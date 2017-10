სასამართლო თბილისის მერიასთან გუშინ დაკავებული 6 პირის საქმეზე დღეს იმსჯელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => enm-is-aqcia [2] => dakaveba-meriastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170370 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => enm-is-aqcia [2] => dakaveba-meriastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170370 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6404 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => enm-is-aqcia [2] => dakaveba-meriastan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => enm-is-aqcia [2] => dakaveba-meriastan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170370) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19832,19831,6404) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170376 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 10:48:26 [post_date_gmt] => 2017-10-03 06:48:26 [post_content] => თბილისის მერიასთან, „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციაზე დაკავებული 6 პირი ამ დრომდე დროებითი მოთავსების იზოლატორში რჩება. როგორც დაკავებულების ადვოკატი, გოგა ონიანი აცხადებს, ყველა დაკავებულს ფიზიკური დაზიანება აღენიშნება. „ყველა დაკავებულს აქვს დაზიანებები. ამბობენ, რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა დაკავების მერე მიაყენეს. დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეყვანისას აღწერილია ყველა დაზიანება, ვინაიდან მკვეთრად ეტყობოდათ. მიყენებული დაზიანებების გამო, ორი ადამიანის მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ღამე კვლავ დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადმოიყვანეს,“ - განაცხადა ონიანმა. [post_title] => ადვოკატის ინფორმაციით, ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებს ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => advokatis-informaciit-enm-is-aqciaze-dakavebulebs-fizikuri-dazianebebi-aghenishnebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 10:48:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 06:48:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170376 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159868 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 19:05:29 [post_date_gmt] => 2017-09-04 15:05:29 [post_content] => დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე განაჩენი ხვალ გამოცხადდება. როგორც მისი ადვოკატი , გიორგი ფანცულაია აცხადებს, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 12:00 საათზე გახდება ცნობილი. უფლებადამცველი აღნიშნავს, რომ მას გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს და ამის საფუძველს საქმეში არსებული მტკიცებულებები აძლევს. გიორგი მამალაძის საქმეზე მოსამართლე სათათბიროდ პირველ სექტემბერს გავიდა. დეკანოზი მერვე თვეა, რაც პატიმრობაშია. საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოთხი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს. შეგახსენებთ, დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ბრალად ედება საპატრიარქოს მდივან-რეფერენტის, შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადება ანგარების მოტივით, რაც 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან ერთად, მას ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა-შენახვა ედება ბრალად. [post_title] => ე.წ ციანიდის საქმეზე განაჩენი ხვალ გამოცხადდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dekanoz-giorgi-mamaladzis-saqmeze-ganacheni-khval-gamockhaddeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 19:12:56 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 15:12:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159868 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131887 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-17 20:35:16 [post_date_gmt] => 2017-05-17 16:35:16 [post_content] => პრეზიდენტის შვილის მეგობარ თორნიკე კაჭარავას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, მოსამართლე ელენე გოგუაძემ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულისთვის გირაოს შეფარდების თაობაზე და კაჭარავას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. როგორც მოსამართლემ განმარტა, სასამართლოში წარმოდგენილი საქმის მასალებით კაჭარავას ბრალი მძიმე კატეგორიის დანაშაულში ედება. თუმცა, ელენე გოგუაძემ აღნიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება მხოლოდ ამ გარემოებას არ ეფუძნება. მოსამართლის თქმით, დაკავებისას სამართალდამცველების მხრიდან ზეწოლის ფაქტები კაჭარავას არ დაუფიქსირებია არც ჩხრეკის ოქმში და არც დაკავების ოქმში, შესაბამისად, მხოლოდ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. მოსამართლემ ასევე აღნიშნა, რომ ნარკოდანაშაულს, რომელშიც კაჭარავას ბრალი ედება, ახასიათებს განგრძობადობა და განმეორებითობა. “დასადგენია, თქვენგან ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერების წარმომავლობა, ასევე დანიშნულება და, შესაბამისად, არსებობს საფრთხე, რომ გამოძიებას ამ კუთხით ხელი შეეშალოს”, - განაცხადა მოსართლე ელენე გოგუაძემ. მან ასევე ბრალდებულს განუმარტა, რომ წინასასამართლო სხდომაზე, რომელიც 26 ივნისსაა ჩანიშნული, აუცილებლად მოხდება ბრალდებულისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების გადასინჯვა. მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადებას დარბაზში მყოფი დაკავებულის ახლობლების უკმაყოფილება მოჰყვა. რამდენიმე მათგანმა სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. სასამართლო დარბაზი ასევე უკომენტაროდ დატოვა პრეზიდენტის შვილმა ანა მარგველაშვილმა, რომელიც სასამართლო პროცესს ესწრებოდა. [post_title] => ანა მარგველაშვილის მეგობარს თორნიკე კაჭარავას პატიმრობა შეეფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ana-margvelashvilis-megobars-tornike-kacharavas-patimroba-sheefarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 20:35:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 16:35:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131887 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170376 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 10:48:26 [post_date_gmt] => 2017-10-03 06:48:26 [post_content] => თბილისის მერიასთან, „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციაზე დაკავებული 6 პირი ამ დრომდე დროებითი მოთავსების იზოლატორში რჩება. როგორც დაკავებულების ადვოკატი, გოგა ონიანი აცხადებს, ყველა დაკავებულს ფიზიკური დაზიანება აღენიშნება. „ყველა დაკავებულს აქვს დაზიანებები. ამბობენ, რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა დაკავების მერე მიაყენეს. დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეყვანისას აღწერილია ყველა დაზიანება, ვინაიდან მკვეთრად ეტყობოდათ. მიყენებული დაზიანებების გამო, ორი ადამიანის მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ღამე კვლავ დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადმოიყვანეს,“ - განაცხადა ონიანმა. [post_title] => ადვოკატის ინფორმაციით, ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებს ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => advokatis-informaciit-enm-is-aqciaze-dakavebulebs-fizikuri-dazianebebi-aghenishnebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 10:48:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 06:48:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170376 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ca93bb58e53175d129f9fa50f55fbc68 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )