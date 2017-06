სასარგებლო ჩვეულებები წონაში სწრაფად დაკლებისთვის – დიეტოლოგების რჩევები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => dietologi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141643 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => dietologi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141643 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 166 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => dietologi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => dietologi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141643) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (166,12604,8686,181) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141521 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:00:34 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:00:34 [post_content] => მართლია, ყოველდღიური წვრილმანები ხშირად გვაკარგვინებენ მოთმინებას, მაგრამ არსებობს დაძაბულობის მოხსნის რამდენიმე მარტივი საშუალება. * ენთუზიაზმი: საუკეთესო წამალი გაკვირვება, სასიამოვნო მოლოდინი - არაფერი ჯობია დაძაბულობის პოზიტიური ემოციებით ჩანაცვლებას. მაგალითად, თუ საჯარო გამოსვლის წინ ნერვიულობთ, ნუ ეცდებით დამშვიდებას, უბრალოდ დარწმუნეთ საკუთარი თავი, რომ სიურპრიზის მოლოდინში ხართ. * ძაღლები: სიმშვიდის მდგომარეობა ძაღლთან ურთიერთობა დაძაბულობის მოხსნაში დაგეხმარებათ და ზედმეტად აჩქარებულ მაჯისცემას სულ მცირე წუთში 10 დარტყმით შეამცირებს. სხვათაშორის, მსგავში ეფექტის მიღწევა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ადამიანებთან ურთიერთობისას. * სასიამოვნო აღელვება: კარგი სტიმული მარათონელები, რომლებიც საკუთარი განგაშის მდგომარეობას წინააღმდეგობის დაძლევის მზადყოფნად აღიქვამენ, სხვა სპორტსმენებზე 15 წუთით სწრაფად ფარავენ დისტანციას. გამოიყენე მათი გამოცდილება ყოველდღიურ საქმეებში! * ფოტომოხსენება: შტორმული საფრთხე თუ სოცქსელებში სხვისი ფოტოების თვალიერებისას, მუდმივად გიჩნდებათ ეჭვი, რომ სხვები უფრო მხიარულად და საინტერესოდ ცხოვრობენ, ან თვითონაც ასე იცხოვრეთ ან მოეშვით სხვისი ფოტოებით გულის გახეთქვას. * ვარჯიში: სახიფათო მეთოდი სტრესულ მდგომარეობაში რთულია ვარჯიშის შემდეგ ძალების აღდგენა. თუ სახლში ან სამსახურში ისედაც არ გაკლიათ დატვირთვა, მოერიდეთ სპორტულ დარბაზში სიარულს. * სახლში მუშაობა: ცუდი აზრი სახლში მუშაობა 20%-ით უფრო სტრესულია, ვიდრე იგივე საქმის სამსახურში კეთება. მსგავსი უსიამოვნებების თავიდან ასაცილებლად რაციონალურად გადაანაწილეთ სამუშაო საათები და არასდროს „წაიღოთ“ სამსახური სახლში. [post_title] => სტრესის დამარცხების ექვსი საუკეთესო საშუალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stresis-damarckhebis-eqvsi-sauketeso-sashualeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 17:53:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 13:53:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141521 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141127 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-26 12:20:01 [post_date_gmt] => 2017-06-26 08:20:01 [post_content] => მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნამდე , რომ ანტიბაქტერიული საპონი საშიშია ჯანმრთელობისთვის . კვლევის დეტალებზე ამჯერად გავლენიანი გამოცემა „ ტელეგრაფი “ წერს და მიზეზად ანტიბაქტერიული საპნის შემადგენლობას ასახელებს . გაირკვა , რომ ისეთი კომპონენტები , როგორიცაა ტრიკლოზანი და ტრიკლოკარბანი საკვები ალერგიისა და კონტაქტური დერმატიტის განვითარების რისკს ზრდის , ასევე