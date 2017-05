სასტუმრო სანატორიუმის ნაცვლად – რაჭაში ახალი სასტუმრო აგვისტოდან გაიხსნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => racha [2] => ambrolauri [3] => 50-qoneba-sheni-sastumrostvis [4] => sanatoriumi [5] => akhali-sastumro-rachashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129525 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => racha [2] => ambrolauri [3] => 50-qoneba-sheni-sastumrostvis [4] => sanatoriumi [5] => akhali-sastumro-rachashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129525 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2873 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => racha [2] => ambrolauri [3] => 50-qoneba-sheni-sastumrostvis [4] => sanatoriumi [5] => akhali-sastumro-rachashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => racha [2] => ambrolauri [3] => 50-qoneba-sheni-sastumrostvis [4] => sanatoriumi [5] => akhali-sastumro-rachashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129525) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9960,13841,9308,3384,10055,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128755 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 17:26:36 [post_date_gmt] => 2017-05-08 13:26:36 [post_content] => საქართველოში საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების გახსნა გრაფიკის მიხედვით არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაციას Galt&Taggart ავრცელებს. უფრო კონკრეტულად, 26-დან 11 ბრენდული სასტუმროს გახსნა, რომელიც 2016-2018 წებში იყო დაგეგმილი, ერთი წლით დაგვიანდა. თბილისში დაგეგმილი 14 სასტუმროს გახსნიდან 2 სასტუმროს გახსნა გადავადდა, ბათუმში 4-ის, ხოლო საქართველოს სხვა რეგიონებში - 5 სასტუმროს. Galt&Taggart სასტუმროების გახსნის გადავადებას საარჩევნო წელსა და ლარის გაუფასურებას უკავშირებს. მიუხედავად ამისა, Galt&Taggart საქართველოში საერთაშორისო ბრენდული სასტუმრო ნომრების 69%-ით ზრდას ელოდება. ამბროლაურში უფასო WI–FI სისტემა დამონტაჟდა. პროექტი სლოვაკეთის საელჩოს მიერ 5 000 ევროს ოდენობით გრანტით დაფინანსდა. უფასო WI-FI სისტემა ქალაქის სრულ ტერიტორიას დაფარავს და მის მომსახურებას"მაგთიკომი" უზრუნველყოფს. როგორც „ფორტუნას" ამბროლაურის მერმა რატი ნამგალაძემ განუცხადა, ინტერნეტის ხარჯებს, თავად მერია დაფარავს. უფასო ინტერნეტი ამბროლაურს ყოველთვიურად 600 ლარი დაუჯდება. „პროექტი სლოვაკეთის სახელმწიფოს მხარდაჭერით განხორციელდა. საელჩოს მეშვეობით ინტერნეტისთვის 5 000 ევროს ოდენობის გრანტი გამოიყო. ჩვენი თანამონაწილეობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მის ყოველთვიურ ხარჯებს დავფარავთ", – განაცხადა რატი ნამგალაძემ. ამბროლაური LIVE VS TBILISI LOVES YOU ამბროლაურში ინტერნეტი ულიმიტო იქნება. TBILISI LOVES YOU-სგან განსხვავებით, ერთ ადამიანს, ინტერნეტით სარგებლობა განუსაზღვრელი დროით შეეძლება. ამბროლაურის მერიაში აღნიშნავენ, რომ პროექტი სლოვაკეთის რაჭისა და საქართველოს რაჭის 50 წლიანი მეგობრობის გაგრძელებაა და მიზნად ისახავს ტურისტული პოტენციალის ზრდასა და მოსახლეობაში ინფორმაციული დონის ამაღლებას. თამთა უთურგაშვილი

უნიკალური სასტუმრო, რომელიც ვენახებში აშენდება - "კახური ტრადიციული მეღვინეობა" სასტუმროს ბიზნესში შედის. კომპანია განთავსების ობიექტს გურჯაანის რაიონში, სოფელ ფაფრისხევში ააშენებს. "უკვე დავასრულეთ მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც წინ უძღვის მშენებლობას და უკვე მომავალი კვირიდან აქტიურად დავიწყებთ სასტუმროს მშენებლობის პროცესს. ჯერჯერობით სასტუმროსთვის სახელი შერჩეული არ გვაქვს. თუმცა, ეს იქნება უნიკალური სასტუმრო, რომელიც ჩვენივე ვენახებში აშენდება და ექნება ხედი კავკასიონზე", - განუცხადა "ფორტუნას" კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ზურაბ ჩხაიძემ. მისივე ინფორმაციით, სასტუმრო 4-ვე სეზონზე იქნება გათვლილი. საწყის ეტაპზე მას 35 ნომერი ექნება, სამომავლოდ კი გაფართოებაც განიხილება. "ვიზიტორების მოთხოვნიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, გაიზრდება ნომრების რაოდენობა. თუმცა, პირველ წელს, სტუმრებს 35-ნომრიანი სასტუმროთი ვუმასპინძლებთ. მათ აქ დახვდებათ მიმზიდველი გარემო, ღვინო და სუფთა ჰაერი", - აღნიშნა ჩხაიძემ. ცნობისთვის, "კახური ტრადიციული მეღვინეობა" სასტუმროს მშენებლობაში 2 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. მშენებლობის დასრულება 10-12 თვეში იგეგმება. უნიკალური სასტუმრო, რომელიც ვენახებში აშენდება Galt&Taggart სასტუმროების გახსნის გადავადებას საარჩევნო წელსა და ლარის გაუფასურებას უკავშირებს. მიუხედავად ამისა, Galt&Taggart საქართველოში საერთაშორისო ბრენდული სასტუმრო ნომრების 69%-ით ზრდას ელოდება. 