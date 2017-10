საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 938,3 ლარს გაუტოლდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasaqmeba [1] => khelfasi [2] => biznes-seqtori [3] => mrewveloba [4] => kavshirgabmuloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169955 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasaqmeba [1] => khelfasi [2] => biznes-seqtori [3] => mrewveloba [4] => kavshirgabmuloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169955 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2390 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dasaqmeba [1] => khelfasi [2] => biznes-seqtori [3] => mrewveloba [4] => kavshirgabmuloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dasaqmeba [1] => khelfasi [2] => biznes-seqtori [3] => mrewveloba [4] => kavshirgabmuloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169955) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16285,2390,18989,2598,16796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169948 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-02 12:35:45 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:35:45 [post_content] => ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2016 წელს გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12,5%-ით გაიზარდა და 64.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2016 წელს მისი მოცულობა 34,2 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 13,9%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიდის მაჩვენებელს. 2016 წელს მთლიანი ბრუნვის 44,1% მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 21,9% - საშუალო, ხოლო 34,0% - მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 41,6%, საშუალოზე - 25,1%, ხოლო მცირე ბიზნესზე - 33,3%. საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 2016 წლის განმავლობაში 45.3 მლრდ. ლარი (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10,1%-ით მეტი), ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა - 28,2 მლრდ. ლარი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8,8 %-ით მეტი). 2016 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 666,8 ათასი კაცით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 6,4%-ით აღემატება. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 39,8% ქალია, ხოლო 60,2% - კაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 32,7% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 21,3% - საშუალო, ხოლო დარჩენილი 46,0% - მცირე ბიზნესზე. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 620,1 ათასი კაცი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით - 6,1%-ით მეტი). საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე - 7022,2 მლნ. ლარია (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10,9 %-ით მეტი). გასულ წელს ბიზნესმა 666 800 ადამიანი დაასაქმა

ფრანგულმა გამოცემა "L'Equipe"-მა მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების ხუთეული შეადგინა.

5 კაცი, ვისაც ყველაზე დიდი ხელფასი აქვს

ფრანგულმა გამოცემა "L'Equipe"-მა მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების ხუთეული შეადგინა. ამ სიაში ნეიმარი პირველი მაინც არ არის. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ტოპ ხუთეული საგრძნობლად შეიცვალა. მასში უკვე აღარ შედიან კრიშტიანო რონალდო, გარეთ ბეილი და ჰალკი. ნეიმარმა გასულ წელთან შედარებით რეიტინგში ზემოთ აინაცვლა, თუმცა იგი პირველ ადგილს პსჟ-ში თავისი სარეკორდო ტრანსფერის შემდეგაც ვერ შესწვდა. მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი კარლოს ტევესია, რომელიც ჩინეთში ოქროში ჩასვეს, თუმცა გავრცელებული ცნობებით, ამ გადაწყვეტილებას ნანობენ. კარლოს ტევესი - 38 მლნ ევრო შანხაი შენხუა ნეიმარი - 36,8 მლნ ევრო პსჟ ესეკიელ ლავეცი - 26,5 მლნ ევრო ჰებეი ჩაინა ოსკარი - 25 მლნ ევრო შანხაი ტელეისი ლიონელ მესი - 25 მლნ ევრო ბარსელონა

საქართველოში საწარმოთა ბრუნვა 14%-ით არის გაზრდილი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის აგვისტოში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.3%-ს შეადგენს, ხოლო 2017 წლის 8 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.7 პროცენტი შეადგინა. საქსტატის ცნობითვე, 2017 წელს საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოთა ბრუნვა (რომლებზე დაკვირვებაც ხდება ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად) გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით აგვისტოში 14%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის აგვისტოში მშპ-ს მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში:

დამამუშავებელი მრეწველობა - ზრდა 6.9%;

სასტუმროები და რესტორნები - ზრდა 18.5%;

ოპერაციები უძრავი ქონებით - ზრდა 7.8%.

ფეროშენადნობის ექსპორტი 134%-ით; აზოტოვანი სასუქების ექსპორტი 84%-ით; სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 65%-ით; ღვინის ექსპორტი 58%-ით; სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 29%-ით; მინერალური წყლების ექსპორტი 23%-ით.

2016 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 666,8 ათასი კაცით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 6,4%-ით აღემატება. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 39,8% ქალია, ხოლო 60,2% - კაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 32,7% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 21,3% - საშუალო, ხოლო დარჩენილი 46,0% - მცირე ბიზნესზე. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 620,1 ათასი კაცი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით - 6,1%-ით მეტი). საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე - 7022,2 მლნ. ლარია (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10,9 %-ით მეტი).

2017 წლის აგვისტოში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა და აღნიშნული სექტორების მიერ გამოშვებული პროდუქციის ექსპორტის ზრდამ.[post_title] => საქართველოში საწარმოთა ბრუნვა 14%-ით არის გაზრდილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-sawarmota-brunva-14-it-aris-gazrdili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 12:21:15 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 08:21:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169177 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169948 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-02 12:35:45 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:35:45 [post_content] =>სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2016 წელს მისი მოცულობა 34,2 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 13,9%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიდის მაჩვენებელს.საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 2016 წლის განმავლობაში 45.3 მლრდ. ლარი (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10,1%-ით მეტი), ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა - 28,2 მლრდ. ლარი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8,8 %-ით მეტი).[post_title] => გასულ წელს ბიზნესმა 666 800 ადამიანი დაასაქმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gasul-wels-biznesma-666-800-adamiani-daasaqma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 12:35:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 08:35:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 120 [max_num_pages] => 40 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4852bf943a7c13b283d0311f206e66f9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )