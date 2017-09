„სასიკვდილო შიმშილობა“ და მთავრობის პიკეტირება – „ქართული მარშის“ ახალი გეგმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sandro-bregadze [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162201 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sandro-bregadze [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162201 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6260 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sandro-bregadze [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => qartuli-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sandro-bregadze [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => qartuli-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162201) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17579,6260,14366) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148437 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-24 10:48:58 [post_date_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content] => აღმაშენებლის გამზირზე აქციის დროს ქალის დაშავების ფაქტზე შსს-მ საქმე აღძრა. როგორც „ფორტუნას“ უწყებაში განუცხადეს, გამოძიება სსკ 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. აქციაზე "არა რუსულ ფაშიზმს" ერთ-ერთ მანიფესტანტს თავის არეში, სავარაუდოდ, კონტრაქციის მონაწილეებისგან ნასროლი ბლაგვი საგანი მოხვდა. ის ტვინის შერყევის დიაგნოზით წარმომადგენლებმა ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში მოათავსეს. „ქართული მარშის“ მხარდამჭერებმა ”ევროპული საქართველოს” აქციის მონაწილეებს გუშინ გამართულ აქციაზე კვერცხები, წყლის ბოთლები და ცოცხები ესროლეს, ინციდენტი რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პასტერის ქუჩაზე „ქართული მარშის“ მხარდამჭერები იყვნენ მობილიზებული. პოლიციამ არ მისცა მათ საშუალება, აღმაშენებლის გამზირზე ”ევროპული საქართველოს” წევრების მიერ გამართულ მსვლელობას შეერთებოდნენ და სერიოზულ ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. ”ევროპული საქართველოს” აქცია ევროკავშირის ჰიმნით მარჯანიშვილის მოედანთან დასრულდა. [post_title] => აქციაზე ქალის დაშავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა გუშინ აღმაშენებლის გამზირზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqciaze-qalis-dashavebis-faqtze-gamodzieba-daiwyo-ra-mokhda-gushin-aghmasheneblis-gamzirze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 10:48:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148437 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139317 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:18:38 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:18:38 [post_content] => პარლამენტმა „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით, პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შეჩერდება, კანონის იმ რეგულაციის მოქმედება, რომელიც მიწის ფლობასთან დაკავშირებით უცხოელების უფლებებს განსაზღვრავს. რაც იმას ნიშნავს, რომ უცხოელები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს ვეღარ შეიძენენ. ინიციატივის თანახმად, მორატორიუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებამდე იმოქმედებს. თუმცა, პრეზიდენტი მიწების გაყიდვის აკრძალევის შინაარსს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა მედიასთან ერთი კვირის წინ განაცხადა. "მიწა არ გაიყიდება დაახლოებით ისე ჟღერს, როგორც ”იყიდება საქართველო”. მიწის გაყიდვას ბუნებრივია ხელს მეც არ მოვაწერ, მაგრამ მიწის არ გაყიდვა კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, თუ როგორ მომცემ შენ მე შესაძლებლობას და როგორ ამათვისებინებ", - განაცხადა მარგველაშვილმა და აღნიშნა, რომ მიწის მოვლა ძალიან რთული საქმეა, რასაც საკუთარ თავზე ცდის. [post_title] => უცხოელები ქართულ მიწებს ვეღარ შეიძენენ, თუ პრეზიდენტი კანონს ხელს მოაწერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckhoelebi-qartul-miwebs-veghar-sheidzenen-tu-prezidenti-kanons-khels-moawers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 11:18:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 07:18:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137191 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 13:38:05 [post_date_gmt] => 2017-06-08 09:38:05 [post_content] => სასოფლო–სამეურნეო მიწების გასხვისებაზე მორატორიუმი გამოცხადდება. ამის შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ განაცხადა. მისი თქმით, მონატორიუმის გამოცხადებული კონსტიტუციური ცვლილებების ამოქმედებამდე იქნება. „მორატორიუმთან დაკავშირებულ კანონპროექტს, პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ამ დროში, სასოფლო–სამეურნეო მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ყოველგვარი გასხვისება შეჩერებული იქნება. მოკლე ვადაში, ორგანულ კანონში შემუშავდება ის ცვლილებები, რომლებიც კონსტიტუციაში დაგეგმილ ჩანაწერთან იქნება შესაბამისობაში“, – განაცხადა ეკა ბესელიამ. ქართული მიწა უცხოელებზე აღარ გასხვისდება – ამის შესაბამისი დებულება კონსტიტუციაში იქნება ჩაწერილი. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გადაწყვეტილება მოსახლეობის და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, უმრავლესობამ, სამთავრობო გუნდმა და პრემიერ-მინისტრმა ერთსულოვნად მიიღეს. „კონსტიტუციაში გაკეთდება მკაფიო ჩანაწერი, ქართული მიწა საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებზე აღარ გაიყიდება და დარჩება საქართველოს სახელმწიფოს, მისი მოქალაქეების და მათი აგერთიანებების საკუთრებაში,“- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, გადაწყვეტილება განიხილეს ეკონომიკურ ჭრილშიც და მიწის გასხვისების წვლილი ეკონომიკის ზრდასა და ინვესტიციების მოზიდვაში არის ძალიან მცირე. ამ საკითხზე დღეს პრემიერმა მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე, საკუთრების უფლება შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ, საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანებას, სახელმწიფოსა და თვითმმართველ ერთეულს. https://www.youtube.com/watch?v=0C8iHQ-fkX4 [post_title] => ქართულ მიწას კონსტიტუციურ ცვლილებამდე მორატორიუმი დაიცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartul-miwas-konstituciur-cvlilebamde-moratoriumi-daicavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 13:38:45 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 09:38:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137191 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148437 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-24 10:48:58 [post_date_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content] => აღმაშენებლის გამზირზე აქციის დროს ქალის დაშავების ფაქტზე შსს-მ საქმე აღძრა. როგორც „ფორტუნას“ უწყებაში განუცხადეს, გამოძიება სსკ 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. აქციაზე "არა რუსულ ფაშიზმს" ერთ-ერთ მანიფესტანტს თავის არეში, სავარაუდოდ, კონტრაქციის მონაწილეებისგან ნასროლი ბლაგვი საგანი მოხვდა. ის ტვინის შერყევის დიაგნოზით წარმომადგენლებმა ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში მოათავსეს. „ქართული მარშის“ მხარდამჭერებმა ”ევროპული საქართველოს” აქციის მონაწილეებს გუშინ გამართულ აქციაზე კვერცხები, წყლის ბოთლები და ცოცხები ესროლეს, ინციდენტი რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პასტერის ქუჩაზე „ქართული მარშის“ მხარდამჭერები იყვნენ მობილიზებული. პოლიციამ არ მისცა მათ საშუალება, აღმაშენებლის გამზირზე ”ევროპული საქართველოს” წევრების მიერ გამართულ მსვლელობას შეერთებოდნენ და სერიოზულ ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. ”ევროპული საქართველოს” აქცია ევროკავშირის ჰიმნით მარჯანიშვილის მოედანთან დასრულდა. [post_title] => აქციაზე ქალის დაშავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა გუშინ აღმაშენებლის გამზირზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqciaze-qalis-dashavebis-faqtze-gamodzieba-daiwyo-ra-mokhda-gushin-aghmasheneblis-gamzirze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 10:48:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148437 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c03d997f4b1c43130d4fbf86955ec3a3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )