლებით, უამრავ წარმატებებს შორის კი უდავოდ გამორჩეულია ჩვენი სახელოვანი კალათბურთელის, ეროვნული ნაკრების კაპიტნის ზაზა ფაჩულიას მიღწევა - ის NBA-ს ჩემპიონი გახდა! წმინდა სპორტული კუთხით ეს უდიდესი ტრიუმფია - ამ ტიტულზე ყველა კალათბურთელი ოცნებობს და უნდა ვაღიაროთ, რომ ზაზამ მოახერხა ის, რაც არაერთმა სახელოვანმა მოთამაშემ ვერ შეძლო. გარდა იმისა, რომ ზაზას ჩემპიონობა უდიდესი სპორტული გამარჯვებაა, მისი ტრიუმფი საქართველოს წარმატებაცაა. როცა ფინალური სერიის უკანასკნელი თამაში დასრულდა, ზაზამ NBA-ს ჩემპიონის თასი საქართველოს დროშასთან ერთად აღმართა. დარწმუნებული ვარ იმ წუთებში არა მარტო მე ვიყავი ძალიან ამაყი და ბედნიერი! მსურს მივულოცო ჩვენი ქვეყნის საამაყო შვილს - ზაზა ფაჩულიას ეს უდიდესი გამარჯვება, მის დედას, ქალბატონ მარინას კი ეს საპატიო მედალი გადავცე. ღონისძიების მიზანი, საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეების დამსახურების აღიარებაა, რომლებმაც პროფესიულ წარმატებებს მიაღწიეს ადგილსამყოფელ ქვეყნებში და ასევე, თავიანთი წვლილი შეიტანეს საქართველოს განვითარების საქმეში და საქართველოს იმიჯის, ქართული კულტურის, სპორტისა და მეცნიერების პოპულარიზაციაში. სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ 11 გამარჯვებული გამოავლინა. გამარჯვებულებს, სიმბოლურად, ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ შეგროვებული და გადარჩენილი საგანძურის ერთ-ერთი ექსპონატის ასლი გადაეცათ. 