იწვევს სერიოზულ ჰორმონალურ დისბალანსს ორგანიზმში . ჯერ კიდევ 2016 წელს ამერიკის სანიტარულმა სამსახურმა ტრიკლოზანისა და ტრიკლოკარბონის შემცველი საპნის გაყიდვა აკრძალა , თუმცა სხვა ქვეყნებს ეს შეზღუდვა არ შეეხო . ამჯერად მსოფლიოს 200- მდე მკვლევარი გაერთიანდა , რათა შესაბამის ორგანოებს მავნე კომპონენტების შეცველი საპნის ხმარებიდან ამოღება მოსთხოვოს . აღსანიშნავია , რომ ეს საშიში ნითიერები 2 ათასამდე დასახელების სხვა პროდუექტებშიც გვხვდება , მათ შორისაა კბილის პასტა, საღებავები, სათამაშოები და სამოსი . მეცნიერები აცხადებენ , რომ ანტიბაქტერიული პროდუქციის გამოყენება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებშია დასაშვები . მაგალითად ზოგიერთი კბილის პასტა , რომელიც შეიცაცს ტრიკლოზანს , გამოიყენება ღრძილების სხვადასხვა დაავადებების დროს . ამდენად ამ კომპონენტების დამატება პირის ღრუს მოვლის ყველა საშუალებებში , დაუშვებელია . ამავე დროს გამოცემას კორეაში ჩატარებული კვლევაც მოჰყავს , სადაც ნათქვამია , რომ ჩვეულებრივი საპონი ისევე კარგად უმკლავდება 20 მდე ბაქტერიას , როგორც ანტიბაქტერიული . [post_title] => ანტიბაქტერიული საპონი უფრო საშიშია, ვიდრე სასარგებლო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => antibaqteriuli-saponi-ufro-sashishia-vidre-sasargeblo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 12:24:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 08:24:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140207 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-23 11:12:30 [post_date_gmt] => 2017-06-23 07:12:30 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლებას და ექსპრეს-დიეტებს ექიმები მთელ მსოფლიოში აკრიტიკებენ, რადგან ნებისმიერი დიეტოლოგი დარწმუნებულია, რომ წონის დაკლება ეტაპობრივადაა საჭირო. თუმცა, არსებობს მაქსიმალურად მოკლე დროში გახდომის რამდენიმე საიმედო დიეტა, რომელთა შორის ერთ-ერთი ხუთ დღეზეა გათვლილი და Victoria’s Secret-ის ერთ-ერთ "ანგელოზის" ჯესიკა ჰარტის გამოცდილებას ემყარება. * თხევადი საკვები თხევადი საკვები საუკეთესო საშუალებაა მოამარაგოთ ორგანიზმი სასარგებლო მიკროელემენტებით და მოიწესრიგოთ საჭმლის მომნელებელი სისტემა. ამიტომ, თუნდაც ხუთი დღით დაუმეგობრდით მწვანე ბოსტნეულის (ისპანახი, კიტრი, ნიახური) სმუზის, რომელსაც დღეში 4-5-ჯერ მიირთმევთ. რა თქმა უნდა, ხუთი დღე მხოლოდ ბოსტნეულით შეზღუდვა არ ღირს, ამიტომ საუზმეზე და ვახშამზე მიიღეთ ნაჯერი ცხიმებით მდიდარი ცილის პროდუქტი (ხაჭო, ომლეტი პომიდვრით, ნებისმიერი თევზი სალათით) და ეცადეთ დაიცვათ 12-საათიანი ინტერვალი ვახშამსა და საუზმეს შორის, რადგან ვახშმის შემდეგ, 6-8 საათი ორგანიზმი საკვებს ამუშავებს, 4 საათი კი, დეტოქსიკაციითა და ცხიმების დაწვას უნდება. * ჯანსაღი ძილი როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, არაჯანსაღი ძილი წონის მომატებას უწყობს ხელს, რადგან ძილის უკმარისობა ამცირებს მეტაბოლიზმის მოქმედებას. დეტოქსიკაციის დღეებში აუცილებელია ხარისხიანი დასვენება, რადგან ძილის დროს ორგანიზმი მელატონინის ჰორმონს გამოიმუშავებს, რომელიც თავის მხრივ დღე-ღამის რიტმს არეგულირებს და საშუალებას აძლევს ორგანიზმს არა მხოლოდ სწრაფად დაუბრუნდეს ჩვეულ რიტმს, არამედ ეხმარება მათ, ვისაც სერიოზულად აქვს გადაწყვეტილი წონის დაკლება, რადგან რეჟიმის დაცვისას წონის დაკლების პროცესი უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. * ფიზიკური დატვირთვა თუ აქამდე არასდროს გიტაცებდათ სპორტი, მაშინ ვერც რამდენიმე დღეში გახდებით სპორტსმენი, მაგრამ ვარჯიში და გარკვეული ფიზიკური დატვირთვა მაინც აუცილებელია, რათა გააქტიუროთ ნივთიერებათა ცვლა და მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით დაწვათ კალორიები. მოიფიქროთ თქვენთვის მოსახერხებელი ვარჯიში - ირბინეთ სამუშაო დღის ბოლოს ან ისეირნეთ მინიმუმ ნახევარი საათი. * მეტი უჯრედისი კვების რაციონში წონის დაკლების მთავარი გარანტორი ჯანმრთელი კუჭი და მომნელებელი სისტემაა, ორგანიზმის ბუნებრივ გასუფთავებას კი, ყველაზე კარგად უჯრედისი ეხმარება, რომელსაც ბოსტნეული შეიცავს. * სიმშვიდე და მხოლოდ სიმშვიდე! შესაძლოა ბევრს არ სჯერა, მაგრამ ნერვიულობა მართლაც ხელს უშლის წონის დაკლებას, რადგან ნივთიერებათა ცვლის შეუფერხებლად მუშაობას არა მხოლოდ ჯანსაღი ძილი, არამედ ჯანმრთელი ნერვული სისტემაც სჭირდება. ყოველდღიური სტრესისგან თავის დასაცავად მიიღეთ მცენარეული დამამშვიდებელი, თუმცა წინასწარ აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. [post_title] => როგორ დავიკლოთ წონაში ხუთ დღეში ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების გარეშე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-daviklot-wonashi-khut-dgheshi-janmrtelobistvis-zianis-miyenebis-gareshe [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 11:12:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 07:12:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140207 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141521 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:00:34 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:00:34 [post_content] => მართლია, ყოველდღიური წვრილმანები ხშირად გვაკარგვინებენ მოთმინებას, მაგრამ არსებობს დაძაბულობის მოხსნის რამდენიმე მარტივი საშუალება. * ენთუზიაზმი: საუკეთესო წამალი გაკვირვება, სასიამოვნო მოლოდინი - არაფერი ჯობია დაძაბულობის პოზიტიური ემოციებით ჩანაცვლებას. მაგალითად, თუ საჯარო გამოსვლის წინ ნერვიულობთ, ნუ ეცდებით დამშვიდებას, უბრალოდ დარწმუნეთ საკუთარი თავი, რომ სიურპრიზის მოლოდინში ხართ. * ძაღლები: სიმშვიდის მდგომარეობა ძაღლთან ურთიერთობა დაძაბულობის მოხსნაში დაგეხმარებათ და ზედმეტად აჩქარებულ მაჯისცემას სულ მცირე წუთში 10 დარტყმით შეამცირებს. სხვათაშორის, მსგავში ეფექტის მიღწევა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ადამიანებთან ურთიერთობისას. * სასიამოვნო აღელვება: კარგი სტიმული მარათონელები, რომლებიც საკუთარი განგაშის მდგომარეობას წინააღმდეგობის დაძლევის მზადყოფნად აღიქვამენ, სხვა სპორტსმენებზე 15 წუთით სწრაფად ფარავენ დისტანციას. გამოიყენე მათი გამოცდილება ყოველდღიურ საქმეებში! * ფოტომოხსენება: შტორმული საფრთხე თუ სოცქსელებში სხვისი ფოტოების თვალიერებისას, მუდმივად გიჩნდებათ ეჭვი, რომ სხვები უფრო მხიარულად და საინტერესოდ ცხოვრობენ, ან თვითონაც ასე იცხოვრეთ ან მოეშვით სხვისი ფოტოებით გულის გახეთქვას. * ვარჯიში: სახიფათო მეთოდი სტრესულ მდგომარეობაში რთულია ვარჯიშის შემდეგ ძალების აღდგენა. თუ სახლში ან სამსახურში ისედაც არ გაკლიათ დატვირთვა, მოერიდეთ სპორტულ დარბაზში სიარულს. * სახლში მუშაობა: ცუდი აზრი სახლში მუშაობა 20%-ით უფრო სტრესულია, ვიდრე იგივე საქმის სამსახურში კეთება. მსგავსი უსიამოვნებების თავიდან ასაცილებლად რაციონალურად გადაანაწილეთ სამუშაო საათები და არასდროს „წაიღოთ“ სამსახური სახლში. [post_title] => სტრესის დამარცხების ექვსი საუკეთესო საშუალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stresis-damarckhebis-eqvsi-sauketeso-sashualeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 17:53:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 13:53:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141521 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 166 [max_num_pages] => 56 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 52e2274fa8f16517702dcb3da5574ac7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )