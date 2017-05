სასმელი, მუსკა და საჩუქრები: ხვალ ღვინის ფესტივალი გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => qartuli-ghvino [2] => ghvinis-festivali [3] => mtawmindis-parki [4] => akhali-ghvinis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130439 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => qartuli-ghvino [2] => ghvinis-festivali [3] => mtawmindis-parki [4] => akhali-ghvinis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130439 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => qartuli-ghvino [2] => ghvinis-festivali [3] => mtawmindis-parki [4] => akhali-ghvinis-festivali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => qartuli-ghvino [2] => ghvinis-festivali [3] => mtawmindis-parki [4] => akhali-ghvinis-festivali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130439) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15677,5777,5786,2035,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128344 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 14:50:21 [post_date_gmt] => 2017-05-07 10:50:21 [post_content] => 20 აპრილიდან დღემდე,თბილისის ქუჩებში ნაგვის დაყრის გამო, „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს. ოქმების უმეტესობა (197 ოქმი) ფიზიკურ პირზეა გამოწერილი, ხოლო 5 იურიდიულ პირზე. დედაქალაქის დანაგვიანებისთვის ინსპექტორების ჯგუფმა სულ 61 უცხოეთის მოქალაქე დააჯარიმა. გამოწერილი ჯარიმების საერთო ღირებულება 21 580 ლარია. მათი უმეტესობა 80 ლარიანია და 2 კგ–მდე მუნიციპალური ნარჩენის დაყრისთვის გამოიწერა. "თბილსერვის ჯგუფის" ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვავების ქუჩაში გადაგდების გამო ჯარიმდებიან. „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით – პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში “თბილსერვის ჯგუფის” ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა – ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-580-lari-nagvis-dayristvis-inspeqtorebma-202-adamiani-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:59:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:59:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128332 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 12:09:58 [post_date_gmt] => 2017-05-07 08:09:58 [post_content] => თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე, ზაფხულიდან მხოლოდ ავტობუსებისთვის ორმხრივი მოძრაობა აღდგება, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მისივე თქმით, ახლახანს დასრულდა კვლევა, რომლის თანახმადაც, მელიქიშვილზე სპეციალურად ავტობუსებისთვის ხაზი მოეწყობა და მასზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს მოძრაობა არ შეეძლებათ. პროექტის დასრულების შემდეგ, ფილარმონიიდან ავტობუსები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ მელიქიშვილის გამზირით იმოძრავებენ და აღარ მოუწევთ ფილარმონიიდან გმირთა მოედანზე ჩასვლა და შემდეგ ვარაზისხევით უნივერსიტეტისკენ გადაადგილება. როგორც „ფორტუნასთვისაა“ ცნობილი, ეს გენერალური გეგმის ერთ-ერთი რეკომენდაციაა. „სწრაფი“ ავტობუსები მელიქიშვილის გარდა სხვა ქუჩებზეც გამოჩნდება. [post_title] => მელიქიშვილის გამზირზე, "სწრაფი ავტობუსები" ორმხრივად იმოძრავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meliqishvilis-gamzirze-swrafi-avtobusebi-ormkhrivad-imodzravebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 12:10:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 08:10:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127929 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 12:51:31 [post_date_gmt] => 2017-05-05 08:51:31 [post_content] => ღვინის ეროვნული სააგენტოს მოწვევით, იაპონელი ღვინის მაგისტრი კენიჩი ოჰაში ქართული ღვინის ბაზრის კვლევის მიზნით საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვია. იაპონელ ღვინის პროფესიონალს თან ახლავს იაპონიის სომელიეთა ასოციაციის ჟურნალის (JSA) წარმომადგენელი, ღვინის მწერალი აკიჰიკო იამამოტო, რომელიც 2018 წელს JSA-ში გამოსაქვეყნებლად ქართულ ღვინოზე ვრცელ სტატიას ამზადებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, კენიჩი ოჰაშიზე ქართულმა ღვინომ განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა. „ქართულ ღვინოზე ფანტასტიური შთაბეჭდილება დამრჩა, ჩემთვის ნამდვილად სამარცხვინოა, რომ აქამდე არ ვიცნობდი ქართულ ღვინოს. იაპონელებს მოსწონდათ საქართველოს ისტორია, მაგრამ ღვინოს არ ვიცნობდით. როდესაც აქ ჩამოვედი უამრავი ინფორმაცია მივიღე, მათ შორის საქართველოს ღვინის 8 000-წლიანი ისტორიის შესახებ. საქართველო ნამდვილად ღვინის პირველი მწარმოებელია, რის გამოც პატივისცემას იმსახურებს. ასევე საინტერესოა ჯიშების მრავალფეროვნება. მოხარული ვარ აქ ყოფნით, ჩემი აზრით ქართულ ღვინოს არაჩვეულებრივი მომავალი აქვს. როგორც იცით, იაპონური სამზარეულო იუნესკოს არამატერიალურ ძეგლს წარმოადგენს და ქვევრში ღვინის დამზადებაც ასევე მსოფლიოს არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია, მათი კომბინაცია კი ორმაგ არამატერიალურ მემკვიდრეობას ქმნის. ქართული ღვინოების უმრავლესობა მკვეთრად გამორჩეულია. ქართული ღვინო იაპონურ სამზარეულოს არაჩვეულებრივად ესადაგება, აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ იაპონურ ბაზარზე ქართულ ღვინოს არაჩვეულებრივი მომავალი აქვს” - აღნიშნა კენიჩი ოჰაშიმ. კენიჩი ოჰაში ერთადერთი ღვინის მაგისტრია იაპონიაში და მისი ვიზიტის მიზანი ქართული ღვინის ადგილზე გაცნობა და იაპონელ მომხმარებლისთვის შეთავაზებაა. საქართველოში ვიზიტის პირველ დღეს იაპონელმა სტუმრებმა შეხვედრა გამართეს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში, დაათვალიერეს სააგენტოს მუზეუმი და ენოთეკა, ეწვიენ ღვინის კომპანიას „შატო მუხრანს“. ვიზიტი კახეთში გაგრძელდა და სტუმრებს საერთო ჯამში შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ 100-ზე მეტი სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინო. იაპონელ სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ შემდეგი ღვინის კომპანიების ღვინოები: „შატო მუხრანი“, „გიუაანი“, „კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“, ‘შუმი“, „თელავის ღვინის მარანი“, „თელედა“, „შუხმანის ღვინოები“, „ვაზიანი კომპანი“, „შალაურის ღვინის მარანი“, „მარანული“, „კახა ჭოტიაშვილის მეღვინეობა“, „მეღვინეობა ხარება“, ასვე ესტუმრნენ ქვევრის მწარმოებელს ზაზა კბილაშვილს, სადაც ადგილზე გაეცნენ ქვევრის წარმოების ტექნოლოგიას, ქართლში დააგემოვნეს „გოცას ღვინოები“. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ჩოლობარგიამ აღნიშნა, კენიჩი ოჰაში წარმოადგენს სააგენტოს კონტრაქტორ მარკეტინგულ კომპანიას „Red Bridge“, რომელიც 2017 წელს ახორციელებს ქართული ღვინისა და მეღვინეობის შესახებ მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიას იაპონიაში. [post_title] => იაპონელი ღვინის მაგისტრი ქართულ ღვინოს იკვლევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iaponeli-ghvinis-magistri-qartul-ghvinos-ikvlevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 12:54:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 08:54:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128344 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 14:50:21 [post_date_gmt] => 2017-05-07 10:50:21 [post_content] => 20 აპრილიდან დღემდე,თბილისის ქუჩებში ნაგვის დაყრის გამო, „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს. ოქმების უმეტესობა (197 ოქმი) ფიზიკურ პირზეა გამოწერილი, ხოლო 5 იურიდიულ პირზე. დედაქალაქის დანაგვიანებისთვის ინსპექტორების ჯგუფმა სულ 61 უცხოეთის მოქალაქე დააჯარიმა. გამოწერილი ჯარიმების საერთო ღირებულება 21 580 ლარია. მათი უმეტესობა 80 ლარიანია და 2 კგ–მდე მუნიციპალური ნარჩენის დაყრისთვის გამოიწერა. "თბილსერვის ჯგუფის" ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვავების ქუჩაში გადაგდების გამო ჯარიმდებიან. „თბილსერვის ჯგუფის" ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის" ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით – პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში "თბილსერვის ჯგუფის" ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა – ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი" ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი

21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს