საშიში ნივთიერებები იმპორტირებულ საკვებში: რას ამბობენ სპეციალისტები?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonditro [1] => importi [2] => sakvebi [3] => produqtebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150377 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonditro [1] => importi [2] => sakvebi [3] => produqtebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150377 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1609 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakonditro [1] => importi [2] => sakvebi [3] => produqtebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakonditro [1] => importi [2] => sakvebi [3] => produqtebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150377) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2345,9263,1609,9004) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149247 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-26 14:05:16 [post_date_gmt] => 2017-07-26 10:05:16 [post_content] => “მე მომატებული მაქვს ტყვიის დონე სისხლში. დღეს მითხრეს პასუხი აშშ-ში და თან დაამატეს: „მაქედან ვინც ჩამოდიხართ მომატებული გაქვთ, რას ჭამთ? რას სუნთქვათ?“ აი, ასე ზრუნავენ ჩვენზე. დღე და ღამე !!! მე თუ მაქვს მომატებული ე.ი. ყველას გაქვთ მომატებული !!! პროდუქციაზე უნდა დაწესდეს რეგულაციები !!! მასე ცხოვრება არ შეიძლება !“ - რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ნატალია მუჩაიძის პოსტი გავრცელდა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. განსაკუთრებით საყურადღებო კი პედიატრ ინგა მამუჩიშვილის რეაქცია იყო. ექიმი აღნიშნავდა, რომ თუ პროდუქციაში მავნე ნივთიერებების შემცველობაზე კონტროლი დროულად არ დაწესდება, სავალალო მდგომარეობა შეიქმნება. საფრთხე რეალურია. სისხლში ტყვიის დონის მატება შეიძლება გარემო პირობებმა, საკვებმა პროდუქტმა, სათამაშოებმა ან ნებისმიერმა სხვა ფაქტორმა გამოიწვიოს. ტყვიის დიდი რაოდენობით შემცველობა კი ჯანმრთელობას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. რა დაავადებებს იწვევს ტყვიის დონის მატება სისხლში ორგანიზმში ტყვიის შემცველობას განსაკუთრებით მძიმე მეტალებით გაჯერებული სამშენებლო მასალა და მავნე გამონაბოლქვი ზრდის. მავნე გამონაბოლქვიდან გამომდინარე არასასურველია გზის პირას მოყვანილი პროდუქტიც. პედიატრი ეკა უბერი „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, რომ წყალში ტყვიის შემცველობაც საფრთხის შემცველია. „მავნე სურსათმა შესაძლოა სისხლში ტყვიის დონე გაზარდოს. განსაკუთრებით მავნე კი ის სურსათია, რომელიც ტყვიით გაჯერებული წყლით ირწყვება. ტყვიის შემცველობა შესაძლოა მაღალი იყოს ნიადაგშიც, რაც ამ ნიადაგზე მოყვანილ პროდუქტს მავნეს ხდის,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ეკა უბერი. ტყვიის მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობა ახასიათებთ ორსულებს და ადრეული ასაკის ბავშვები მიეკუთვნებიან. ორსულობის პერიოდში დედის სისხლში ტყვიის შემცველობა პირდაპირ გადაეცემა ნაყოფს, რაც შეეხება მცირეწლოვან ბავშვებს, ისინი მოზრდილებთან შედარებით გარემოსთან მეტად მგრძნობიარეები არიან. ეკა უბერის თქმით, ტყვიის დონის მატება პირველ რიგში ბავშვის ნერვულ სისტემას აზიანებს. „ტყვიის მაღალმა შემცველობამ შესაძლოა IQ-ს დაბალი მაჩვენებელი და ნერვული სისტემის სხვადასხვა დაავადებები გამოიწვიოს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბავშვის ჰიპერაქტიურობის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ტყვიით მოწამვლაა,“ - აღნიშნავს ექიმი. როგორ ვებრძოლოთ ორგანიზმში ტყვიის დონის მატებას განვითარებულ ქვეყნებში სისხლში მძიმე მეტალების და განსაკუთრებით ტყვიის შემცველობას აქტიურად აკონტროლებენ. საქართველოში კი, როგორც ჩანს, გარემო პირობები, საკვები პროდუქტი, სამშენებლო მასალა თუ სხვა ფაქტორები განსაკუთრებით საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. საფრთხე მაღალია იმდენად რამდენადაც სისხლში ტყვიის დონის მატების გამომწვევი მიზეზები ნაკლებად კონტროლდება. „ფორტუნა“ რამდენჯერმე ეცადა ჯანდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებას და გარკვევას - არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ორგანიზმში ტყვიის შემცველობას აკონტროლებს, თუმცა უშედეგოდ. მანამ სანამ უცნობია, რა მექანიზმები არსებობს ქვეყანაში მოსახლეობამ სისხლში ტყვიის დონის მატების თავიდან ასაცილებლად, პედიატრი ეკა უბერი უკვე გაჩენილი პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობს. „ორგანიზმში ტყვიის დონის მატება თავიდან რომ ავიცილოთ, აუცილებელია მოსახლეობამ გარემოსგან დაიცვას თავი. სისხლიდან მძიმე მეტალების გამოსადევნად კი დეტოქსიკაციური თერაპია არსებობს. სამწუხაროდ, 100 %-იანი გარანტია არ არსებობს. შესაძლოა, ტყვიამ თავის ცუდი საქმე გააკეთოს და თერაპია დაგვიანებული აღმოჩნდეს,“ - დასძენს ეკა უბერი. გვანცა ბზიავა [gallery ids="149248,149250,149251"] [post_title] => ნელი სიკვდილი - სისხლში ტყვიის დონის მატებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => neli-sikvdili-siskhlshi-tyviis-donis-matebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 14:05:16 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 10:05:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145726 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-13 11:25:51 [post_date_gmt] => 2017-07-13 07:25:51 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 4829.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 13.8 პროცენტით მეტია. აღნიშნულ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, აქედან ექსპორტი 1249.5 მლნ. აშშ დოლარი იყო (31.8 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი - 3580.3 მლნ. აშშ დოლარი (8.6 პროცენტით მეტი). საქსტატის ინფორმაციითვე, უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ივნისში 2330.8 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.3 პროცენტი შეადგინა. [post_title] => საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-sagareo-savachro-brunva-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 11:59:47 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 07:59:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144067 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 14:25:34 [post_date_gmt] => 2017-07-06 10:25:34 [post_content] => ნავთობპროდუქტების იმპორტი კლების ტრენდს ინარჩუნებს. ივნისში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 85 ათასი ტონა, რაც 0,6 ათასი ტონით ანუ 0,7%-ით ნაკლებია მაისის თვის მაჩვენებელთან შედარებით. ამის შესახებ ინფორმაციას კი ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს. მათივე ცნობით, წლის პირველ ნახევარში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 456,7 ათასი ტონა, რაც წლიურ ჭრილში 13,7%-ით კლებას აჩვენებს. ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის ივნისში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუმინეთიდან - 26,9 ათასი ტონა (მთელი იმპორტის 31,6%), თურქმენეთიდან - 20,3 ათასი ტონა (23,9%), ბულგარეთიდან - 11,8 ათასი ტონა (13,9%), აზერბაიჯანიდან 11,7 ათასი ტონა (13,8%), რუსეთიდან - 9,7 ათასი ტონა (11,4%), საბერძნეთიდან - 4,4 ათასი ტონა (5,2%), უკრაინიდან - 0,2 ათასი ტონა (0,2%). ნავთობიმპორტიორები იმპორტის შემცირებას მოხმარების შემცირებას არ უკავშირებენ. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე , ვანო მთვრალაშვილი სააგენტო GBC- სთან აცხადებს, რომ გასული წლის დეკემბერში, აქციზის გაძვირებამდე, ბენზინისა და დიზელის ჭარბი ოდენობა იყო შემოტანილი, რომელთა რეალიზაცია მომდევნო თვეებში ეტაპობრივად მოხდა. ამის გათვალისწინებით, მთვრალაშვილი ბაზარზე მოთხოვნის ვარდნას გამორიცხავს. [post_title] => შემცირდა თუ არა საწვავის მოხმარება საქართველოში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shemcirda-tu-ara-sawvavis-mokhmareba-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 14:25:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 10:25:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144067 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149247 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-26 14:05:16 [post_date_gmt] => 2017-07-26 10:05:16 [post_content] => “მე მომატებული მაქვს ტყვიის დონე სისხლში. დღეს მითხრეს პასუხი აშშ-ში და თან დაამატეს: „მაქედან ვინც ჩამოდიხართ მომატებული გაქვთ, რას ჭამთ? რას სუნთქვათ?“ აი, ასე ზრუნავენ ჩვენზე. დღე და ღამე !!! მე თუ მაქვს მომატებული ე.ი. ყველას გაქვთ მომატებული !!! პროდუქციაზე უნდა დაწესდეს რეგულაციები !!! მასე ცხოვრება არ შეიძლება !“ - რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ნატალია მუჩაიძის პოსტი გავრცელდა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. განსაკუთრებით საყურადღებო კი პედიატრ ინგა მამუჩიშვილის რეაქცია იყო. ექიმი აღნიშნავდა, რომ თუ პროდუქციაში მავნე ნივთიერებების შემცველობაზე კონტროლი დროულად არ დაწესდება, სავალალო მდგომარეობა შეიქმნება. საფრთხე რეალურია. სისხლში ტყვიის დონის მატება შეიძლება გარემო პირობებმა, საკვებმა პროდუქტმა, სათამაშოებმა ან ნებისმიერმა სხვა ფაქტორმა გამოიწვიოს. ტყვიის დიდი რაოდენობით შემცველობა კი ჯანმრთელობას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. რა დაავადებებს იწვევს ტყვიის დონის მატება სისხლში ორგანიზმში ტყვიის შემცველობას განსაკუთრებით მძიმე მეტალებით გაჯერებული სამშენებლო მასალა და მავნე გამონაბოლქვი ზრდის. მავნე გამონაბოლქვიდან გამომდინარე არასასურველია გზის პირას მოყვანილი პროდუქტიც. პედიატრი ეკა უბერი „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, რომ წყალში ტყვიის შემცველობაც საფრთხის შემცველია. „მავნე სურსათმა შესაძლოა სისხლში ტყვიის დონე გაზარდოს. განსაკუთრებით მავნე კი ის სურსათია, რომელიც ტყვიით გაჯერებული წყლით ირწყვება. ტყვიის შემცველობა შესაძლოა მაღალი იყოს ნიადაგშიც, რაც ამ ნიადაგზე მოყვანილ პროდუქტს მავნეს ხდის,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ეკა უბერი. ტყვიის მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობა ახასიათებთ ორსულებს და ადრეული ასაკის ბავშვები მიეკუთვნებიან. ორსულობის პერიოდში დედის სისხლში ტყვიის შემცველობა პირდაპირ გადაეცემა ნაყოფს, რაც შეეხება მცირეწლოვან ბავშვებს, ისინი მოზრდილებთან შედარებით გარემოსთან მეტად მგრძნობიარეები არიან. ეკა უბერის თქმით, ტყვიის დონის მატება პირველ რიგში ბავშვის ნერვულ სისტემას აზიანებს. „ტყვიის მაღალმა შემცველობამ შესაძლოა IQ-ს დაბალი მაჩვენებელი და ნერვული სისტემის სხვადასხვა დაავადებები გამოიწვიოს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბავშვის ჰიპერაქტიურობის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ტყვიით მოწამვლაა,“ - აღნიშნავს ექიმი. როგორ ვებრძოლოთ ორგანიზმში ტყვიის დონის მატებას განვითარებულ ქვეყნებში სისხლში მძიმე მეტალების და განსაკუთრებით ტყვიის შემცველობას აქტიურად აკონტროლებენ. საქართველოში კი, როგორც ჩანს, გარემო პირობები, საკვები პროდუქტი, სამშენებლო მასალა თუ სხვა ფაქტორები განსაკუთრებით საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. საფრთხე მაღალია იმდენად რამდენადაც სისხლში ტყვიის დონის მატების გამომწვევი მიზეზები ნაკლებად კონტროლდება. „ფორტუნა“ რამდენჯერმე ეცადა ჯანდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებას და გარკვევას - არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ორგანიზმში ტყვიის შემცველობას აკონტროლებს, თუმცა უშედეგოდ. მანამ სანამ უცნობია, რა მექანიზმები არსებობს ქვეყანაში მოსახლეობამ სისხლში ტყვიის დონის მატების თავიდან ასაცილებლად, პედიატრი ეკა უბერი უკვე გაჩენილი პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობს. „ორგანიზმში ტყვიის დონის მატება თავიდან რომ ავიცილოთ, აუცილებელია მოსახლეობამ გარემოსგან დაიცვას თავი. სისხლიდან მძიმე მეტალების გამოსადევნად კი დეტოქსიკაციური თერაპია არსებობს. სამწუხაროდ, 100 %-იანი გარანტია არ არსებობს. შესაძლოა, ტყვიამ თავის ცუდი საქმე გააკეთოს და თერაპია დაგვიანებული აღმოჩნდეს,“ - დასძენს ეკა უბერი. გვანცა ბზიავა [gallery ids="149248,149250,149251"] [post_title] => ნელი სიკვდილი - სისხლში ტყვიის დონის მატებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => neli-sikvdili-siskhlshi-tyviis-donis-matebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 14:05:16 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 10:05:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 55 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d7f64ea2d95901aecd41f2362ea46c8d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )