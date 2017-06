საშიში საკვები ზაფხულში – როგორ გადავურჩეთ მოწამვლას     

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => sakvebis-usafrtkhoeba [2] => mowamvla [3] => malfuchebadi-produqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140581 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => sakvebis-usafrtkhoeba [2] => mowamvla [3] => malfuchebadi-produqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140581 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => sakvebis-usafrtkhoeba [2] => mowamvla [3] => malfuchebadi-produqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => sakvebis-usafrtkhoeba [2] => mowamvla [3] => malfuchebadi-produqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140581) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,16701,16700,16699) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140225 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-21 16:50:51 [post_date_gmt] => 2017-06-21 12:50:51 [post_content] => ჰაერი აღარ არის, სუნთქვა მიჭირს, ვიგუდები ... კედლები და ჭერი მიახლოვდება და სადაცაა, კუთხეში მიმიმწყვდევს . სინათლე ვეღარ აღწევს და ჩემს გარშემო სიბნელე და მოახლოებული კედლებია. ჰაერი კი საერთოდ ამოიწურა და ვგრძნობ, ყელი როგორ გამიშრა... - დამშვიდდი, გეჩვენება, ჰაერი საკმარისზე მეტია, - თავს ვიმშვიდებ, მაგრამ არაფერი გამომდის. ვცდილობ, ღრმად ვისუნთქო, მაგრამ უშედეგოდ. ჰაერი არ ჩამდის, პირი გამიშრა, ყლაპვა მიჭირს, ნელ-ნელა თვალებში მიბნელდება, ხელები და ფეხები ბუჟდება, ვკანკალებ... მორჩა, ახლა ნამდვილად წავიქცევი, - ყოველ წამს ვიმეორებ და მოუთმენლად ველოდები, გული როდის წამივა, საღად ვერ ვაზროვნებ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ გონებაზე ვარ, არ წავქცეულვარ. ვიხრჩობი - მინდა ვიყვირო, თუმცა ვერ ვყვირი... ოღონდ ახლა გადავრჩე, - ვფიქრობ გულში და ბოლო წამამდე გადარჩენის იმედს ვებღაუჭები... და ასე გრძელდება დაუსრულებლად... ეს არც საშინელებათა ფილმიდან პასაჟია , არც რაიმე გამოგონილი ამბავი, ეს ძალიან ნაცნობი ვითარებაა მათთვის, ვისაც დახურული სივრცის შიში აქვს და ამ შიშს მუდმივად განიცდიან. კლაუსტროფობია - დახურული სივრცის შიში, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფობიაა. შიში ძირითადად ვლინდება ჩაკეტილ ოთახში, ლიფტში, მეტროში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში, თუმცა პანიკაში ჩასავარდნად დახურული სივრცე სულაც არ არის აუცილებელი, საკმარისია, მოულოდნელად ამინდი შეიცვალოს და მოიღრუბლოს, ხალხით გადაჭედილ ადგილას მოხვდეს, მდინარესა ან ზღვაში ცოტა ღრმად შევიდეს ან თუნდაც თითზე ბეჭედი გაეჭედოს , რომ მაშინვე უჰაერობის შიში ეწყება, ჰგონია, რომ ფილტვებში ჰაერი ბოლომდე აღარ ჩადის, იწყებს ღრმად სუნთქვას, ნერვიულობის ნიადაგზე შინაგანი კანკალი ეწყება, თვალებში უბნელდება , გულის წასვლის შეგრძნება აქვს და ჰგონია, რომ ცოტაც და გაიგუდება . ასეთ დროს კლაუსტროფობს გული ერთადერთი მიზეზით შეიძლება წაუვიდეს და ეს მიზეზი ისევ ის ფობიაა, რომელიც მას აკონტროლებს. ყოველ საღამოს 7 საათზე მგონია, რომ იგივე განმეორდება მაგდა ვეკუა 15 წლის იყო, როდესაც პირველად მანქანაში ცუდად გახდა, მას შემდეგ დახურული სივრცის შიში აქვს და ამ ფობიისგან თავის დაღწევას ვერაფრით ახერხებს. „ოჯახთან ერთად მანქანით სოფელში მივდიოდი. მანქანაში ბევრნი ვისხედით და ხმაური იყო, ამ დროს ვიგრძენი რომ ვეღარ ვსუნთქავდი, პანიკაში ჩავვარდი, ვიგუდები-მეთქი , ვყვიროდი, სასწრაფოდ გადმომიყვანეს მანქანიდან, წყალი სახეზე მომასხეს , მამშვიდებდნენ, რამდენიმე წუთის მერე მდგომარეობიდან გამოვედი. კარგად მახსოვს, საღამოს 7 საათი იყო, ამ დღის მერე, ყოველ საღამოს 7 საათზე თუ სადმე ტრანსპორტით მივდივარ, მგონია, რომ ვერ ვსუნთქავ. ამ შემთხვევის შემდეგ ვეღარ ვჩერდები ხალხმრავალ ადგილებში, საოცრად მეშინია მარტო მგზავრობის, ლიფტის, სიბნელის. შეტევის დროს ვცდილობ, თავი ხელში ავიყვანო, მაგრამ არ გამომდის,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ მაგდა. მაგდას მსგავსად კლაუსტროფობია პირველად ტრანსპორტით მგზავრობისას გამოუვლინდა ეკა ჭანკვეტაძესაც . თბილისიდან იმერეთში მიდიოდა, გვირაბში შესვლისას სუნთქვა გაუჭირდა და პანიკაში ჩავარდა. „12 წლის ვიყავი, ტრანსპორტი გვირაბში რომ შევიდა, მივხვდი, ვეღარ ვსუნთქავდი. შფოთვა დამეწყო, საშინელი შეგრძნება იყო, გვირაბიდან რომ გამოვედით, ამოვისუნთქე. მას შემდეგ შიშები მაქვს. ელემენტარულად ბეჭედი რომ გამეჭედოს თითზე, მგონია, რომ დავიხრჩობი. დახურულ ოთახში ჩვეულებრივად ვჩერდები, მაგრამ საკმარისია, გავიგო, რომ ოთახის კარი ჩაკეტილია და გარეთ ვერ გავალ, მაშინვე საშინელი პანიკა მეწყება,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ეკა. აღნიშნული ფობიით უამრავი ადამიანი იტანჯება. თეორიულად ყველა კლაუსტროფობმა იცის, რომ მათი შიში უსაფუძვლოა და ბეჭდის თითზე გაჭედვით , ლიფტში რამდენიმე წუთიანი გაჩერებითა თუ მიწისქვეშა გადასასვლელში გადასვლით ადამიანი არ გაიგუდება , თუმცა, ფაქტის წინაშე დადგომის დროს, ემოციებს ვერ აკონტროლებენ და ყოველ ჯერზე პანიკაში ვარდებიან. რა იწვევს კლაუსტროფობიას კლაუსტროფობია ფსიქოლოგიური დაავადებაა, ყველა ადამიანში სხვადასხვა დროს ვლინდება და მისი გამომწვევი მიზეზებიც განსხვავებულია. როგორც „ფორტუნასთან“ ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა ამბობს, კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები ძირითადად ღრმა ბავშვობაში დევს და თითოეული შემთხვევა ცალკე განსახილველია. „ კლაუსტროფობიის მიზეზი შესაძლოა, იყოს სამშობიარო ტრამვა . თუ დედას მშობიარობა გაუხანგრძლივდა, ბავშვს დიდხანს მოუწია მუცლად გაჩერება და გაუჭირდა გამოსვლა, ბავშვის ქვეცნობიერს ეს კარგად ახსოვს და რაღაც ასაკში მსგავს გარემოში მოხვედრისას ეს ტრამვა თავს ახსენებს, მსგავსი გარემო კი დახურული სივრცეა. გარდა ამისა, კლაუსტროფობიის მიზეზი შეიძლება, იყოს ოჯახური კონფლიქტიც. ყველა ფობია უსაფრთხოებასთან მიდის, მცირეწლოვანისთვის კი უსაფრთხოება დედა და მამაა და, თუ ოჯახში კონფლიქტია, ბავშვი თავს დაცულად ვერ გრძნობს, შიშები ეწყება, ეს ყველაფერი კი ზრდასრულობაში ფობიის სახით იჩენს თავს. კლაუსტროფობია შესაძლოა იყოს გენეტიკურიც. გენეტიკურად ბავშვს ბევრი რამ გადაეცემა, განსაკუთრებით შიში,“ - ამბობს ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა. მარინა კაჭარავას მსგავსად კლაუსტროფობიის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად ბავშვობისდროინდელ ტრავმას ასახელებს ფსიქოლოგი თეა გოგოტიშვილიც , თუმცა, მისი თქმით, გარდა ბავშვობის ტრავმისა , შესაძლოა, ადამიანს უკვე ცნობიერ ასაკში მოუხდა რაღაც ტრავმის გადატანა და ამის შემდეგ დაეწყო შიშები. „აუცილებელი არ არის, რომ ადამიანი ფიზიკურად დახშულ სივრცეში მოხვდეს და ამ სივრციდან გაუსვლელობის შიში განიცადოს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ცხოვრებისეული გამოცდილება ადამიანს მართლაც ჩიხის მდგომარეობას უქმნის და აგრძნობინებს, რომ ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ არსებობს, ეს ფიქსირდება გონებაში და შემდგომ ასეთ სივრცობრივ რეალობაში განზოგადდება ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან თეა გოგოტიშვილი. კლაუსტროფობია ყველა ადამიანს სხვადასხვა ფორმებში აქვს. ზოგს შეიძლება, გამწვავებულ ფორმებში ჰქონდეს, ზოგს კი შედარებით მარტივად, თუმცა დახურული სივრცის შიშს შესაძლოა, სხვა შიშებიც ახლდეს თან - წყლის შიში, სიმაღლის შიში. ყველაფერი ერთად კი ადამიანს გამუდმებით დისკომფორტს უქმნის და მის ნერვულ სისტემას ანგრევს. როგორ დავამარცხოთ კლაუსტროფობია კლაუსტროფობიის დამარცხების რამდენიმე გზა არსებობს. ადამიანმა ფობია შეიძლება, სხვების დახმარების გარეშე დაამარცხოს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს შიშზე გაბატონება უჭირთ, ამიტომ ფობიისგან გათავისუფლების საუკეთესო გზა - ფსიქოთერაპიაა. „ კლაუსტროფობიის დასამარცხებლად აუცილებელია, გავიხსენოთ, საიდან მოდის შიში, გავაცნობიეროთ და გავბატონდეთ მასზე. შიში რატომ აშინებს ადამიანს? იმიტომ, რომ ის ჩვენში შემოიჭრება და მთლიანად გვაკონტროლებს, როდესაც მე ვაკონტროლებ მას, ამ შემთხვევაში, მე შიშის აღარ მეშინია. არსებობს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია, რომელიც მთლიანად სხეულზე მუშაობს და ეს შიში სხეულიდან გამოჰყავს. ბევრი გზა არსებობს. გართულებულ ფორმებში ზოგჯერ ფსიქიატრიც ერთვება, მაგრამ ძირითადად ფსიქოთერაპიაც საკმარისია ნებისმიერი ფობიის და მათ შორის კლაუსტროფობიის დასამარცხებლად,“ - ამბობს ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა. ფსიქოლოგი თეა გოგოტიშვილი „ფორტუნასთან“ კლაუსტროფობიისგან გათავისუფლების 3 ძირითად წინაპირობას ასახელებს: „ კლაუსტროფობები ხშირად ამ მდგომარეობას მორგებულები არიან. პირველ რიგში აუცილებელია, ადამიანს ჰქონდეს ამ შიში გადალახვის შინაგანი ნება, მეორე - პაციენტს უნდა ჰქონდეს შინაგანი რესურსი ფობიასთან საბრძოლველად და მის დასამარცხებლად და მესამე - დასახმარებლად უნდა მიმართოს მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტ,“ - განმარტავს ფსიქოლოგი რაც შეეხება, კლაუსტროფობიის საკუთარი ძალებით დამარცხების მცდელობას, გოგოტიშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში ადამიანი აუცილებელია, შიშს კი არ გაექცეს, პირიქით მიუახლოვდეს მას. „თუ ადამიანს ამ ფობიის დამარცხების მცდელობა ექნება, ის ამას მიაღწევს კიდეც. შიშს არ უნდა დავემალოთ, პირიქით, ეტაპობრივად უნდა მივუახლოვდეთ. ადამიანმა ჯერ უნდა გააცნობიეროს, მართლა სარისკოა თუ არა დახურული სივრცე, შემდეგ უნდა დასახოს გამოსავალი და როდესაც თითოეული რისკიდან გააზრებული გამოსავალი ექნება, ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ შიშს თავს დააღწევს, უნდა შეეხო, იმისთვის, რომ დაძლიო," - 
გვანცა ბზიავა რა იწვევს კლაუსტროფობიას და როგორ დავამარცხოთ ის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bechedi-rom-gamechedos-titze-mgonia-rom-davikhrchobi-ra-iwvevs-klaustrofobias-da-rogor-davamarckhot-is [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 16:50:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 12:50:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139924 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-20 13:39:16 [post_date_gmt] => 2017-06-20 09:39:16 [post_content] => დილით მეტროსადგურ „ვაგზლის მოედანზე“ ჩასვლა თუ არა, გაჩერება მაინც შეუძლებელია, განსაკუთრებით საბურთალოს ხაზის ტერიტორიაზე. მატარებლის მომლოდინე ხალხით სავსე ბაქანი ისე, რომ ნემსი ვერ ჩავარდება, ლამის პირდაპირი მნიშვნელობით. ხალხი ემატება, მატარებელი კი არ ჩანს. წუთები გადის და სულ უფრო მეტი მგზავრი გროვდება, უკვე ბაქანზე ჩასასვლელი კიბეებიც ხალხითაა სავსე. მატარებელი რომც შემოვიდეს, იქიდან გამოსული ხალხი სად უნდა წავიდეს, კაცმა არ იცის. „საათი დავინიშნე, უკვე 16 წუთია, მატარებელი არ მოსულა,“ - ამბობს ერთ-ერთი მგზავრი წინიდან. კიბეზე ლოდინი ახლა უპირატესობად ითვლება და ქვემოდან მესმის, - „ვინმემ შეხედეთ, რამდენ წუთში მოვა, საერთოდ თუ მოვა“. მატარებლის განრიგის ტაბლოზე მოსვლის დრო საერთოდ ჩამქრალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოლოდინის რეჟიმმა 10 წუთს გადააჭარბა. არადა, პიკის საათია და მეტროს ყველაზე მეტი მგზავრი ამ დროს გადაჰყავს. მით უმეტეს, საბურთალოს ხაზზე, როდესაც მთავარი გამზირი - პეკინის ქუჩა სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ჩაიკეტა და მოსალოდნელი იყო, რომ საბურთალოს ხაზზე მგზავრთა ნაკადი გაიზრდებოდა. მართალია, პირველ ხაზზეც ხალხმრავლობაა, მაგრამ პეკინის დაკეტვის გამო, განსაკუთრებულად პრობლემური მგზავრობა საბურთალოს ხაზზეა და ამას ისიც ემატება, რომ მატარებლების მოძრაობებს შორის ინტერვალი აშკარად გაზრდილია. „დღეს დილით, დაახლოებით, ნახევარი საათი ვცდილობდი მეტროს ვაგონში მოხვედრას. განსაკუთრებულად ბევრი მგზავრი საბურთალოს ხაზზე იყო. ხალხი მხოლოდ ბაქანზე კი არა, მეორე ხაზზე ჩასასვლელი კიბეებიც სავსე იყო. ერთ- ერთი მგზავრი, ახალგაზრდა გოგო, ცუდად გახდა და ხალხის რაოდენობის გამო უკან გასვლაც ვერ მოახერხა,“ - უყვება „ფორტუნას“ ერთ-ერთი მგზავრი. მგზავრების ინფორმაციით, ხალხის ნაკადის მატება მატარებლებს შორის ინტერვალის მატებამაც გამოიწვია. ჩვეულებრივ მატარებლები 3-5 წუთში ერთხელ შემოდიან ბაქანზე, დღეს კი ინტერვალი 10 წუთზე მეტი იყო. მეტროსადგურებში არსებული სიტუაციის გასარკვევად „ფორტუნა“ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს დაუკავშირდა. უწყების პრესსამსახურის ინფორმაციით, მგზავრთა ნაკადი მომატებულია და იგეგმება, როგორც მოძრავი შემადგენლობების დამატება, ასევე მატარებლებს შორის ინტერვალის შემცირება. მათი ინფორმაციით, მეტროს საბურთალოს ხაზს, მგზავრთა ნაკადი გაზრდის გამო კიდევ ერთი მატარებელი დაემატება. მეტროს საბურთალოს ხაზზე დღემდე ექვსი 3-ვაგონიანი შემადგენლობა მოძრაობდა ინტერვალით 4,5-5 წუთი. დღეიდან საბურთალოს ხაზზე 7 მატარებელი იმოძრავებს და ინტერვალიც 25 წამით შემცირდება. ამასთან, სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ მეტროს საბურთალოს ხაზზე დღის განმავლობაში მგზავრთა ნაკადს ისევ დააკვირდებიან და საჭიროების შემთხვევაში, ხაზს კიდევ ერთი სამვაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა დაემატება. ფოტოები "ფორტუნას" მგზავრმა მოაწოდა თამუნა გოგუაძე [post_title] => მეტროშიც "საცობია" - მგზავრობა პიკის საათებში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metroshic-sacobia-mgzavroba-pikis-saatebshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 13:56:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 09:56:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139924 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139748 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-19 17:41:29 [post_date_gmt] => 2017-06-19 13:41:29 [post_content] => „მთელი ბავშვობა მომწონდა ყველაფერი, რაც ქალის მოვლასა და სილამაზეს ეხებოდა. ეს კი ჩემს მშობლებს არ მოსწონდათ. გოგო ვიყავი და დიპლომი როგორ არ უნდა მქონოდა, აბა ისე სახლში ვინ შემიშვებდა?!“ – 24 წლის ნუკი იოსებიძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ ქართველებს განათლებაზე, წარმატებულ კარიერასა და დიპლომზე მცდარი შეხედულება აქვთ. მისი თქმით, ადამიანების დიდ ნაწილს, მათ შორის მის ოჯახის წევრებსაც, ჰგონიათ, რომ წარმატებისკენ გზა იმ სპეციალობებზე ჩაბარებაზე გადის, რომლის დასრულების შემდეგაც უმაღლესი სასწავლებელი დიპლომს გაძლევს. „ჩამაბარებინეს ძალით იურიდულზე. ვიცოდი, რომ ჩემგან იურისტი არასდროს გამოვიდოდა. რადგან მაშინ საკუთარი შემოსავალი არ მქონდა და არც იმის ფინანსები, რომ სტილისტის კერძო კურსი გამევლო, დავთანხმდი მათ მოთხოვნას. დავკარგე 4 წელი. სწავლით არც არასდროს გამოვირჩეოდი, პარალელურად დავიწყე სალონში მუშაობა. გამიჩნდა შემოსავალი. შემდეგ შევისწავლე ეს პროფესია და ახლა ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს. ჩემი მშობლები ბედნიერები არიან - მე მაქვს იურისტის დიპლომი. მაგრამ ვიცი, რომ მას არასდროს გამოვიყენებ,“ - ამბობს ნუკი იოსებიძე. ნუკის მშობლების მსგავსად ჩვენს გარშემო ბევრი ადამიანი ფიქრობს. მათთვის რამდენიმეთვიანი პროგრამებისა და კურსების დამადასტურებელი სერტიფიკატი ხშირად ფარატინა ქაღალდია, დიპლომი აუცილებელია, არგუმენტი კი არის - „რა იცი, რაში დაგჭირდეთ“. განსხვავებულად ფიქრობს თათია არაბული. ის იურიდიულზე მაგისტრატურის განყოფილებაზე სწავლობს. ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ მუშაობა მალევე საჯარო სამსახურში დაიწყო, სადაც დაწინაურებისთვის მაგისტრატურის დამადასტურებელი დიპლომიც სჭირდება. მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ სწავლის გაგრძელებას დოქტურანტურაშის გეგმავს. საჯარო სამსახურში მუშაობა მას სხვა დამატებით საქმიანობას, გარდა აკადემიური მოღვაწეობისა, უკრძალავს. შესაბამისად, ფიქრობს, რომ დამატებითი შემოსავლისთვის მომავალში ლექტორობაც სურს. „ფორტუნა“ დაინტერესდა, ვინ უფრო მეტ ხელფასს იღებს - ადამიანები, რომლებიც უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებს ირჩევებ, იღებენ სხვადასხვა საფეხურის დამადასტურებელ დიპლმობს თუ ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ პროფესიას ეუფლებიან, აქვთ მხოლოდ საშუალო განათლება და აკეთებენ მათთვის სასურველ საქმეს. პოპულალური პროფესიებით დასაქმებულთა ხელფასები ასე გამოიყურება:

კერძო კომპანიის იურისტი ყოველთვიურად - 1000 ლარამდე იღებს.

ეკონომისტის ხელფასი, რომელიც ერთ-ერთ წარმატებულ კომპანიაში მუშაობს - 1250 ლარია.

საშუალოდ ჟურნალისტის ხელფასი 400-იდან - 1000 ლარამდე მერყეობს, არსებობს გამონაკლისები, როცა მათი ხელფასი 1000 ლარსაც აჭარბებს.

საჯარო სამსახურში ხელფასი კი დაბალი და საშუალო რგოლის საქმეზე - 350-იდან 1000 ლარამდე მერყეობს.

კერძო კომპანიებში კონდიტერების ხელფასი - 750-ლარიდან -900 ლარამდე მერყეობს.

მკერავი, რომელიც ფაბრიკაში მუშაობს, თვეში 500 ლარს იღებს. კერძო შეკვეთებზე მომუშავე მკერავის ანაზღაურება კი 500-იდან -800 ლარამდეა.

მშენებლებისა და მშენებლობაზე დასაქმებულთა ხელფასები კი კვალფიციკაციისა და შესრულებული სამუშაოს მიხედვით 500-იდან 2000 ლარამდე მერყეობს.

დაბალშემოსავლიანი კომპანიების ბუღალტრები ყოველთვიურად 700 ლარამდე ხელფასს იღებენ, მსხვილ კომპანიებში კი მათი ხელფასი 1500 ლარსაც აღწევს.

IT-სპეციალისტის ხელფასები კვალიფიკაციისა და დამქირავებლის გათვალისწინებით 2000 ლარსაც სცდება. შესაძლოა, ასევე მათი ხელფასი 10 000-მდეც იყოს.

სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოების შემსრულებელ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის ხელფასმა აქტიურ სეზონზე, შესაძლოა, 4000 ლარსაც მიაღწიოს.

