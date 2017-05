სასტუმრო “ალაზნის ველის” გაფართოებისთვის 800 000 ლარის ინვესტიცია გამოიყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => investicia [2] => sastumro-kakhetshi [3] => sastumro-telavshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127388 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => investicia [2] => sastumro-kakhetshi [3] => sastumro-telavshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127388 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => investicia [2] => sastumro-kakhetshi [3] => sastumro-telavshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => investicia [2] => sastumro-kakhetshi [3] => sastumro-telavshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127388) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,2257,15363,15364) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126047 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:56:28 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:56:28 [post_content] => ყატარის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Alfardan Group-ი საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა, - ამის შესახებ კომპანიის პრეზიდენტმა და მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ომარ ჰუსეინ ალფარდანმა საქართვლოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელ შეხვედრაზე განაცხადა. Alfardan Group-ის ძირითადი ინტერესის სფეროს საქართველოში ტურიზმი და ინდუსტრიული ზონა წარმოადგენს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ომარ ჰუსეინმა შეხვედრისას ცალკეულ საინვესტიციო პროექტებზე ისაუბრეს, რომლებიც, შესაძლოა, Alfardan Group-მა განახორციელოს. კომპანიის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ საქართველო მათთვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო მიმართულებაა და კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, ქართულ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება. BB Company ძირითადი საქმიანობა საქართველოში იტალიური ყავის და პროფესიული სამზარეულო/ბარის იმპორტს უკავშირდება. საქართველოში ყავის მოხმარების ახალი სტანდარტების დანერგვის მიზნით კომპანიამ 2017 წელს ყავის საკუთარი საწარმო გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. ,,აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში კიდევ ერთი ახალი საწარმო გაიხსნა. აღნიშნულმა კომპანიამ ისარგებლა ინდუსტრიული კომპონენტით, აიღო მილიონი დოლარის სესხი, სადაც ჩვენ 180 ათასი აშშ დოლარის დაფინანსება განვახორციელეთ. კომპანიამ დაასაქმა 15 თანამშრომელი და ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 4 მილიონ 320 ათას ლარს,-‘’განაცხადა ,,სააგენტო აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელმა მარიანა მორგოშიამ. ყავის საწარმო „მონდო“-ს მიზანი საცალო სექტორის ათვისებაა, თუმცა, კომპანია მომავალში პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდას და საქართველოს ბაზრის გარდა მის ექსპორტზე გატანასაც გეგმავს. Alfardan Group-ის ძირითადი ინტერესის სფეროს საქართველოში ტურიზმი და ინდუსტრიული ზონა წარმოადგენს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ომარ ჰუსეინმა შეხვედრისას ცალკეულ საინვესტიციო პროექტებზე ისაუბრეს, რომლებიც, შესაძლოა, Alfardan Group-მა განახორციელოს. კომპანიის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ საქართველო მათთვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო მიმართულებაა და კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, ქართულ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება. 