ფართისა და შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით 500-იდან 1500 ლარამდე მერყეობს ელექტრიკოსის ანაზღაურება.

ექთნები მორიგეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, ხელფასს 500 ლარამდე იღებენ.

წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი, რომელიც დიპლომს, როგორც განათლების დამადასტურებელ ერთადერთ დოკუმენტად აღიქვამს, ნელ-ნელა ირღვევა, პროფესიული განათლება ქვეყანაში ნელ-ნელა პოპულალური ხდება, თუმცა სხვადასხვა პროფესიებზე ჩაბარების მსურველთა რიცხვი ჯერ ისევ დაბალია. ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლება ცუდია ან გამოუყენებადი, მთავარი პრობლემა ის არის, უმაღლესი განათლების მიღება როგორ ხდება, რა რესურსი იხარჯება ამისთვის, რა მიზანი აქვს განათლების მიმღებს მაშინ, როდესაც პროფესიული განათლება, ნაკლები ხარჯით უფრო კარგ შედეგს იძლევა.[post_title] => ხელოსანი - 4 ათასი ლარი, იურისტი - 1000 ლარი - ანაზღაურება ქართულ ბაზარზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => umaghlesi-tu-profesiuli-ganatleba-rodis-ufro-mets-gvikhdian-damsaqmeblebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 10:43:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 06:43:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140225 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-21 16:50:51 [post_date_gmt] => 2017-06-21 12:50:51 [post_content] => ჰაერი აღარ არის, სუნთქვა მიჭირს,... კედლები და ჭერი მიახლოვდება და სადაცაა, კუთხეში. სინათლე ვეღარ აღწევს და ჩემს გარშემო სიბნელე და მოახლოებული კედლებია. ჰაერი კი საერთოდ ამოიწურა და ვგრძნობ, ყელი როგორ გამიშრა... - დამშვიდდი, გეჩვენება, ჰაერი საკმარისზე მეტია, - თავს ვიმშვიდებ, მაგრამ არაფერი გამომდის. ვცდილობ, ღრმად ვისუნთქო, მაგრამ უშედეგოდ. ჰაერი არ ჩამდის, პირი გამიშრა, ყლაპვა მიჭირს, ნელ-ნელა თვალებში მიბნელდება, ხელები და ფეხები ბუჟდება, ვკანკალებ... მორჩა, ახლა ნამდვილად წავიქცევი, - ყოველ წამს ვიმეორებ და მოუთმენლად ველოდები, გული როდის წამივა, საღად ვერ ვაზროვნებ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ გონებაზე ვარ, არ წავქცეულვარ. ვიხრჩობი - მინდა ვიყვირო, თუმცა ვერ ვყვირი... ოღონდ ახლა გადავრჩე, - ვფიქრობ გულში და ბოლო წამამდე გადარჩენის იმედს ვებღაუჭები... და ასე გრძელდება დაუსრულებლად...ეს არც საშინელებათა ფილმიდან, არც რაიმე გამოგონილი ამბავი, ეს ძალიან ნაცნობი ვითარებაა მათთვის, ვისაც დახურული სივრცის შიში აქვს და ამ შიშს მუდმივად განიცდიან.- დახურული სივრცის შიში, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფობიაა. შიში ძირითადად ვლინდება ჩაკეტილ ოთახში, ლიფტში, მეტროში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში, თუმცა პანიკაში ჩასავარდნად დახურული სივრცე სულაც არ არის აუცილებელი, საკმარისია, მოულოდნელად ამინდი შეიცვალოს და მოიღრუბლოს, ხალხით გადაჭედილ ადგილას მოხვდეს, მდინარესა ან ზღვაში ცოტა ღრმად შევიდეს ან თუნდაც თითზე ბეჭედი, რომ მაშინვე უჰაერობის შიში ეწყება, ჰგონია, რომ ფილტვებში ჰაერი ბოლომდე აღარ ჩადის, იწყებს ღრმად სუნთქვას, ნერვიულობის ნიადაგზე შინაგანი კანკალი ეწყება, თვალებში, გულის წასვლის შეგრძნება აქვს და ჰგონია, რომ ცოტაც და. ასეთ დროსგული ერთადერთი მიზეზით შეიძლება წაუვიდეს და ეს მიზეზი ისევ ის ფობიაა, რომელიც მას აკონტროლებს.მაგდა ვეკუა 15 წლის იყო, როდესაც პირველად მანქანაში ცუდად გახდა, მას შემდეგ დახურული სივრცის შიში აქვს და ამთავის დაღწევას ვერაფრით ახერხებს.„ოჯახთან ერთად მანქანით სოფელში მივდიოდი. მანქანაში ბევრნი ვისხედით და ხმაური იყო, ამ დროს ვიგრძენი რომ ვეღარ ვსუნთქავდი, პანიკაში ჩავვარდი,, ვყვიროდი, სასწრაფოდ გადმომიყვანეს მანქანიდან, წყალი სახეზე, მამშვიდებდნენ, რამდენიმე წუთის მერე მდგომარეობიდან გამოვედი. კარგად მახსოვს, საღამოს 7 საათი იყო, ამ დღის მერე, ყოველ საღამოს 7 საათზე თუ სადმე ტრანსპორტით მივდივარ, მგონია, რომ ვერ ვსუნთქავ. ამ შემთხვევის შემდეგ ვეღარ ვჩერდები ხალხმრავალ ადგილებში, საოცრად მეშინია მარტო მგზავრობის, ლიფტის, სიბნელის. შეტევის დროს ვცდილობ, თავი ხელში ავიყვანო, მაგრამ არ გამომდის,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ მაგდა. მაგდას მსგავსად კლაუსტროფობია პირველად ტრანსპორტით მგზავრობისას გამოუვლინდა ეკა. თბილისიდან იმერეთში მიდიოდა, გვირაბში შესვლისას სუნთქვა გაუჭირდა და პანიკაში ჩავარდა. „12 წლის ვიყავი, ტრანსპორტი გვირაბში რომ შევიდა, მივხვდი, ვეღარ ვსუნთქავდი. შფოთვა დამეწყო, საშინელი შეგრძნება იყო, გვირაბიდან რომ გამოვედით, ამოვისუნთქე. მას შემდეგ შიშები მაქვს. ელემენტარულად ბეჭედი რომთითზე, მგონია, რომ დავიხრჩობი. დახურულ ოთახში ჩვეულებრივად ვჩერდები, მაგრამ საკმარისია, გავიგო, რომ ოთახის კარი ჩაკეტილია და გარეთ ვერ გავალ, მაშინვე საშინელი პანიკა მეწყება,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ეკა. აღნიშნული ფობიით უამრავი ადამიანი იტანჯება. თეორიულად ყველაიცის, რომ მათი შიში უსაფუძვლოა და ბეჭდის თითზე, ლიფტში რამდენიმე წუთიანი გაჩერებითა თუ მიწისქვეშა გადასასვლელში გადასვლით ადამიანი არ, თუმცა, ფაქტის წინაშე დადგომის დროს, ემოციებს ვერ აკონტროლებენ და ყოველ ჯერზე პანიკაში ვარდებიან.კლაუსტროფობია ფსიქოლოგიური დაავადებაა, ყველა ადამიანში სხვადასხვა დროს ვლინდება და მისი გამომწვევი მიზეზებიც განსხვავებულია. როგორც „ფორტუნასთან“ ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა ამბობს,გამომწვევი მიზეზები ძირითადად ღრმა ბავშვობაში დევს და თითოეული შემთხვევა ცალკე განსახილველია.მიზეზი შესაძლოა, იყოს სამშობიარო. თუ დედას მშობიარობა გაუხანგრძლივდა, ბავშვს დიდხანს მოუწია მუცლად გაჩერება და გაუჭირდა გამოსვლა, ბავშვისეს კარგად ახსოვს და რაღაც ასაკში მსგავს გარემოში მოხვედრისას ესთავს ახსენებს, მსგავსი გარემო კი დახურული სივრცეა. გარდა ამისა,მიზეზი შეიძლება, იყოს ოჯახური კონფლიქტიც. ყველა ფობია უსაფრთხოებასთან მიდის,კი უსაფრთხოება დედა და მამაა და, თუ ოჯახში კონფლიქტია, ბავშვი თავს დაცულად ვერ გრძნობს, შიშები ეწყება, ეს ყველაფერი კი ზრდასრულობაში ფობიის სახით იჩენს თავს. კლაუსტროფობია შესაძლოა იყოს გენეტიკურიც. გენეტიკურად ბავშვს ბევრი რამ გადაეცემა, განსაკუთრებით შიში,“ - ამბობს ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა. მარინა კაჭარავას მსგავსადგამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზადტრავმას ასახელებს ფსიქოლოგი თეა, თუმცა, მისი თქმით, გარდა ბავშვობის, შესაძლოა, ადამიანს უკვე ცნობიერ ასაკში მოუხდა რაღაც ტრავმის გადატანა და ამის შემდეგ დაეწყო შიშები. „აუცილებელი არ არის, რომ ადამიანი ფიზიკურად დახშულ სივრცეში მოხვდეს და ამ სივრციდან გაუსვლელობის შიში განიცადოს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ცხოვრებისეული გამოცდილება ადამიანს მართლაც ჩიხის მდგომარეობას უქმნის და აგრძნობინებს, რომ ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ არსებობს, ეს ფიქსირდება გონებაში და შემდგომ ასეთრეალობაში,“ - ამბობს „ფორტუნასთან თეა გოგოტიშვილი. კლაუსტროფობია ყველა ადამიანს სხვადასხვა ფორმებში აქვს. ზოგს შეიძლება, გამწვავებულ ფორმებში ჰქონდეს, ზოგს კი შედარებით მარტივად, თუმცა დახურული სივრცის შიშს შესაძლოა, სხვაახლდეს თან - წყლის შიში, სიმაღლის შიში. ყველაფერი ერთად კი ადამიანს გამუდმებით დისკომფორტს უქმნის და მის ნერვულ სისტემას ანგრევს.დამარცხების რამდენიმე გზა არსებობს. ადამიანმა ფობია შეიძლება, სხვების დახმარების გარეშე დაამარცხოს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს შიშზე გაბატონება უჭირთ, ამიტომგათავისუფლების საუკეთესო გზა - ფსიქოთერაპიაა. „დასამარცხებლად აუცილებელია, გავიხსენოთ, საიდან მოდის შიში, გავაცნობიეროთ დამასზე. შიში რატომ აშინებს ადამიანს? იმიტომ, რომ ის ჩვენში შემოიჭრება და მთლიანად გვაკონტროლებს, როდესაც მე ვაკონტროლებ მას, ამ შემთხვევაში, მე შიშის აღარ მეშინია. არსებობს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია, რომელიც მთლიანად სხეულზე მუშაობს და ეს შიში სხეულიდან გამოჰყავს. ბევრი გზა არსებობს. გართულებულ ფორმებში ზოგჯერერთვება, მაგრამ ძირითადადსაკმარისია ნებისმიერი ფობიის და მათ შორისდასამარცხებლად,“ - ამბობს ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა. ფსიქოლოგი თეა გოგოტიშვილი „ფორტუნასთან“გათავისუფლების 3 ძირითად წინაპირობას ასახელებს: „ხშირად ამ მდგომარეობასარიან. პირველ რიგში აუცილებელია, ადამიანს ჰქონდეს ამ შიში გადალახვის შინაგანი ნება, მეორე - პაციენტს უნდა ჰქონდეს შინაგანი რესურსი ფობიასთან საბრძოლველად და მის დასამარცხებლად და მესამე - დასახმარებლად უნდა მიმართოს მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტ,“ - განმარტავს ფსიქოლოგი რაც შეეხება,საკუთარი ძალებით დამარცხების მცდელობას, გოგოტიშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში ადამიანი აუცილებელია, შიშს კი არ გაექცეს, პირიქით მიუახლოვდეს მას.„თუ ადამიანს ამ ფობიის დამარცხების მცდელობა ექნება, ის ამას მიაღწევს კიდეც. შიშს არ უნდა დავემალოთ, პირიქით, ეტაპობრივად უნდა მივუახლოვდეთ. ადამიანმა ჯერ უნდა გააცნობიეროს, მართლა სარისკოა თუ არა დახურული სივრცე, შემდეგ უნდა დასახოს გამოსავალი და როდესაც თითოეული რისკიდან გააზრებული გამოსავალი ექნება, ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ შიშს თავს დააღწევს, უნდა შეეხო, იმისთვის, რომ დაძლიო,“ - აღნიშნავს თეა გოგოტიშვილი. მანამ, სანამ კლაუსტროფობიას საკუთარი ძალებითა თუ ფსიქოლოგების დახმარებით დაამარცხებთ, დახურულ სივრცეში მოხვედრის დროს, გახსოვდეთ: 1. ისუნთქეთ სწორად - ცხვირით შესუნთქვა, პირით ამოსუნთქვა. 2. ადევნეთ სხეულს თვალყური, სხეულთან კონტაქტი ამ დროს უმნიშვნელოვანესია. 3. წინასწარ მოემზადეთ, რომ სარისკო აზრები აუცილებლად წამოვა და თქვენ ამ სარისკოგამოსავალი უკვე გააზრებული უნდა გქონდეთ.[post_title] => ბეჭედი რომ გამეჭედოს თითზე, მგონია, რომ დავიხრჩობი - რა იწვევს კლაუსტროფობიას და როგორ დავამარცხოთ ის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bechedi-rom-gamechedos-titze-mgonia-rom-davikhrchobi-ra-iwvevs-klaustrofobias-da-rogor-davamarckhot-is [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 16:50:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 12:50:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 19 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fba5d9d200b75398dc8a997a67b94cb1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )